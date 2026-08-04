Makros zählen statt Kalorien? Warum diese Methode beim Abnehmen so beliebt ist

Kalorien zählen gilt für viele als die klassische Methode zum Abnehmen. Doch wer schon einmal jede einzelne Mahlzeit in Apps eingetragen hat, weiß: Dauerhaft kann das ziemlich anstrengend werden. Genau deshalb wird sogenanntes Macro Counting – auch "Flexible Dieting" oder "If It Fits Your Macros" (IIFYM) genannt – immer beliebter. Statt sich nur auf Kalorien zu konzentrieren, geht es dabei vor allem um die richtige Verteilung von Protein, Kohlenhydraten und Fetten. Das Ziel: Fett verlieren, Muskeln erhalten oder sogar aufbauen – ohne komplett auf Lieblingsessen verzichten zu müssen.

Warum Kalorien allein oft nicht die ganze Wahrheit sind Natürlich bleibt die Kalorienbilanz entscheidend für Gewichtsverlust. Wer dauerhaft mehr Energie verbrennt als er aufnimmt, nimmt in der Regel ab. Trotzdem sind nicht alle Kalorien gleich sinnvoll zusammengesetzt.

100 Kalorien aus Gemüse wirken im Körper anders als 100 Kalorien aus stark verarbeiteten Snacks. Genau deshalb setzen viele Ernährungsstrategien inzwischen stärker auf Lebensmittelqualität und Makronährstoffe statt nur auf reine Kalorienmengen.

Infobox: Was sind Makros überhaupt? Makros – also Makronährstoffe – sind die drei Hauptbestandteile unserer Ernährung:



• Protein (Eiweiß)

• Kohlenhydrate

• Fett

[Link auf Container 747087]

Nahezu jedes Lebensmittel enthält eine Kombination daraus, meist aber mit einem klaren Schwerpunkt. Fleisch liefert beispielsweise viel Protein, Brot hauptsächlich Kohlenhydrate und Olivenöl fast ausschließlich Fett. Der Körper benötigt alle drei Makronährstoffe, um optimal zu funktionieren – etwa für Energie, Muskelaufbau, Hormone oder Regeneration.

So funktioniert Macro Counting Beim Macro Counting legst du fest, wie viele Gramm Protein, Kohlenhydrate und Fett du pro Tag essen möchtest. Solange du innerhalb dieser Verteilung bleibst, gilt die Ernährung als "passend" – unabhängig davon, welche konkreten Lebensmittel du isst.

Im Unterschied zu vielen klassischen Diäten werden dabei keine kompletten Lebensmittelgruppen verboten. Genau das macht die Methode für viele alltagstauglicher und langfristig leichter durchhaltbar.

Warum Protein beim Macro Counting so wichtig ist Besonders Protein spielt beim Macro Counting eine zentrale Rolle. Laut Brad Schoenfeld, Ph.D. und Leiter des Human Performance Lab am CUNY Lehman College, zeigt die Studienlage sehr klar, dass eine ausreichende Eiweißzufuhr entscheidend für Muskelaufbau und Körperzusammensetzung ist. Gerade beim Abnehmen hilft Protein außerdem dabei:

länger satt zu bleiben

Muskelmasse zu erhalten

Regeneration zu unterstützen

Heißhunger zu reduzieren Viele Coaches empfehlen deshalb etwa 1,2 bis 1,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht – besonders bei regelmäßigem Training.

Wie berechnet man seine Makros? Die Berechnung basiert zunächst auf dem persönlichen Kalorienverbrauch. Dafür wird geschätzt, wie viele Kalorien der Körper täglich verbraucht – abhängig von Gewicht, Aktivität und Zielsetzung. Für eine Gewichtsabnahme empfehlen viele Expert:innen ein moderates Kaloriendefizit von etwa 10 bis 15 Prozent.

Danach wird festgelegt, wie sich die Kalorien auf die einzelnen Makronährstoffe verteilen sollen. Häufig genannt wird etwa eine Verteilung von:

40 Prozent Kohlenhydrate

40 Prozent Protein

20 Prozent Fett Eine perfekte Formel für alle gibt es laut Schoenfeld allerdings nicht. Entscheidend bleiben individuelle Ziele, Alltag und Trainingspensum.

