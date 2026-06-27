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Joel Mattli über Ninja Warrior, Let’s Dance und mentale Härte

Folge 20: Ninja Warrior Joel Mattli
Joel Mattli über Ninja Warrior, Let’s Dance und mentale Härte

Joel Mattli ist Hindernisse gewohnt. Doch als Ninja-Warrior-Athlet bei „Let’s Dance“ plötzlich in Tanzschuhen stand, begann für ihn eine völlig neue Herausforderung.
ArtikeldatumZuletzt aktualisiert am 27.06.2026
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Joel Matti
Foto: PR

In „Dein erstes Mal“ spricht Joel Mattli mit Martin Werner und Arndt Ziegler über den Unterschied zwischen körperlicher Stärke und echter Anpassungsfähigkeit. Als erfolgreicher Ninja-Warrior-Athlet weiß er, was Disziplin, Griffkraft und mentale Härte bedeuten. Doch bei „Let’s Dance“ musste er lernen, dass Kontrolle, Rhythmus und Ausdruck noch einmal ganz andere Fähigkeiten verlangen. Mattli erzählt von langen Trainingstagen, Muskelkater, Frust und dem Mut, sich vor einem Millionenpublikum auf etwas einzulassen, das anfangs ungewohnt und unbequem war. Die Folge zeigt, wie wertvoll es sein kann, die eigene Komfortzone bewusst zu verlassen. Ein Gespräch über Ehrgeiz, Lernbereitschaft und den Reiz, sich immer wieder neu zu beweisen.

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