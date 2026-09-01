Die 2-3-4-Regel: Dieser Krafttest zeigt, wie stark du wirklich bist

Im Fitness-Studio geht es oft um neue persönliche Bestleistungen, größere Muskeln oder höhere Gewichte. Doch wenn du wissen willst, wie stark du wirklich bist, brauchst du keinen komplizierten Test. Wir zeigen dir, wie es einfacher geht.

Die 2-3-4-Regel nutzt 3 klassische Grundübungen: Bankdrücken, Kniebeugen und Kreuzheben. Sie zeigt dir, ob deine Kraft ausgewogen entwickelt ist – und zwar sowohl im Oberkörper, als auch in Beinen, Rücken und Rumpf.

Was steckt hinter der 2-3-4-Regel? Die 2-3-4-Regel ist ein einfacher Kraftmaßstab aus dem Fitness-Studio. Die Zahlen stehen für große Hantelscheiben pro Seite der Langhantel:

2 Scheiben pro Seite beim Bankdrücken

3 Scheiben pro Seite bei der Kniebeuge

4 Scheiben pro Seite beim Kreuzheben

gettyimages/Davidovivi Beim Kreuzheben arbeiten Rücken, Gesäß, hintere Oberschenkel und Rumpf zusammen – deshalb zählt die Übung zu den besten Krafttests.



Ursprünglich stammt diese Regel aus amerikanischen Fitness-Studios, wo große Hantelscheiben 45 Pfund wiegen. Umgerechnet ergeben sich ungefähr diese Zielwerte:

Wichtig: Gemeint ist jeweils das höchste Gewicht, das du einmal sauber bewegen kannst. Es geht also nicht darum, mehrere Wiederholungen zu schaffen. Es geht stattdessen um deine maximale Kraft bei einer technisch guten Wiederholung.

Warum gerade diese 3 Übungen? Bankdrücken, Kniebeugen und Kreuzheben gelten als die wichtigsten Grundübungen im Krafttraining. Zusammen zeigen sie sehr gut, wie stark dein Körper insgesamt ist.

Bankdrücken: Beim Bankdrücken prüfst du vor allem deine Druckkraft im Oberkörper. Brust, Schultern und Trizeps arbeiten besonders stark.

Beim Bankdrücken prüfst du vor allem deine Druckkraft im Oberkörper. Brust, Schultern und Trizeps arbeiten besonders stark. Kniebeuge: Die Kniebeuge zeigt, wie kräftig deine Beine und dein Gesäß sind. Gleichzeitig muss dein Rumpf stabilisieren.

Die Kniebeuge zeigt, wie kräftig deine Beine und dein Gesäß sind. Gleichzeitig muss dein Rumpf stabilisieren. Kreuzheben: Das Kreuzheben fordert vor allem die hintere Muskelkette: Gesäß, hintere Oberschenkel, Rücken und Rumpf. Deshalb ist es normal, dass du beim Kreuzheben am meisten Gewicht bewegen kannst. Was sagt die 2-3-4-Regel über deine Kraft aus? Wer die drei Werte erreicht, hat bereits ein sehr solides Kraftniveau aufgebaut. Die Regel zeigt außerdem, ob deine Kraft gut verteilt ist. Wenn du zum Beispiel stark im Bankdrücken bist, aber bei Kniebeugen und Kreuzheben deutlich zurückhängst, trainierst du wahrscheinlich zu oberkörperlastig.

Genau darin liegt der Vorteil: Die 2-3-4-Regel bewertet nicht nur eine einzelne Übung. Sie bewertet vor allem deine Kraft als Gesamtpaket.

gettyimages/Jana Murr Für die 2-3-4-Regel solltest du beim Bankdrücken das Gewicht von zwei großen Hantelscheiben pro Seite plus Langhantel einmal sauber bewegen können.



Absolute Kraft oder Kraft im Verhältnis zum Körpergewicht? Die 2-3-4-Regel bewertet deine absolute Kraft. Das bedeutet: Es zählt nur, wie viel Gewicht du bewegen kannst.

