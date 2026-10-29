Jason Isaacs: So hält er sich mit 7-Minuten-Workouts fit

Für jemanden, der nach eigener Aussage kein großer Sportfan ist, ist Jason Isaacs beeindruckend fit – besonders wenn man bedenkt, dass er inzwischen 63 Jahre alt ist.

Das liegt daran, dass der Star aus "White Lotus" weiß, wie wichtig es ist, aktiv zu bleiben. Obwohl er nicht für besonders körperliche Rollen bekannt ist und manchmal keine große Lust aufs Training hat, hilft es ihm, fit zu bleiben, als Schauspieler seine beste Leistung zu bringen und im Alter gesund zu bleiben.

"Ich bin in einer Branche tätig, in der es darum geht, wie Menschen aussehen", sagte der damals 58-jährige Isaacs dem Magazin GQ. "Was mich schockiert, ist, wie schnell man aus der Form kommt. Ich habe Freunde, die in den Marvel-Filmen mitspielen und wirklich extrem hart trainieren. Ich weiß nicht, wie sie sich immer wieder dazu motivieren, wenn es vor der Kamera gar nicht nötig ist."

Jason Isaacs’ 7-Minuten-Workouts Statt viel Zeit im Fitness-Studio zu verbringen, hält Isaacs sich mit kurzen, häufigen Trainingseinheiten fit. Dieser Ansatz hilft ihm, regelmäßig zu trainieren. Wenn er sich zwingen würde, mehrmals pro Woche lange Workouts zu absolvieren, würde er irgendwann aufgeben, deshalb funktionieren seine 7-minütigen Workouts so gut.

"Wenn ich trainieren muss – was ich ohne Ball nicht gern mache –, absolviere ich das 7-Minuten-Workout. Oder ich gehe ins Fitness-Studio und verbringe dort 2 Stunden, in denen ich weniger als 7 Minuten trainiere", sagte Isaacs zu Men’s Health.

Auch wenn er "am liebsten auf dem Tennisplatz ist", sorgt Isaacs dafür, seine Muskeln mit Bodyweight-Übungen herauszufordern. Dabei hält er das Training kurz und intensiv, ohne es mit dem Umfang zu übertreiben. Zu den Übungen in seinen Einheiten gehören Hampelmänner, Wandsitz, Kniebeugen, Crunches, Liegestütze, Step-ups sowie Unterarmstütz und Seitstütz.

Eine feste Routine gehört für ihn dazu Diese Trainingsweise begleitet Isaacs schon seit vielen Jahren. Während der Dreharbeiten zum Film "Black Hawk Down" im Jahr 2001 begann er, morgens einen kurzen Zirkel mit dem eigenen Körpergewicht zu machen.

"Ich brauche eine Routine. Während der Dreharbeiten zu Black Hawk Down bin ich ein Jahr lang morgens aus dem Bett gekrochen, habe mich direkt auf den Boden gelegt und eine Reihe Liegestütze, Sit-ups und Mountain Climbers gemacht – noch bevor ich mir die Zähne geputzt habe", erzählte er GQ.

Warum Jason Isaacs vegan lebt Auch seiner Ernährung schreibt Isaacs einen Anteil an seiner Gesundheit zu. Gemeinsam mit seiner ältesten Tochter probierte der britische Schauspieler im Januar 2021 erstmals eine vegane Ernährung aus. Seine Tochter hörte bald auf, Isaacs machte weiter – auch während der 6 Monate, die er für die Dreharbeiten zu The White Lotus in Thailand verbrachte. Dort habe er, wie er sagt, vor allem Tofu-Curry gegessen.

"Während des Lockdowns haben meine Familie und ich viel Sport gemacht. Wir haben gut gegessen und gut gekocht und waren fit. Im Januar sagte ich: Ich mache mit meiner ältesten Tochter beim Veganuary mit. Sie hörte nach 2 Wochen auf, ich blieb dabei", erzählt Isaacs.

Welche anderen Ernährungsumstellungen Jason Isaacs gemacht hat Jason berichtet auch von weiteren Veränderungen bei seinen Nahrungsgewohnheiten: "Ich dachte, ich probiere im August aus, ob ich auf Öl verzichten kann. Außerdem versuchte ich, Zucker und stark verarbeitete Lebensmittel wegzulassen – Weißmehl, weißen Reis, Stärke und Weißbrot – und stattdessen auf braune Vollkornprodukte umzusteigen."

Der Verzicht auf so vieles führte dazu, dass er jetzt eine ganze Reihe von Nahrungsergänzungsmitteln einnehmen muss, das tut aber seiner Fitness nach seiner Empfindung keinen Abbruch, im Gegenteil: "Ich bin unendlich viel gesünder. Ich habe einiges an Gewicht verloren – auch wenn es darum nicht ging. Meine Ausdauer ist anders, mein Schlaf ist anders. Mein Cholesterin ist stark gesunken."

Manchmal denkt er an die Leckereien, die andere genießen, aber er vermisst nichts: "Das heißt nicht, dass ich nicht manchmal sehr neidisch darauf bin, was andere essen. Aber ich habe meinen Weg gefunden. Und ich hoffe, dass ich dabei bleibe, weil er eindeutig besser ist. Die wissenschaftliche Beweislage zu pflanzlicher Ernährung ist eindeutig. Wenn du auch nur mit dem Gedanken spielst, dich pflanzlich zu ernähren, dann iss eine Mahlzeit pro Woche pflanzlich oder iss nur einmal pro Woche Fleisch – so wie unsere Eltern, als sie Kinder waren. Du wirst den Unterschied wirklich spüren."

FAQ: Häufige Fragen zu Jason Isaacs’ Training Reichen sieben Minuten Training am Tag aus? Das hängt davon ab, wie intensiv und wie regelmäßig trainiert wird und welches Ziel man verfolgt. Ein kurzes Workout kann ein guter Einstieg sein und Bewegung in den Alltag bringen. Die sieben Minuten allein sind aber keine Garantie dafür, dass alle persönlichen Trainingsziele erreicht werden. Sind Jason Isaacs’ genaue Übungen und Trainingszeiten bekannt? Einige seiner Übungen, darunter Kniebeugen, Liegestütze und Unterarmstütz, sind bekannt. Eine vollständige Trainingsabfolge mit Wiederholungszahlen und Pausen ist jedoch nicht angegeben. Die genannten Übungen sollten deshalb nicht als festes, vollständiges Sieben-Minuten-Programm verstanden werden. Muss man sich vegan ernähren, um gesund und fit zu bleiben? Nein. Isaacs beschreibt seine eigene Ernährung und seine persönlichen Erfahrungen. Daraus folgt nicht, dass eine vegane Ernährung für alle notwendig oder automatisch die beste Wahl ist. Entscheidend ist, dass die Ernährung zum eigenen Bedarf passt und ausreichend Nährstoffe liefert.