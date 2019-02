Muskelaufbau-Trainingsprogramm: So legen Sie sichtbar an Muskulatur zu

Die effektivsten Muskelaufbau-Übungen kombiniert in einem Plan mit nur einem Ziel: maximale Zuwächse. Hier kommt unser ultimativer 12-Wochen-Plan

Was tun für schnelles Muskelwachstum? Klar ist: Ohne passendes Krafttraining werden Brust, Quadrizeps & Co. nicht größer. Wie sieht also das optimale Zuwachs-Workout aus? Auf den ersten Blick eher unspektakulär, denn Seile, Swiss Balls und Wackel-Bretter bleiben besser in der Gym-Ecke liegen. Stattdessen sollten Sie sich mit schwerem Geschütz bewaffnen, sprich: Kurz- und Langhanteln. Zudem widmen Sie sich idealerweise dem Kabelzug und diversen Maschinen. Die Übungen, die Sie mit diesen Tools absolvieren, sollten echte Muskelaufbau-Klassiker sein, etwa Bankdrücken, Kreuzheben und Kniebeugen – aber auch Variationen dieser sogenannten Grundübungen.

Sportwissenschaftliche Studien zeigen, dass die altbewährten Übungs-Klassiker völlig ausreichen, um am ganzen Körper ein sichtbares Mucki-Plus zu verzeichnen. Varianten haben eher die Aufgabe, Ihnen Abwechslungs zu bieten und einzelne Muskeln gezielt zu fokussieren. Genau nach diesen Grundsätzen ist der ultimative Men’s-Health-Muskelaufbau-Trainingsplan aufgebaut. Also, am besten gleich runterladen und imposante Muskeln wachsen lassen!

In 12 Wochen zu mehr Muskelmasse

Der Plan sieht vor, dass Einsteiger wie auch Fortgeschrittene mit zwei Ganzkörper-Einheiten beginnen, die Sie wechselweise in Ihre Workout-Woche einbauen. Im Anschluss bleiben Einsteiger beim Ganzkörper-Modus, Fortgeschrittene wechseln ab Woche 5 zu einem 3er-Split, in dem sie sich je nach Trainings-Tag auf Brust und Rücken, Beine oder Arme und Schultern konzentrieren. Egal ob Sie Einsteiger (<2 Jahre Krafttrainings-Erfahrung) oder Fortgeschrittener (>2 Jahr Krafttrainings-Erfahrung) sind, die Intensität wird sich im Laufe der 12 Wochen kontinuierlich erhöhen. Dies steuern wir nicht nur durch die steigende Gesamtzahl der Workouts pro Woche, sondern auch durch eine steigende Gesamtzahl der Sätze pro Einheit sowie schrumpfende Satzpausen.

Kurzzeit-Transformation nach jedem Workout

Ob Sie den optischen Effekt nach jedem Workout gleich im Spiegel sehen? Nur begrenzt, denn die geschwollenen Muckis sind die Folge des Pumps, also eines erhöhten Blutflusses, der bis etwa 1 Stunde nach dem Training anhält. Wenn Sie jedoch konsequent dranbleiben, können Sie am Ende der 12 Wochen eine dauerhafte Transformation feiern – garantiert!