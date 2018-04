Diese 8 Lebensmittel sollte jeder Sportler im Kühlschrank haben

Eier sind für den Muskelaufbau ideal und sollten bei Ihnen immer vorrätig sein © Nickola Che / Shutterstock.com

Neben all den guten Inhaltsstoffen sind Eier vor allem unglaublich vielfältig, sodass auf Ihrem Teller so schnell keine Langeweile aufkommt. Als Rühr- oder Spiegelei sind sie eine schnellen Mahlzeit, während sie hartgekocht der perfekte Protein-Snack sind. Greifen Sie am besten zu Bio-Eiern. Wenn die Eier frisch sind, halten sie sich im Kühlschrank übrigens um die drei Wochen. Wobei sie davor hoffentlich schon längt verputzt wurden.

>>> So erstellen Sie sich einen Muskelaufbau-Ernährungsplan

2. Magerquark: Protein-Power für Ihre Muskeln

In einem Sportler-Kühlschrank darf Magerquark auf keinen Fall fehlen. Warum? Er ist sehr proteinreich, hat gleichzeitig kaum Fett und wenig Kalorien. Kein Wunder also, dass er nicht nur bei Bodybuildern, sondern auch bei Abspeckern so beliebt ist. Pur ist er leider etwas fad. Besser schmeckt er zusammen mit Nüssen, Beeren oder auch in der herzhaften Variante mit Kräutern. So wird er zum süßen Snack oder auch zum leckeren Dip zu Kartoffeln und Gemüse. Vor dem Schlafen gehen sorgt eine Portion Magerquark dafür, dass den Muskeln die ganze Nacht über Proteine zur Verfügung steht. Das liegt am Casein, das dem Körper nur langsam zur Verfügung gestellt wird und sich deshalb für lange Durststrecken eignet.

>>> Die besten Nachtsnacks für Sportler

3. Hüttenkäse ist der perfekte Abnehm-Snack

Wenn der Hunger Sie mal wieder überfällt, darf Hüttenkäse in Ihrem Kühlschrank keinesfalls fehlen. Dank des hohen Eiweißgehalts ist er ein wahres Muskelfutter. Zudem macht er lange satt und ist fettarm. Den "körnigen Frischkäse", wie er auch genannt wird, können Sie direkt aus der Packung löffeln. Optimal, wenn es mal wirklich schnell gehen muss. Aus ihm wird auf einer Scheibe Brot ein ausgewogenes Frühstück, mit Kräutern ein leckerer Dip für Gemüse-Sticks oder zusammen mit Beeren und Honig ein süßer Snack. Pur schmeckt er aber natürlich auch.