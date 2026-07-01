Moritz Ulrich erklärt, warum Yoga gerade für Männer stark sein kann

Yoga-Lehrer Moritz Ulrich spricht in „Dein erstes Mal“ mit Martin Werner und Arndt Ziegler über ein Thema, mit dem sich viele Männer noch immer schwertun. Liegt es an Vorurteilen, an mangelnder Beweglichkeit oder an der Angst, auf der Matte schlecht auszusehen? Ulrich erklärt, warum Yoga gerade für Männer enorm wertvoll sein kann – körperlich und mental. Es geht um Rückenschmerzen, Mobility, Kraft, Atmung, Stressabbau und die Fähigkeit, eigene Grenzen wahrzunehmen, ohne sich ständig mit anderen zu vergleichen. Die Folge zeigt Yoga nicht als Lifestyle-Klischee, sondern als Training für Körpergefühl, Selbstakzeptanz und innere Stabilität. Ein starker Abschluss der bisherigen Podcast-Reihe.