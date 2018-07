Schwein und Rind grillen: So gelingen Schweine- und Rindfleisch perfekt

Nein, im Grunde legt man es einfach auf den Grill. Aber holen Sie es rechtzeitig aus dem Kühlschrank und lassen es bei Zimmertemperatur rund eine halbe Stunde ruhen, bevor Sie ihm richtig einheizen. So bleibt es schön zart. Die Garzeit hängt stark von der Größe ab. Ein 2 bis 3 Zentimeter dickes 200-Gramm-Steak braucht rund 4 Minuten pro Seite, bis es medium ist.

Das Beste, was das Rind für den Grill zu bieten hat, sind Filet- und Lenden­stücke: mager, feinfaserig und trotzdem saftig. Aber auch alles andere ist nicht zu ver­achten. Hier eine Übersicht über die wichtigsten Zuschnitte und ihre Verwendung in der Küche:

Schweinefilet am Stück

Dauer in min

Kerntemperatur in ° C

Außen kross, innen zart: Das perfekte Filet © Lisovskaya Natalia / Shutterstock.com

Wie gelingt die typische Steakkruste, ohne dass das Fleisch verbrennt?

Außen kross, innen zart, so sieht das perfekte Steak aus. Die braune Kruste entsteht durch die sogenannte Maillard-Reaktion. Dahinter verbirgt sich eine Reihe von chemischen Prozessen, die nicht nur für die Bräunung, sondern auch den typischen Steak-Geschmack sorgen. Damit die Reaktion optimal abläuft und das Steak gut aussieht und schmeckt, muss der Grill sehr heiß sein. Ist das Steak feucht, entsteht zu viel Dampf und der Bräunungsprozess läuft nicht richtig an. Also, das Fleisch gut abtupfen, bevor es auf den Grill kommt.

Warum wird mein Fleisch unter der Kruste grau und weiter innen erst rosa?

Ein Steak zu grillen dauert nur wenige Minuten. Dabei kann es passieren, dass das Fleisch außen knusprig ist, innen schön rosa – aber dazwischen unansehnlich grau. Das liegt daran, dass die Hitze sich nicht schnell und gleich­mäßig genug verteilt. Mit einem simplen Trick können Sie das verhindern: wenden, wenden, wenden – mindestens 3-mal und je nach Dicke des Stücks etwa alle 2 Minuten.

Kann man auch einen Burger auf dem Grill zubereiten?

Ein Burger vom Grill nicht nur viel gesün­der als von der Fast Food-Kette, sondern auch sensationell lecker. Der Weg zum ultimativen Burger-Erlebnis beginnt schon beim Einkaufen: In das Patty (so nennt man die Burger-Frikadelle) gehört nur das frischeste Hackfleisch. Am besten kaufen Sie beim Metzger ein Stück Rindfleisch und lassen es durch den Wolf drehen.

Bei der Zubereitung gilt: Immer schön liebe­voll mit dem Hack umgehen, nicht zu stark kneten! Drücken Sie das Hack locker zusammen, sodass es nicht auseinanderfällt, und formen daraus eine etwa 2 Zentimeter dicke Bulette. Mit dem Daumen oder einem Teelöffel in der Mitte leicht eindrücken, damit das Pattie beim Grillen nicht zu sehr aufquillt, und dann auf den Rost.