Trainings- und Ernährungsplan zum Abnehmen Das ultimative Paket, um wirklich effektiv abzunehmen

Bierbauch, Dad Bod oder Weihnachts-Wampe? Wie du deine Extra-Kilos angesammelt hast, spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass du sie wieder los wirst – sowohl aus ästhetischer als auch aus gesundheitlicher Sicht. Übergewicht erhöht das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und senkt die Lebenserwartung. Insofern stellt sich die Frage: Gut aussehen und vital ein hohes Alter erreichen oder Arztbesuche im Staccato-Rhythmus? Du hast die Wahl und kannst jetzt die Weichen für eine gesunde Zukunft mit einem attraktiven Körper stellen. Der Anfang ist bereits gemacht, denn du liest diesen Artikel, der dich ans Ziel führt.

Warum brauche ich einen Trainings- und Ernährungsplan zum Abnehmen?

Klar, ein Ernährungsplan hilft dir beim Abnehmen, vorausgesetzt du befolgst ihn konsequent. Auch ein Trainingsplan trägt zu deinem Fett-weg-Erfolg bei. Doch nur die Kombination aus beiden Plänen sorgt für schnelle und vor allem sichere Resultate – quasi eine Speck-weg-Garantie. Beides würde auch über Nacht funktioniert, und zwar indem du das Essen sofort einstellst und dich stundenlang aufs Laufband begibst. Doch wir wollen dir nachhaltige Erfolge bescheren, ohne den oft zitierten Jojo-Effekt. Aus diesem Grund sind beide Pläne auf 12 Wochen ausgelegt, in denen du deinem Ziel bewusst schrittweise näher rückst.

Unsere Empfehlung Trainings- und Ernährungsplan zum Abnehmen detaillierter 12-Wochen-Plan

für Einsteiger und Fortgeschrittene

67 Übungen – beschrieben und mit Bildern

wirksamer Ernährungsplan mit 64 Rezepten

optimiert zum Ausdrucken 9,90 € Jetzt kaufen

Wie sieht unser Trainingsplan aus?

Wie der Abnehm-Trainingsplan konkret aussieht? Hier dominiert ganz klar das Krafttraining als effektivste Methode zur Fettverbrennung. Und statt wie beim Joggen immer die gleichen Bewegungsabläufe zu wiederholen, wartet hier Abwechslung pur auf dich. Schließlich ist der Spaß-Faktor enorm wichtig, um dauerhaft am Ball zu bleiben. Insgesamt kommen 67 wirksame Übungen auf dich zu, inklusive detaillierten Anleitungen. Ergänzend bringen dich knackige Intervall-Einheiten in den maximalen Fatburning-Modus. Dieser Mix ist einfach unschlagbar, denn deine Muskelmasse bleibt so erhalten. Das sorgt wiederum für einen höheren Grundumsatz. lässt dich also selbst in körperlicher Ruhe reichlich Kalorien verbrennen.

Was ist ein idealer Ernährungsplan zum Abnehmen?

Deine Energiebilanz bestimmt, ob's auf der Waage rauf oder runter geht. Ein Überschuss in puncto Kalorien sorgt für mehr, ein Defizit für weniger Körpergewicht. Unterschätzen solltest du jedoch auch nicht den Gehalt an Inhaltsstoffen, die in einem Lebensmittel stecken. Künstliche, von Menschenhand erzeugte, komprimierte Lebensmittel machen dick. Vitaminreiche, natürliche, großvolumige Lebensmittel nicht. Und genau an diesen darfst und sollst du dich satt essen.

Auf dieser Grundlage haben unsere Ernährungs-Experten einen 12-Wochen-Plan für dich erstellt, unterteilt in Woche 1 bis 4, 5 bis 8 und 9 bis 12. In den gesamten 12 Wochen kannst du also zwischen 6 und 12 Kilo abnehmen – denn ein Gewichtsverlust von 0,5 bis 1 Kilo pro Woche ist realistisch und gesund. Klar ist, dass du dafür nicht sklavisch den Plan befolgen musst. Stattdessen wird dir der Plan eine Grundlage und Inspiration liefern, um daraus deinen ganz persönlichen Plan sowie neue Rezepte zu entwickeln. Auch in Sachen Mengen und Portionsgrößen erhältst du eine Orientierung, um auch im Anschluss auf eigene Faust sportlich-schlank zu bleiben.

Wer schnelle und zugleich nachhaltige Abnehm-Erfolge will, braucht die Kombi aus einem effektiven Trainings- und Ernährungsplan. Unser Plan-Paket verpasst dir in 12 Wochen ein optimiertes Spiegelbild und ein Gefühl für wirksames Training und gesunde Ernährung. Am besten also direkt durchstarten!

