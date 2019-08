HIIT: Wie du mit Hochintensivem Intervalltraining ordentlich Fett verbrennst

Extrem kurz und höllisch intensiv: HIIT ist ideal, um in kürzester Zeit bestmögliche Erfolge zu erzielen. So verfeuerst du ordentlich Fett und Kalorien

Sicher wirst du uns verfluchen, in den langen Minuten, in denen du dich durch unser Workout kämpfst. Doch dann wirst du uns lieben — denn das Gefühl nach den zugegebenermaßen heftigen Einheiten ist einfach nur genial: Dein Körper schüttet massig Glückshormone aus – und zwar beim so genannten Hochintensiven Intervalltraining (kurz HIIT).

Was ist Hochintensives Intervalltraining (HIIT)?

Das zweite I beim HIIT steht für "Intervall" und damit für den Kardioanteil innerhalb des hochintensiven Trainings. Beim hochintensiven Intervalltraining geht es um Schnelligkeit, um Vollgas geben beim Training. Bei dieser Trainingsmethode welchseln sich kurze, hochintensive Belastungsphasen mit kurzen Erholungsphasen ab. Bestes Beispiel für ein HIIT ist eine Tabata-Einheit, die aus 8 Intervallen besteht. Hier ist genau festgelegt, wie lang die Vollgas-Intervalle und die Pausen sind, zudem geht das Ganze nicht länger als 4 Minuten. Generell gibt es für ein hochintensives Intervalltraining jedoch keine festen Regeln. Klassische HIIT-Workouts dauern 4 bis 30 Minuten, fordern den Körper maximal.

>>> Fit in 4 Minuten: So funktioniert Tabata-Training

Was bringt mir HIIT?

HIIT ist ideal, um sehr schnell bestmögliche Erfolge zu erzielen. Plus: Du kannst damit in kürzester Zeit enorm viel Fett verbrennen.