8 Tipps, um schlank durch die Weihnachtszeit zu kommen

Tipp #8: Kühlen Sie sich ab

Verdammt kalt draußen? Das ist gut! Wenn Sie frostige Temperaturen mit ins Schlafzimmer nehmen, verbrennen Sie nachts mehr Kalorien. Eine US-Studie des National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease bewies: Wer in einem 19 Grad kühlen Zimmer nächtigt, verbrennt 7 Prozent mehr Kalorien als bei 24 Grad Raumtemperatur. Der Körper muss härter arbeiten, um seine Temperatur stabil bei 37 Grad zu halten, und allein dadurch verbrennt er in der Nacht rund 100 Kalorien mehr.

Klingt erst einmal nicht viel, summiert sich aber – und Sie müssen noch nicht einmal was dafür tun. Apropos Schlaf: 7 bis 9 Stunden sollten es schon sein, auch wenn Sie jetzt oft feiern. Warum? Weil Schlafentzug den Heißhunger auf Ungesundes verstärkt. Das wiederum bedeutet umgekehrt: Wenn Sie ausgeschlafen sind, entscheiden Sie sich eher für gesünderes Essen, da Ihr Hirn runder läuft. Das belegt eine US-Studie der University of California in Berkeley. Wache Köpfe essen schlauer – und nur ausgeschlafene Weihnachtsmänner landen am Ende des Festtages mit dem heißesten Weihnachtsengel im Bett.

Ersparnis pro Tag: 100 Kalorien