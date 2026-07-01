"Dein erstes Mal": Männer erzählen ihre krassesten Premieren!

Immer wieder erfahren wir von euch, dass ihr von uns nicht immer nur lesen, sondern auch mal wieder etwas hören wollt. Diesen Wunsch können wir erfüllen:

"Dein erstes Mal" – Der Podcast von Men’s Health Und keine Sorge, du kannst die Stirn wieder entspannen – es geht nicht um DAS erste Mal. Jedenfalls nicht so, wie du jetzt denkst.

Im Podcast "Dein erstes Mal" von Men’s Health sprechen Männer über echte erste Male. Die Art von Momenten, die dich aus der Bahn werfen oder für immer prägen. Das erste Mal auf einer Bühne stehen. Das erste Mal scheitern. Das erste Mal ehrlich zu sich selbst sein. Große Themen, große Emotionen – und große Namen.

Alle zwei Wochen nehmen sich die Gastgeber Arndt Ziegler (freier Chefredakteur) und Martin Werner (Autor & Medienberater) Zeit für Gespräche, die unter die Haut gehen. Mit prominenten Gästen aus Sport, Kultur und Wissenschaft sprechen sie über Glück, Angst, Ambitionen und – ganz wichtig – mentale Stärke. Zu Gast sind inspirierende Männer aus unterschiedlichen Bereichen, von Schiedsrichter Patrick Ittrich, TV-Moderator Daniel Boschmann über Rapper RAF Camora, Extremschwimmer André Wiersig hin zu zum Journalisten Paul Ronzheimer und Schauspieler Malick Bauer. Komplett verschiedene Männer, die in diesem Podcast eines gemeinsam haben: Sie lassen die Hosts sehr nah an sich ran, sprechen offen über Gefühle, Ängste, Stärken, Schwächen. Echte, ehrliche Gespräche ohne Filter!

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Warum du unbedingt reinhören solltest Weil du dich vielleicht selbst wiedererkennst. Oder weil du merkst, dass auch Typen, die scheinbar alles im Griff haben, mal ins Straucheln geraten. Und vor allem: Weil ehrliche Gespräche guttun – gerade unter Männern.

"Dein erstes Mal" ist kein Selbsthilfepodcast mit Räucherstäbchen-Vibes, sondern ein ehrlicher, lockerer Austausch auf Augenhöhe. Mal tiefgründig, mal zum Schmunzeln, aber immer echt.