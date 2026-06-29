Lukas Podolski über Bolzplatz, Weltmeisterschaft und echte Bodenhaftung

In „Dein erstes Mal“ spricht Lukas Podolski mit Martin Werner und Arndt Ziegler über prägende erste Male seines Lebens: die Kindheit in Polen, die ersten Schritte im Profifußball, große Momente in der Nationalmannschaft und den Weg zum Weltmeister. Besonders emotional wird es, wenn Podolski über den Bolzplatz spricht – einen Ort, an dem Herkunft, Sprache und Status keine Rolle spielten, solange der Ball rollte. Außerdem geht es um Fans, Freundschaft, Familie, seine Netflix-Doku und Projekte wie Mangal Döner oder das Glücksgefühle-Festival. Die Folge zeigt einen Sportstar, der trotz großer Erfolge nahbar geblieben ist und genau weiß, wo er herkommt.