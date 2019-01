Vorher-Nachher-Vergleich: Vom massigen Pumper zum coolen Fit-Dad

"Hauptsache Masse", sagte sich unser Leser lange Zeit – und aß und pumpte, was das Zeug hielt. Doch als das Spielen mit dem Sohn ihn in die Knie zwang, dachte er um. So nahm er in 1 Jahr 24 Kilo ab

Nemanja, 38 aus Wien, trieb schon immer viel Sport – zu groß war die Angst, dürr auszusehen. Durch einen Jobwechsel und den plötzlichen Verlust seiner Eltern legte der heutige Bankangestellte jedoch mehr Gewicht zu, als ihm lieb war.

Die Angst, schmächtig auszusehen, trieb Nemanja ins Übergewicht

Schon mit 19 Jahren stemmte Nemanja täglich Gewichte, weil er gut aussehen wollte, wenn er am Wochenende durch die Clubs zog. Um die Muskeln wachsen zu lassen, haute er auch beim Essen ordentlich rein: 5 bis 6 Croissants zum Frühstück, zum Abendessen Bratkartoffeln in Cocktailsoße. Selbst dann, wenn er eigentlich längst satt war, schob er sicherheitshalber noch 1 bis 2 Brötchen hinterher, dick beschmiert mit Nuss-Nougat-Creme.

"Ich dachte immer, wenn ich jetzt nichts esse, dann werde ich abnehmen", erzählt Nemanja rückblickend.

Also futterte er weiter – zu groß war damals die Angst, dünn und schmächtig zu wirken. Die Rechnung ging auf, schmal war er nicht, doch zu den hart erarbeiteten Muskeln gesellte sich viel überschüssiges Körperfett. Zwei Jahre später fing er an, für eine Bank zu arbeiten – und der neue bewegungsarme Lebensstil und die häufigen Kundenveranstaltungen verstärkten die Gewichtszunahme. Als seine Eltern unerwartet verstarben, veranlasste ihn die Trauer dazu, mehr zu essen, als er eigentlich wollte. Er fühlte sich zunehmend unwohl in seinem Körper und war schon am Mittag vollkommen erschöpft. Dabei hatte er als Jugendlicher noch Tennis für die österreichische Nationalmannschaft gespielt!

Beim Spielen mit seinem Sohn machte es "Klick"

Am Oster-Wochenende war Nemanja mit seiner Frau und seinem damals 4 Jahre alten Sohn Ivan zu einem Indoor-Spielplatz gefahren. Der Kleine tobte über Klettergerüste und durch Bällebäder, forderte seinen Vater auf, ihm nachzulaufen. Der war 2 Runden später völlig aus der Puste. "Ich war quasi klinisch tot", erzählt Nemanja – und lacht. Dann wird er ernst. "So ein Vater wollte ich nicht sein", sagt er bestimmt.

Er kontaktierte direkt eine Trainerin, die er bei einem Tennis-Match kennengelernt hatte. Gemeinsam analysierten sie seine Essgewohnheiten und stellten einen individuellen Ernährungsplan auf – jede Woche aufs Neue. Auch das Trainingsprogramm unterzogen sie einer Rundum-Erneuerung.

Mit einer ordentlichen Portion Disziplin, viel Sport und Eiweiß kam Nemanja ans Ziel

"Ich habe immer dieselben Übungen gemacht, viel Gewicht, wenig Wiederholungen", sagt Nemanja. Jetzt variiert er die Übungen, steigt regelmäßig aufs Laufband und geht 1- bis 2-mal pro Woche zusätzlich zum Boxtraining. Wenn der Wecker morgens um 5 Uhr klingelt, schnappt er sich einen Eiweißshake und macht sich noch vor der Arbeit auf den Weg ins Fitness-Studio.