Es gibt aber auch die relative Kraft. Dabei wird deine Leistung ins Verhältnis zu deinem Körpergewicht gesetzt. Das ist besonders wichtig bei Übungen mit dem eigenen Körpergewicht, etwa Klimmzügen oder einbeinigen Kniebeugen. Als grobe Orientierung kannst du dir merken:

Beide Werte sind sinnvoll. Die 2-3-4-Regel zeigt dir, wie stark du insgesamt bist. Die relative Kraft zeigt dir, wie gut du deine Kraft im Verhältnis zu deinem Körpergewicht einsetzen kannst.

So arbeitest du dich an die 2-3-4-Regel heran Die wenigsten schaffen diese Gewichte nach ein paar Monaten Training. Für viele dauert es Jahre, bis alle drei Werte erreicht sind. Das ist völlig normal.

Versuche nicht, Bankdrücken, Kniebeugen und Kreuzheben gleichzeitig maximal zu steigern. Sinnvoller ist es, phasenweise Schwerpunkte zu setzen. Du kannst zum Beispiel einige Monate stärker am Bankdrücken arbeiten, während du Kniebeugen und Kreuzheben nur hältst. Danach setzt du den Fokus auf eine andere Übung.

Wichtig sind vor allem drei Dinge: saubere Technik, regelmäßige Steigerung und ausreichend Regeneration. Wenn du zu schnell zu viel Gewicht auflegst, steigt das Verletzungsrisiko und deine Fortschritte bremsen sich eher aus.

Muss es immer die klassische Langhantel sein? Die 2-3-4-Regel bezieht sich klassisch auf die Langhantel. Trotzdem musst du nicht zwanghaft jede Übung in genau dieser Variante ausführen. Wenn deine Beweglichkeit, deine Technik oder alte Verletzungen dagegen sprechen, kannst du einzelne Übungen anpassen.

Beim Kreuzheben kann zum Beispiel eine sechseckige Hantel eine gelenkschonendere Alternative sein. Bei Kniebeugen kann eine spezielle Kniebeugenstange helfen, wenn Schultern oder Handgelenke Probleme machen. Entscheidend ist nicht das Gerät, sondern dass du stärker wirst und sicher trainierst.

gettyimages/Portra Die Kniebeuge fordert vor allem Beine und Gesäß – in der 2-3-4-Regel entspricht das Ziel drei große Hantelscheiben pro Seite.



Für wen ist die 2-3-4-Regel sinnvoll? Die Regel eignet sich vor allem für Männer, die regelmäßig Krafttraining machen und ein klares Ziel brauchen. Für Anfänger ist sie eher ein langfristiger Orientierungspunkt als ein kurzfristiges Ziel.

Nicht jeder muss diese Werte erreichen. Wenn du vor allem für Gesundheit, Muskelaufbau, Aussehen oder allgemeine Fitness trainierst, kannst du auch mit deutlich niedrigeren Gewichten sehr gute Fortschritte machen. Die 2-3-4-Regel ist ein Maßstab – kein Muss.

Die 2-3-4-Regel auf einen Blick Die 2-3-4-Regel fasst drei zentrale Kraftwerte zusammen. Unsere Tabelle zeigt dir, welches Gewicht bei welcher Übung als Orientierung gilt und welche Muskelgruppen dabei besonders gefordert werden.

FAQ: Häufige Fragen zum Thema 2-3-4-Regel Ist die 2-3-4-Regel für Anfänger geeignet? Als Ziel ja, als sofortiger Test eher nicht. Anfänger sollten zuerst Technik, Beweglichkeit und Grundkraft aufbauen. Muss ich mein Maximalgewicht wirklich testen? Nicht unbedingt. Du kannst dein ungefähres Maximalgewicht auch aus einem schweren Satz mit mehreren Wiederholungen berechnen lassen. Das ist oft sicherer. Wie lange dauert es, bis man die 2-3-4-Regel schafft? Das hängt von Körpergewicht, Trainingserfahrung, Genetik und Trainingsplan ab. Für viele dauert es mehrere Jahre konsequentes Krafttraining. Ist die Regel nur für Männer gedacht? Sie wird vor allem im Männer-Krafttraining genutzt. Das Prinzip gilt aber grundsätzlich für alle, die ihre Kraft in den großen Grundübungen einschätzen möchten. Was ist wichtiger: Kraft oder Technik? Technik. Ein schweres Gewicht zählt nur dann wirklich, wenn du es sauber und kontrolliert bewegst.