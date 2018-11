Hülsenfrüchte: Warum Linsen, Kidneybohnen & Co. das perfekte Muskelfutter sind

Unglaublich, aber wahr: Hülsenfrüchte können es in Sachen Eiweißgehalt locker mit einem Steak aufnehmen. Unsere proteinreichen Rezepte werden Ihren Muskeln daher besonders schmecken!

Dass Hülsenfrüchte das Potenzial zum perfekten Muskelfutter haben, sieht man ihnen auf den ersten Blick nicht unbedingt an. Sie gehen bei dem mittlerweile riesigen Angebot an Fitness-Food einfach unter und landen deshalb viel zu selten auf dem Teller. Die reinste Verschwendung, denn in Erbsen, Linsen, Bohnen und Co. steckt so viel Gutes, was sich Sportler nicht entgehen lassen sollten. Höchste Zeit also, dass sie mehr Aufmerksamkeit bekommen.

Was sind Hülsenfrüchte und welche Arten gibt es?

Hülsenfrüchte sind im Grunde gar keine Früchte, sondern Samen von Hülsenfrüchtlern. Je nach Art gibt es sie frisch, in der Konserve oder getrocknet zu kaufen. Die Auswahl ist riesig: weiße Bohnen, Kidneybohnen, grüne Bohnen, Sojabohnen, Zuckerschoten, Kichererbsen, grüne, rote, schwarze und gelbe Linsen, Lupinen und – was viele nicht wissen – Erdnüsse.

Diese fünf Gründe sprechen für sich:

1. Hülsenfrüchte sind gute Ballaststoffquellen

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt, 30 Gramm Ballaststoffe täglich zu sich zu nehmen. Auf diesen Wert kommen die meisten von uns bei Weitem nicht. Wer regelmäßig Hülsenfrüchte in seine Ernährung integriert, hat es da definitiv einfacher. Sie liefern nämlich gleich eine ganze Menge dieser unverdaulichen Nahrungsbestandteile, die Ihre Verdauung in Schwung bringt.