Moritz Fürste über Olympia, Hyrox und den Reiz neuer Ziele

Hockey-Olympiasieger Moritz Fürste spricht mit Martin Werner und Arndt Ziegler über prägende erste Male im Leistungssport: die erste Olympia-Teilnahme, die erste Eröffnungsfeier und den Moment, in dem harte Arbeit zu einer Medaille wird. Doch die Folge blickt nicht nur zurück. Fürste erzählt auch vom Leben nach dem Profisport und vom Aufbau von Hyrox, einem Fitnessformat, das Kraft und Ausdauer verbindet und weltweit immer mehr Menschen begeistert. Es geht um Ehrgeiz, Teamgeist, Unternehmertum und die Frage, wie man nach einer erfolgreichen Sportkarriere neue Ziele findet. Eine Folge über Siegermentalität, Wandel und den Mut, nach dem größten Erfolg nicht stehenzubleiben.