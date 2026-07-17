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Stephan Geisler über Krafttraining als Longevity-Booster, Gym-Mythen und die wichtigste Kraftübung für alle

Folge 26: Fitnessprofessor Stephan Geisler
Stephan Geisler über Krafttraining als Longevity-Booster, Gym-Mythen und die wichtigste Kraftübung für alle

Fitnessprofessor Stephan Geisler spricht im Men’s-Health-Podcast „Dein erstes Mal“ über Muskelaufbau, gesunden Muskelkater, Krafttraining im Alter – und darüber, warum Muskeln viel mehr sind als eine Frage der Optik.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 17.07.2026
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Fitnessprofessor Stephan Geisler
Foto: PR

Warum sollten eigentlich alle Menschen Krafttraining machen? In dieser Folge von „Dein erstes Mal“ sprechen die Hosts Martin Werner und Arndt Ziegler mit Prof. Dr. Stephan Geisler über Muskeln, Training, Gesundheit und die größten Fitness-Mythen. Dabei geht es um Muskelkater, Cardio, Schlaf, Alkohol, Supplements und die Frage, warum Krafttraining ein echter Longevity-Booster sein kann.

Stephan Geisler erklärt, warum es nie zu spät ist, mit Krafttraining anzufangen, weshalb Muskeln gerade im Alter so wichtig werden und wie Training dabei helfen kann, länger fit, belastbar und selbstständig zu bleiben. Außerdem spricht er darüber, warum Muskelkater kein Pflichtprogramm ist und wieso Körpergefühl manchmal wichtiger sein kann als die Zahlen auf dem Fitness-Tracker.

Eine unterhaltsame und wissenschaftlich fundierte Folge über Krafttraining, Prävention, Fitness-Influencer, KI-Trainingspläne und die Frage, welche Kraftübung aus Sicht des Fitnessprofessors jeder Mensch regelmäßig machen sollte.

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