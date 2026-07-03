Max Giesinger: Über "80 Millionen", Schach auf dem Klo und die Kunst des Zufalls

Wie entsteht ein Hit, den später Millionen Menschen mitsingen? Bei Max Giesinger war es offenbar weniger ein großer Masterplan als ein glücklicher Zufall. In dieser Folge von „Dein erstes Mal“ sprechen die Hosts Martin Werner und Arndt Ziegler mit dem Sänger über seine musikalischen Anfänge, erste Konzerte, kreative Umwege und die Geschichten hinter Songs wie „80 Millionen“ und „Wenn sie tanzt“.

Dabei zeigt sich Max Giesinger nicht nur als erfolgreicher Musiker, sondern auch als neugieriger, spielerischer und angenehm selbstironischer Gesprächspartner. Er erzählt von seiner Sportbegeisterung, seinem Leben in Hamburg, seiner Freude am Wettkampf – und von einer sehr speziellen Schachroutine, die offenbar besonders gut auf dem Klo funktioniert.

Außerdem geht es um Songwriting, Authentizität, Social Media, Stille und die Frage, warum kreative Ideen oft genau dann entstehen, wenn man nicht verkrampft nach ihnen sucht. Eine unterhaltsame und persönliche Folge über Musik, Erfolg, Zufälle und die kleinen Eigenheiten, die Max Giesinger besonders sympathisch machen.