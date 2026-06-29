Sacha Wenk über Shaolin, Disziplin und den eigenen Weg

Martial-Arts-Influencer Sacha Wenk spricht in „Dein erstes Mal“ mit Martin Werner und Arndt Ziegler über eine Entscheidung, die sein Leben verändert hat: Mit 17 Jahren verlässt er das klassische deutsche Schulsystem und geht seinen eigenen Weg. Im Mittelpunkt stehen seine ersten Erfahrungen im Shaolin-Kloster, harte Trainingstage, körperliche Schmerzen und die mentale Struktur, die aus Disziplin entsteht. Wenk erzählt, warum Verzicht nicht automatisch Verlust bedeuten muss und wie Kampfkunst helfen kann, den eigenen Charakter zu formen. Die Folge ist ein beeindruckendes Gespräch über Selbstfindung, Durchhaltevermögen und die Frage, wie viel Stärke entsteht, wenn man konsequent bei sich bleibt.