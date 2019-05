Gepimpt oder gepumpt?: So beschleunigen Hollywood-Stars ihren Muskelzuwachs

Es sieht so leicht aus: Hollywood-Stars und Sport-Profis scheinen ihre Körper beliebig formen und Muskelzuwachs nach Wunsch beschleunigen zu können. Geht das ohne Doping? Und können Sie das auch?

Schon klar: Das Sixpack von US-Schauspieler Matthew McConaughey in Magic Mike ist unglaublich beeindruckend. Genauso wie die Arme von Dwayne "The Rock" Johnson. Das muss doch irgendwie drin sein. Schließlich schaffen Schauspieler oder Fitness-Youtuber es ja auch immer wieder, sich innerhalb von wenigen Monaten in eine Top-Form zu bringen, ihren Muskelzuwachs nahezu beliebig zu beschleunigen und das im wahrsten Sinne des Wortes. Was in Sachen Body Transformation möglich ist, hat Christian Bale schon mehrfach gezeigt. 2004 hungerte sich der Schauspieler für den Film The Machinist knapp 30 Kilogramm von den Rippen. Um wie ein abgemagerter Fabrikarbeiter zu wirken, aß er angeblich pro Tag lediglich einen Apfel und eine Dose Tunfisch. Im Jahr 2005 spielte er Batman — muskelbepackt, im Superhelden-Format. Dafür hatte Bale innerhalb von nur 5 Monaten 45 Kilogramm zugelegt. Wie geht so etwas? Und vor allem: Was macht das mit dem Körper? Im Folgenden beantworten wir Ihnen die wichtigsten Fragen zum Thema.

>>> Die 7 Trainings-Mantras von Dwayne "The Rock" Johnson

Wie viel Muskelzuwachs ist realistisch gesehen überhaupt möglich?

"Es gibt nur wenige Studien zu dieser Frage, aber mehrere brauchbare Modelle, mit denen sich der maximale Muskelaufbau abschätzen lässt", erläutert Dr. Michael Behringer, Sportmediziner mit dem Schwerpunkt Muskelforschung am Institut für Trainingswissenschaft der Deutschen Sporthochschule Köln. Eins davon ist das Modell von Lyle McDonald. Demzufolge hängt der Muskelaufbau eng mit dem Trainingsstatus zusammen. Für einen untrainierten Anfänger, der ein hartes Workout-Programm durchzieht, sind im ersten Jahr 20 bis 25 US-Pfund Muskelzuwachs möglich, also knapp 10 Kilogramm insgesamt beziehungsweise 900 Gramm pro Monat. Danach fällt die Zuwachskurve drastisch: auf 4,5 bis 5,5 Kilogramm im zweiten Jahr und nur noch rund 3 Kilogramm im dritten Jahr. Nach dem Alan-Aragon-Modell können Einsteiger mit einem monatlichen Muskelzuwachs von bis zu 1,5 Prozent ihres Körpergewichts rechnen, bei trainierten Kraftsportlern ist höchstens 1 Prozent drin, und bei den Fortgeschrittenen verringert sich die monatliche Zuwachsrate auf gerade noch 0,25 bis 0,5 Prozent — alles dopingfrei aufgebaut, versteht sich. Und was ist bei Ihnen in Sachen Muskelzuwachs drin?

>>> Mit Blood-Flow-Restriction-Training mehr Muskeln aufbauen