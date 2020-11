Fitnessstudio geschlossen Mit diesen Trainingsplänen hältst du dich während des Lockdowns fit

Das Beste gleich zu Beginn: Damit du trotz des Lockdowns fit bleibst, kosten unsere Home-Gym- und Bodyweight-Pläne 20% weniger.*

Um die massiv gestiegenen Corona-Infektionen in Deutschland zu reduzieren, wurde das öffentliche Leben – und damit auch der Sport – erheblich eingeschränkt. Seit dem 2. November haben nicht nur Gastronomie, Hotels und Freizeiteinrichtungen wie Kinos und Theater geschlossen, auch Fitnessstudios und Schwimmbäder sind zu. Plus: Selbst der Vereinssport ist eingestellt.

Wie lange bleiben die Gyms geschlossen?

Erst einmal bis Ende November 2020. Dann beraten Bund und Länder erneut. So die Infektionszahlen wie gewünscht zurück gehen, sollen Fitnessstudios und andere Freizeiteinrichtungen wieder zum Dezember öffnen dürfen.

Welcher Sport ist noch erlaubt?

Auch wenn du nicht mehr in Gruppen oder Vereinen trainieren darfst, jede Form Individualsport, also etwa joggen gehen, ist weiter erlaubt. Und zwar allein, zu zweit oder mit dem eigenen Hausstand. Plus: Du kannst dich natürlich auch während des Lockdowns sehr effektiv zu Hause fit halten. Wir liefern dir das nötige Know-how dazu – inklusive der perfekt für dich geeigneten Trainingspläne und Geräte-Empfehlungen.

Brauche ich Geräte und Gewichte fürs Training zu Hause?

Nein. Nicht zwingend. Denn das beste Trainingstool ist dein eigener Körper. Beim so genannten Bodyweight- bzw. Eigengewichts-Training trainierst du ganz ohne Geräte – und zwar dort, wo du willst.

Hier gibt's unseren 8-Wochen-Trainingsplan dazu.

Jetzt ausprobieren Unsere Empfehlung Haben Sie einen Gutscheincode? Trainingsplan 8-Wochen-Plan: Topfit mit Bodyweight-Training weniger Fett, mehr Muskeln, mehr Athletik

für Anfänger und Fortgeschrittene

detaillierter Trainingsplan

8 Workouts, 48 Übungen

kein Equipment nötig

36 Seiten, druck-optimiert

für Anfänger und Fortgeschrittene

detaillierter Trainingsplan

8 Workouts, 48 Übungen

kein Equipment nötig

36 Seiten, druck-optimiert

Mehr Infos zum Plan 7,90 €

Oder du nutzt die Tools, die dir deine Wohnung liefert. Hier gibt's 10 simple Übungen, mit denen du dich ganz einfach in den eigenen 4 Wänden fit hältst.

Welche Tools sind sinnvoll fürs Training zu Hause?

Dein Home-Gym muss gar nicht mit hochpreisigen Workout-Tools ausgestattet sein. Stattdessen genügen im Gewicht veränderbare Kurzhanteln. Was du noch brauchst erklären wir dir hier.

Du willst abnehmen oder schlank bleiben. Unser Fett-Weg-Workout fürs Home-Gym ist genau das richtige für dich:

Jetzt ausprobieren Unsere Empfehlung Haben Sie einen Gutscheincode? Trainingsplan 8-Wochen-Plan: Fett weg im Home-Gym für Anfänger und Fortgeschrittene

detaillierter Trainingsplan

nur Kurzhanteln nötig

25 Seiten, druck-optimiert



Kann ich zu Hause Muskeln aufbauen?

Klar! Unser hocheffektiver 8-Wochen-Plan zeigt dir Schritt für Schritt, wie du im Home-Gym massive Muskeln am ganzen Körper aufbauen kannst. Bei der Effektivität steht ein Home-Workout dem Training im Fitness-Studio nämlich in nichts nach.

Hier geht's zum Trainingsplan für Muskelaufbau im Home-Gym.

Jetzt ausprobieren Unsere Empfehlung Haben Sie einen Gutscheincode? Trainingsplan 8-Wochen-Plan: Mehr Muskeln im Home Gym effektiver Muskelaufbau zu Hause

für Anfänger und Fortgeschrittene

detaillierter Trainingsplan

8 Workouts, 48 Übungen

nur Kurzhanteln und Hantelbank nötig

35 Seiten, druck-optimiert



Du willst an deiner V-Form arbeiten? Mit unserem 8-Wochen-Trainingsplan für starke Schultern sprengst du bald jedes T-Shirt. Perfekt fürs Training zu Hause.

Jetzt ausprobieren Unsere Empfehlung Haben Sie einen Gutscheincode? Trainingsplan Breite Schultern in 8 Wochen Ganzkörper-Training mit Schulter-Fokus

für Einsteiger und Fortgeschrittene

detaillierter Trainingsplan

alle Übungen in Bild und Video



Stabile Schenkel aufbauen? Auch das ist im Home-Gym möglich. Vorausgesetzt du hast unseren 8-Wochen-Plan für muskulöse Beine.

Jetzt ausprobieren Unsere Empfehlung Haben Sie einen Gutscheincode? Trainingsplan Muskulöse Beine in 8 Wochen Home-Gym-Training mit Bein-Fokus

nur Kurzhanteln, Langhantel und Hantelbank nötig

für Einsteiger und Fortgeschrittene

alle Übungen in Bild und Video



Der beste Sport der Welt?

Richtig gelesen! Denn wir glauben: Gerade jetzt ist Laufen eine der besten Sportarten überhaupt. Und mit unserem Plan schaffst du auch bald die 10 Kilometer.

Jetzt ausprobieren Unsere Empfehlung Haben Sie einen Gutscheincode? Trainingsplan: 10-Kilometer-Lauf in 8 Wochen Ausdauer auf- und ausbauen

detaillierter Trainingsplan

Übungen zur Unterstützung des Kardio-Ziels

optimiert zum Ausdrucken



Vorauf wartest du. Downloaden und lostrainieren!

*Das Angebot ist gültig im Aktionszeitraum von 11.11.2020 bis 06.12.2020.