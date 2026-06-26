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Moritz Fürste über Olympia, Hyrox und den Reiz neuer Ziele

Folge 19: Hockey-Olympiasieger und Hyrox-Gründer Moritz Fürste
Moritz Fürste über Olympia, Hyrox und den Reiz neuer Ziele

Moritz Fürste kennt olympische Goldmomente – und den Neustart danach. In „Dein erstes Mal“ spricht er über Spitzensport, große Ziele und den weltweiten Erfolg von Hyrox.
ArtikeldatumZuletzt aktualisiert am 26.06.2026
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Moritz Fürste
Foto: PR

Hockey-Olympiasieger Moritz Fürste spricht mit Martin Werner und Arndt Ziegler über prägende erste Male im Leistungssport: die erste Olympia-Teilnahme, die erste Eröffnungsfeier und den Moment, in dem harte Arbeit zu einer Medaille wird. Doch die Folge blickt nicht nur zurück. Fürste erzählt auch vom Leben nach dem Profisport und vom Aufbau von Hyrox, einem Fitnessformat, das Kraft und Ausdauer verbindet und weltweit immer mehr Menschen begeistert. Es geht um Ehrgeiz, Teamgeist, Unternehmertum und die Frage, wie man nach einer erfolgreichen Sportkarriere neue Ziele findet. Eine Folge über Siegermentalität, Wandel und den Mut, nach dem größten Erfolg nicht stehenzubleiben.

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