Beispiel: So sehen Makros im Alltag aus Bei einer täglichen Energiezufuhr von 2.000 Kalorien könnte die Verteilung beispielsweise so aussehen:

Wichtig: Das ist nur ein Beispiel – die optimale Verteilung kann individuell stark variieren.

Warum Macro Counting beim Abnehmen helfen kann Viele Ernährungswissenschaftler:innen sehen den größten Vorteil in der Flexibilität. Anders als sehr restriktive Diäten erlaubt Macro Counting deutlich mehr Freiheit im Alltag. Genau das kann helfen, die Ernährung langfristig durchzuhalten.

Auch Stella Volpe, Ph.D. und Leiterin der Ernährungswissenschaften an der Drexel University, hält die Kombination aus ausreichend Protein, gesunden Fetten und flexibler Lebensmittelauswahl für sinnvoll.

Lebensmittelqualität bleibt trotzdem entscheidend Macro Counting bedeutet nicht automatisch, dass jede Ernährung gesund ist. Nur weil bestimmte Snacks "in die Makros passen", werden sie dadurch nicht automatisch nährstoffreich. Schoenfeld betont deshalb ausdrücklich, dass Lebensmittelqualität weiterhin enorm wichtig bleibt. Gemüse, Obst, Ballaststoffe und möglichst unverarbeitete Lebensmittel spielen auch beim Flexible Dieting eine entscheidende Rolle.

So gelingt Meal Prep beim Macro Counting Wer Makros trackt, profitiert oft von etwas Vorbereitung. Besonders praktisch ist es, mehrere Proteinquellen, Gemüse und Kohlenhydratquellen vorzukochen und flexibel zu kombinieren.

Gut geeignet sind beispielsweise:

Reis oder Kartoffeln

Hähnchen oder Tofu

Gemüsepfannen

Eier

Overnight Oats

Nüsse und Joghurt Eine Küchenwaage kann zusätzlich helfen, Portionsgrößen realistischer einzuschätzen.

Welche Apps helfen beim Macro Counting? Viele nutzen Apps wie MyFitnessPal oder andere Ernährungstracker, um Makros einfacher zu dokumentieren. Dort lassen sich Lebensmittel inklusive Protein-, Kohlenhydrat- und Fettgehalt schnell eintragen. Gerade am Anfang hilft das vielen dabei, ein besseres Gefühl für Portionsgrößen und Nährwerte zu entwickeln.

Muss man Makros für immer zählen? Nicht unbedingt. Viele entwickeln mit der Zeit ein gutes Gefühl dafür, welche Lebensmittel wie viele Makronährstoffe enthalten. Dadurch wird das Tracking oft automatisch entspannter. Gerade in Phasen mit klaren Zielen – etwa Muskelaufbau oder Fettabbau – kann genaueres Tracking allerdings weiterhin sinnvoll sein.

Für wen eignet sich Macro Counting besonders? Macro Counting kann besonders hilfreich sein für:

Menschen mit Muskelaufbau-Ziel

Sportler:innen

Personen mit klaren Fitnesszielen

alle, die flexibel essen möchten

Menschen, die restriktive Diäten nicht mögen Weniger sinnvoll ist die Methode oft für Menschen, die sich durch ständiges Tracking gestresst fühlen.

FAQ: Häufige Fragen zum Macro Counting Muss ich beim Macro Counting Kalorien zählen? Nicht zwingend jede einzelne Kalorie – die Makronährstoffe ergeben am Ende aber ebenfalls eine bestimmte Kalorienmenge. Was ist wichtiger: Kalorien oder Makros? Beides spielt eine Rolle. Kalorien beeinflussen das Körpergewicht, Makros unter anderem Muskelaufbau, Sättigung und Regeneration. Kann man mit Macro Counting Muskeln aufbauen? Ja. Besonders eine ausreichende Eiweißzufuhr kann Muskelaufbau unterstützen. Muss man komplett auf Süßigkeiten verzichten? Nein. Flexible Dieting erlaubt grundsätzlich auch Genusslebensmittel – solange die Makros insgesamt passen. Welche Makros sind am wichtigsten? Protein gilt für Muskelaufbau und Körperzusammensetzung meist als besonders wichtig. Ist Macro Counting besser als klassische Diäten? Für viele Menschen wirkt die Methode alltagstauglicher, weil weniger Lebensmittel komplett verboten werden.