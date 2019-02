Diese Zutaten verwandeln jeden Salat in eine Proteinbombe

Fertige Dressings aus dem Supermarkt sind zwar super praktisch, aber leider auch versteckte Zuckerbomben. Doch damit nicht genug: Neben Zucker – oder Glucose-Fructose-Sirup – finden sich hier jede Menge Aromen, Verdickungsmittel & Co. Auch die kleinen Dressing-Tütchen zum selber mischen sind nicht viel besser. Schauen Sie mal auf die Rückseite: Die Hauptzutat ist meistens Zucker.

Jetzt geht es ans Eingemachte: Da Salatblätter und Gemüse nur wenig Proteine liefern, dürfen eiweißreiche Zutaten (eine oder gern auch mehrere) nicht fehlen. Hier kommen die besten Salat-Zutaten mit viel Protein. Plus: Angaben für die richtige Portionsgröße. Denn viel hilft nicht immer viel. So liefert Käse zwar viel Eiweiß, aber eine zu große Menge hat auch reichlich Kalorien und Fett. Darum gilt es, immer die Portionsgrößen im Blick zu behalten.

Beim Dressing gilt: Selber machen statt Fertigprodukt © Halfpoint / Shutterstock.com

Zusatzstoffe und Zucker haben in einem gesunden Salat aber nichts zu suchen, daher machen Sie Ihr Dressing in Zukunft einfach selbst. Hier ein Fix-Rezept (1 Portion) für ein schnelles und leckeres Balsamico-Honig-Senf-Dressing:

3 EL Rapsöl

1 EL Balsamico

1 TL flüssiger Honig

1 TL Senf

Salz und Pfeffer

5. Optional: Carb-Quelle ergänzen

Salat allein macht Sie nicht satt? Dann liegt das an den Zutaten. Packen Sie entweder zusätzlich eine Portion Hülsenfrüchte, wie Kidneybohnen, in die Salat-Bowl oder reichern Sie das Grünzeug mit gesunden Kohlenhydraten an. Ideal sind: Quinoa, Couscous, Bulgur oder Reis.

Salat ist weder langweilig, noch nährstoffarm – solange Sie ihn voll mit leckeren Proteinbomben packen. Ab sofort werden Ihre Muskeln also nicht nur optimal mit Eiweiß versorgt, sondern auch mit jeder Menge Vitaminen und Mineralstoffen. So geht gesunde Sporternährung!