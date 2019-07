Ran an den Rost: So wirst du zum Profi am Grill

Wer sein Handwerk am Rost versteht, beschert damit seinen Gästen ein unvergessliches BBQ. Wir liefern das komplette Know-how rund ums Grillen und jede Menge Rezepte und Tipps, wie Fisch, Geflügel und sogar ein ganzes Rinderfilet auf dem Rost perfekt gelingen

Startschuss für die neue Grillsaison 2019!

Es gibt kaum etwas Lässigeres, Gemütlicheres und Geselligeres als den Tag mit guten Freunden bei einem leckeren Barbecue ausklingen zu lassen. Gutes Essen und gute Freunde passen einfach perfekt zusammen – eine gute Gelegenheit, um das eigene Know-how in Sachen Grillen zu erweitern und aufzupolieren. Am Grill gibt es nämlich eine Menge zu lernen – Wissen, mit dem man nicht nur seine Gäste beeindruckt, sondern auch die Grillparty in einen echten Gourmet-Abend verwandeln kann.

Schon unsere Vorfahren haben Fleisch über offenem Feuer geröstet und damit quasi den Grundstein fürs Grillen gelegt. In den letzten 1,8 Millionen Jahren hat sich zwar einiges geändert, doch Fakt ist: Auch heute noch lieben Männer es, am Feuer zu stehen und ein schönes Stück rohes Fleisch zu grillen. Und daran wird sich vermutlich auch in den nächsten 1,8 Millionen Jahren nichts ändern.

