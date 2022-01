Die wichtigsten 11 Tipps für Sportanfänger

Trainingsplan

Abnehmen für Einsteiger in 8 Wochen

Trainingsplan

nur Kurzhanteln nötig

29 Übungen als Bild und Video

optimal für Einsteiger

30 Seiten, auf allen Geräten abrufbar

Deine Abnehm-Reise beginnt! Und mit diesem zielgerichteten Trainingsplan speziell für Einsteiger gelangst du garantiert an dein Ziel. Denn darin zeigen wir dir, wie du in nur 8 Wochen überschüssiges Bauchfett loswirst und zeitgleich Muskeln aufbaust. Plus: Für die Umsetzung brauchst du nur zwei im Gewicht verstellbare Kurzhanteln und kannst quasi direkt loslegen. Viel Spaß!

Konkret erwarten dich 3 Workouts pro Woche. 2-Mal stehen Ganzkörper-Workouts an. Trainierst du deine große Muskelgruppen, verbrennt das viel mehr Kalorien, als wenn du kleinere Muskeln isoliert bearbeitest. Perfekt zum Abnehmen also. Zu den Kraft-Einheiten kommt eine Kardio-Einheit hinzu. Diese besteht aus kurzen, aber knackigen Sprint-Intervallen, die deine Fettverbrennung weiter ankurbeln werden.

Ran an den Speck! Mit unserer zielgerichteten Trainings-Kombi aus Kraft und Kardio pusht du deinen Stoffwechsel an und erzielst endlich Erfolge beim abnehmen. Die Workouts sind effektiv, aber einfach umzusetzen und damit perfekt für jeden Abnehm-Einsteiger. Worauf wartest du also noch?