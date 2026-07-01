Nico Plagemann über elektronische Musik, ADHS und kreative Freiheit

In dieser Folge von „Dein erstes Mal“ sprechen Martin Werner und Arndt Ziegler mit Nico Plagemann alias Kollektiv Turmstrasse über elektronische Musik, künstlerische Integrität und persönliche Umbrüche. Plagemann erzählt von seinen ersten DJ-Erfahrungen, von Vinyl, Selbstzweifeln und der besonderen Energie, wenn Musik Menschen verbindet. Ein zentrales Thema ist ADHS – nicht nur als Herausforderung, sondern auch als besondere Art zu denken, zu fühlen und kreativ zu arbeiten. Außerdem geht es um den Neuanfang nach der Trennung innerhalb von Kollektiv Turmstrasse und sein Label Post Hope Audio. Eine inspirierende Folge über Freiheit, Identität und Musik, die sich nicht nur nach Algorithmen richtet.