Food-Innovationen 2020 Das sind die 19 besten Lebensmittel des Jahres

Geschmack gewinnt! Hier kommen die Preisträger unserer diesjährigen Good-Food-Awards – 19 leckere, innovative Lebensmittel, unterteilt in die Kategorien Snacks, Frühstück, Mittag- und Abendessen

Knapp 150 Produkte, so viele wie noch nie, waren dieses Jahr im Rennen, um einen der begehrten Good-Food-Awards einzuheimsen.

Zum fünften Mal in Folge hat Men’s Health gemeinsam mit seinem Schwesterblatt Women’s Health die besten Lebensmittel des Jahres ausgezeichnet. Das besondere Augenmerk der Jury, bestehend aus Ökotrophologen und Ernährungsredakteuren, lag dabei auf Innovationen im Food-Bereich – und zwar für morgens, mittags, abends und zwischendurch. Im Fokus waren zum Beispiel Produkte aus ungewöhnlichen Zutaten oder Hersteller, die auf Fairness in der Wertschöpfungskette setzen. Diese Lebensmittel hier sind genau nach unserem Geschmack.

Unsere Empfehlung Hast Du einen Gutscheincode? Ernährungsplan Starke Abwehrkräfte in 4 Wochen spezieller 4-Wochen-Speiseplan

15 exklusive Rezepte für dein Immunsystem

geniale Snack- und Supplement-Tipps

17 Seiten, druck-optimiert

Mehr Infos zum Plan 5,50 € Jetzt kaufen Nach Bezahlung kannst du das PDF hier in dieser Box herunterladen. Bei Problemen wende dich bitte per Mail an usermail@menshealth.de. Wir helfen gern!

Snacks

Christian Lohfink Unsere Snack-Gewinner sorgen für leckere Knabbereien

1. Bananenchips: innovative Knabberei

Vergiss Kartoffel- und Gemüsechips – hier kommen Kochbananen. Ursprung der Leckerei ist Ecuador, dort wird für die Produktion direkt mit Kleinbauern zusammengearbeitet, wodurch die ganze Amazonasregion unterstützt und der Ausbau ökologischer Landwirtschaft gefördert wird. Die Bio-Chips bestehen aus lediglich 3 Zutaten, sind ballaststoffreich und frei von Palmöl.

Organic Plantain Chips von EL Origen, 80 Gramm, um 2,50 Euro

2. Fitness-Snack: kalorienarmer Schokoriegel

Diese Fusion aus Schoko- und Fitness-Riegel enthält nur 1 Gramm Zucker, bei schlappen 98 Kalorien pro Stück. Dennoch schmeckt der Riegel nicht gesund, sondern sündig wie seine schokoladigen Kollegen. Es gibt ihn in 3 verschiedenen Sorten.

Crossbar von Neoh, 30 Gramm, um 1,70 Euro

Darum sollte jeder Sportler Kakao auf seinen Speiseplan setzen

3. Nüsse: gesunder Pausensnack

Black Chili Orange, Mint Lemon oder fein gesalzen mit persischem Blausalz sind nur 3 der 13 exotischen Geschmacksrichtungen von Pistazien, Mandeln, Cashews, Erd-, Hasel- oder Pekannüssen. Sie alle werden nach traditionell persischer Art bei niedriger Temperatur und in kleinen Mengen von Hand geröstet. Zu jeder Sorte gibt es Kombinations-Tipps.

P-Stash Original von P-Stash, 130-Gramm-Dose, um 9 Euro

Frühstück

Christian Lohfink Unsere Frühstück-Gewinner für den perfekten Start in den Tag

4. Hafermilch: Co2-neutrale Produktion

Hafer ist eine ausgesprochen nachhaltige Getreidesorte und hat auch im Vergleich zu Nüssen einen geringeren ökologischen Fußabdruck. Provamel produziert außerdem CO2-neutral, und die Verpackung besteht zu 80 Prozent aus pflanzenbasierten und nachwachsenden Rohstoffen. Dieser Bio-Drink ist zucker- und sojafrei und eignet sich ideal für Kaffee, Müsli, Smoothies und Shakes.

Barista bio Haferdrink von Provamel, 1 Liter, um 2,50 Euro

5. Frühstücksflocken: zuckerfreies Knuspermüsli

Knuspern ganz ohne schlechtes Gewissen. Ohne zugesetzten Zucker (nur 1,5 Prozent, der natürlich im Getreide enthalten ist) kommt diese Knuspersensation aus. Und sie ist mit 23 Prozent Ballaststoffen ein echter Sattmacher am morgendlichen Frühstückstisch.

