Indirektes Grillen im Smoker: So wird Ihr Fleisch auf dem Grill butterzart

Im Smoker können Sie große Teilstücke von Rind, Lamm & Co. butterzart zubereiten

Smoker-Grillanleitung: 6 Tipps für Neulinge

Wie viel Grillerfahrung Sie auch haben: Mit einem geschlossenen Deckel verändert sich die Technik. Wir verraten Ihnen, was Sie beim Grillen mit dem Smoker beachten müssen.



1. Thermometer kaufen: Smoken zieht sich über mehrere Stunden, niemand kann und will die ganze Zeit danebenstehen. Ein Fleischthermometer verrät Ihnen die Kerntemperatur des Grillguts und ermöglicht es Ihnen so, alles je nach Geschmack zuzubereiten.

2. Nicht aufmachen: Es ist kein Problem, den Grill ab und an zu öffnen, wenn Sie das nicht alle 10 Minuten tun. Um die Temperatur bei rund 110 Grad konstant zu halten, genügt es völlig, das Grillgut unter der Haube etwa alle 2 Stunden zu kontrollieren.



3. Feuer im Auge behalten: Trotz Temperaturcheck muss ein Feuer stets gesondert beobachtet werden. Wenn’s windig ist, können Flammen schnell zu groß werden, und das Fleisch verbrennt. Zudem müssen Sie darauf Acht geben, dass das Bratfett nicht Feuer fängt.

4. Holzschnitze einweichen: Für extralanges Garen das Holz unbedingt einweichen, damit die Hitze geringer ist. Rauch entsteht durch nasses Holz – trockenes Holz verbrennt einfach nur, kann aber Holzkohle zum Teil ersetzen.

5. Nicht erschrecken: Ein Stück Fleisch, das rund 10 Stunden im Räuchergrill gegart wurde, sieht danach aus wie ein Stück Holzkohle. Zucker in der Marinade karamellisiert nach einiger Zeit. Schicht vorher abschneiden oder, wenn die gewünschte braune Kruste erreicht ist (meist nach der Hälfte der Grillzeit), in Alufolie wickeln.



6. Nicht reinbeißen: Damit Fleisch zart und saftig bleibt, muss es nach seiner Zubereitung ruhen (Dauer: 20 Prozent der gesamten Zubereitungszeit). Dadurch entspannen sich die Fleischfasern, der Fleischsaft verteilt sich wieder gleichmäßig. Fleisch in Alufolie wickeln, dann mit einer mit heißem Wasser gefüllten Plastik-flasche in eine leere Kühlbox (die hält auch warm!) legen. So ist nach 2 Stunden das Fleisch noch heiß und frisch.

Raucharoma: Die richtigen Hölzer zum Smoken

Nicht die Holzkohle bringt den Geschmack ins Fleisch, sondern das Holz. Deshalb eignet sich zum Smoken nicht nur ein Kohlegrill, sondern auch ein Gas- oder Elektrogerät. "Auch damit können Sie in einer Räucherbox mit verschiedenen Hölzern schmackhafte Ergebnisse erzielen", weiß Grill-Experte Hoffmann. "Wichtig ist dabei nur, dass es einen geschlossenen Raum gibt, wo sich der Rauch sammeln oder wo Rauch durchströmen kann." Für viele Gaumen wird gerade zu Beginn kaum ein Holzunterschied schmeckbar sein. Also können Sie auch gern etwas aus dem eigenen Garten verwenden. Nadelhölzer sind auf Grund ihres hohen Harzgehaltes die einzigen, die Sie nicht verfeuern dürfen. Klassisches Feuerholz stammt von Obstbäumen, am häufigsten wird aber Buchenholz verwendet.

Wichtig ist, dass Ihr Räucherholz ganz trocken ist. Je nach Dicke muss es 2 bis 3 Jahre durchtrocknen. Zudem muss es frei von Rinde, Harz und Chemie sowie von Motoröl sein (Letzteres, falls es zuvor mit der Motorsäge zerkleinert wurde). Wer keinen eigenen Garten hat, kann im Fachhandel verschiedenste Hölzer in allen möglichen Größen erwerben. Ausgesprochen beliebt sind Holzchips aus alten Whiskeyfässern, denn diese entwickeln beim Räuchern besonders aromatischen Rauch.