VITALIS SuperMüsli ohne Zuckerzusatz von Dr. Oetker, 420 Gramm, um 3 Euro

So vermeidest du es jetzt zuzunehmen

6: MCT-Öl: Funktionale Fettsäuren

Normalerweise hat Fett ja den Ruf als Dickmacher, dieses Öl ist jedoch anders. Es besteht zu 100 Prozent aus den mittelkettigen Fettsäuren Capryl- und Caprinsäure, die aus Kokos-Extrakt gewonnen wurden. Diese kurbeln den Stoffwechsel an, können vom Gehirn genutzt werden und lagern sich nicht ins Fettgewebe ein, da sie schnell verbrannt werden.

MCT-Öl von Dayo coco, 250 Milliliter, um 10 Euro

7. Kokosjogurt: nachhaltige Landwirtschaft

Der Regenwald ist in Gefahr, und deshalb pflanzt die Firma jährlich tausende neue Kokospalmen, unterstützt so die Bauern in Südostasien und engagiert sich für die Regeneration von Ökosystemen. Zudem wird für die Produktion viel weniger Land benötigt als für ein vergleichbares tierisches Produkt. Der Kokosjogurt schmeckt außergewöhnlich cremig und enthält neben Kokos nur etwas Stärke, Pektine aus Früchten und verschiedene Jogurtkulturen.

The coconut collaborative natural von Uplegger, 350 Gramm, um 3 Euro

8. Kichererbsen-Topping: innovatives Granola

Kichererbsen zum Frühstück? Ja, das geht. Im Mix mit Sonnen­blumen- und Kürbiskernen, etwas Kokoszucker und -raspeln, Früchten und Gewürzen lässt sich das glutenfreie Bio-Granola mit Milch, Jogurt und Früchten oder sogar pur wegsnacken. Als Topping für Bowls und Desserts sind die 3 verschiedenen Sorten auch ideal. Sie enthalten zudem knapp 20 Prozent Eiweiß sowie viele gesunde Fettsäuren.

Kichererbsen Granola von Planet Plant-based, 320 Gramm, um 6 Euro

So enthält dein Porridge noch mehr Protein

Mittagessen

Christian Lohfink Unsere Mittag-Gewinner bringen dich über das Mittagstief

9. Vegane Pizza: gesundes Fertiggericht

Vergiss Käse! Die Blumenkohlsoße ist cremig, und der Teig wird durch Karottenraspel und Chiasamen aufgewertet. Das sorgt für immerhin 22 Gramm Ballaststoffe pro Pizza (knapp 75 Prozent des Tagesbedarfs), bei gerade mal 569 Kalorien.

Garden Gourmet Veggie Lovers Pizza von NESTLÉ, 380 Gramm, um 4 Euro

10. Roher Kombucha: fairer Durstlöscher

Der fermentierte Tee ist schon mehr als 2500 Jahre Teil der asiatischen Medizin. Dieser Kombucha ist nicht pasteurisiert, sodass alle Kulturen enthalten bleiben und den Darm schützen. Fairment unterstützt zudem Menschen mit Handicap.

Kombucha mit Ingwer von Fairment, 3 x 0,75 Liter, um 20 Euro

11. Protein-Eis: eiweissreiches Dessert

Süßes muss nicht immer Sünde sein. Diese cremigen Eisriegel verbinden Fitness-Food mit Cheatdays. Sie kommen ohne zugesetzten Zucker aus, enthalten dafür ordentlich Protein, bei nur 170 Kalorien pro Stück. Ein idealer Snack für alle, die sich bewusst ernähren, aber trotzdem auf nichts verzichten möchten.

Barebells Eis Protein Ice Cream Bar von Unilever, erhältlich ab Sommer 2020, 73 Gramm, um 2,80 Euro

So gesund ist Quark mit Leinöl

12. Bio-Fertiggericht: soziales Engagement

Diese leckeren Bio-Gerichte sind absolut clean, sehr proteinreich und eignen sich sowohl zum Abnehmen als auch zum Muskelaufbau. Sie schmecken pur oder kombiniert mit Reis oder anderen Getreidesorten. Pro 10 Euro Einkauf wird zudem eine warme Schulmahlzeit für Kinder in Burundi finanziert.

Chipotle Chili von Löwenanteil, 570 Gramm, um 7 Euro

13. Schnelles Reisgericht: clevere Blitzmahlzeit

Wenn es schnell gehen muss, aber trotzdem gesund sein soll, hat man häufig wenige Möglichkeiten. Im Supermarkt gibt es jetzt jedoch verzehrfertige Mischungen aus Reis, Hülsenfrüchten und Gemüse. Die schmecken pur, können aber auch ideal als Bestandteil einer Bowl mit weiteren frischen Zutaten dienen.

Feelgood Linsen mit Reis & Gemüse von reis-fit, 250 Gramm, um 1,70 Euro

Abendessen

Christian Lohfink Unsere Abendessen-Gewinner sorgen für einen gelungen Abschluss des Tages

14. Veganes Eis: lactosefreie Innovation

Klar, gab es schon immer veganes Fruchtsorbet. Aber dieses Eis ist besonders cremig, fruchtig und intensiv. Kaum zu glauben, dass keine Sahne enthalten ist. Es gibt mittlerweile 8 unfassbar leckere Sorten – alle in Bio-Qualität und mit nur 7 Zutaten.

Cassis Eis von nomoo, 500 Gramm, um 6 Euro

Diese Lebensmittel solltest du immer im Eisfach haben

15. Brotbackmischung: mehlfreies Backwerk

Gluten- und mehlfreie Brote sind von der Konsistenz her häufig gewöhnungsbedürftig. Ganz anders ist dieses Saatenbrot, das im Handumdrehen (und idiotensicher!) zu­zubereiten ist und eine tolle körnige Konsistenz hat. Der Clou: Durch die vielen Saaten sind sogar wichtige Omega-3-Fettsäuren enthalten.

Saatenbrot von Rossmann, 500 Gramm, um 3 Euro

16. Glutenfreies Bier: ungetrübter Genuss

Ein Bierchen zum Feierabend kann man sich schon mal gönnen. Und das gilt auch für Menschen mit Glutenunverträglichkeit, die zuvor auf den Gerstensaft verzichten mussten. Durch ein spezielles Verfahren wird das Gluten nach dem Brauen entzogen. Was bleibt, ist ein feinmalzig-hopfiges helles Lagerbier. Na dann, Prost!

Helles Lagerbier, glutenfrei von Bitburger, 6 x 330 Milliliter, um 6 Euro

Die 5 leckersten Mocktails für Sportler

17. Fast-Food-Alternative: weizenfreier Pizzateig

Pizza kann so gesund sein. 35 Prozent Ballaststoffe und 27 Prozent Eiweiß bietet diese Mischung durch die geschickte Kombination aus Leinsamen, Erbsen, Linsen, Sonnenblumen- und Kürbiskernen. Der Teig ist nach Feierabend zudem im Nu angerührt, lässt sich ganz easy verarbeiten und schmeckt super.

Protein-Pizza von Foodspring, 500 Gramm, um 13 Euro

18. Gewürzmischung: cleane Fix-Gerichte

Keine Panik! Die Würzmischungen sind komplett clean, also ohne jegliche Zusatzstoffe und E-Nummern, haben ein raffiniertes Rezept drauf, und es werden massig frische Zutaten ergänzt. Ideal, wenn es schnell gehen muss, denn länger als 30 Minuten steht man nicht am Herd. Es gibt sie in 27 leckeren Variationen.

In Minutes Bio-Fix-Gerichte von Just Spices, um 1 Euro

So machst du gesundes Fastfood selber

19. Erbsennudeln: proteinreiche Pasta

Mit mehr als 21 Prozent Eiweiß stellen diese Nudeln die italienische Hartweizen-Variante in den Schatten. Außerdem sind sie Ballaststoff-reicher und haben eine geringere Kochzeit. Während man die Varianten aus Linsen oder Kichererbsen schon kennt, sind die aus 100 Prozent Erbsenmehl noch ganz neu.

Penne grüne Erbsen von Aldi Süd, 250 Gramm, um 1,80 Euro

Diese tollen Innovationen sorgen für frischen Wind in deiner Küche und dürfen bei keinem Foodie fehlen. Sie schmecken nicht nur fantastisch, sie können zudem alle mit tollen Inhaltsstoffen punkten.

Unsere Empfehlung Hast Du einen Gutscheincode? Ernährungsplan Starke Abwehrkräfte in 4 Wochen spezieller 4-Wochen-Speiseplan

15 exklusive Rezepte für dein Immunsystem

geniale Snack- und Supplement-Tipps

17 Seiten, druck-optimiert

Mehr Infos zum Plan 5,50 € Jetzt kaufen Nach Bezahlung kannst du das PDF hier in dieser Box herunterladen. Bei Problemen wende dich bitte per Mail an usermail@menshealth.de. Wir helfen gern!

Die stärkste Trainings-App der Welt Mehr als 1.000 Übungen im Video

Mehr als 500 Workouts

Ideal für jedes Fitness-Level

Plus: Statistiken, Kalender und Ernährungs-Tipps ab 2,50€

pro Monat