Outdoor oder Gym mit Klimaanlage: Wo trainierst du bei Hitze besser?

Der Sommer ist für viele die schönste Trainingszeit des Jahres. Frühe Laufrunden, Workouts im Park oder eine Radtour nach Feierabend machen einfach Spaß. Gleichzeitig geraten Herz-Kreislauf-System und Thermoregulation bei hohen Temperaturen deutlich stärker unter Belastung. Wer trotzdem effektiv trainieren möchte, sollte seine Einheiten an Wetter, Intensität und persönliche Fitness anpassen. Sowohl Outdoor-Training als auch das klimatisierte Fitnessstudio können im Sommer sinnvoll sein – allerdings aus unterschiedlichen Gründen.

Sommertraining: Was passiert bei Hitze im Körper? Sobald die Außentemperatur steigt, arbeitet dein Körper auf Hochtouren. Um die Kerntemperatur möglichst konstant bei etwa 37 Grad zu halten, erweitert er die Blutgefäße der Haut und produziert Schweiß. Die Verdunstung kühlt den Körper, kostet aber Flüssigkeit und Elektrolyte. Gleichzeitig muss das Herz mehr leisten, weil sowohl Muskeln als auch Haut besser durchblutet werden müssen.

Die Folge: Puls und subjektive Belastung steigen häufig, obwohl du eigentlich mit derselben Intensität trainierst wie an kühleren Tagen. Deshalb fühlt sich ein lockerer Dauerlauf bei 32 Grad oft deutlich anstrengender an als dieselbe Einheit bei 20 Grad.

Infobox: Wann wird Hitze beim Training kritisch?Besonders vorsichtig solltest du sein, wenn…



• die Temperaturen über 30 °C liegen

• zusätzlich eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht

• die Sonne direkt auf dich scheint

• du längere oder intensive Einheiten planst

• du Schwindel, Übelkeit oder ungewöhnliche Erschöpfung bemerkst



Treten solche Symptome auf, solltest du das Training sofort beenden, einen kühlen Ort aufsuchen und ausreichend trinken.

Outdoor oder Gym: Welche Trainingsumgebung passt bei Hitze besser? Ob du im Sommer besser draußen oder im klimatisierten Studio trainierst, hängt vor allem davon ab, was du vorhast: Ein lockerer Lauf im Park stellt andere Anforderungen an deinen Körper als schwere Kniebeugen, ein intensives Intervalltraining oder ein langer Ausdauerblock in der prallen Sonne. Deshalb lohnt es sich, die Vorteile beider Optionen genauer anzuschauen.

Die Vorteile von Outdoor-Training

gettyimages/ Lyndon Stratford Lockere Cardio- oder Bodyweight-Einheiten im Freien sind im Sommer ideal – am besten in den kühleren Morgen- oder Abendstunden.



Training unter freiem Himmel bietet weit mehr als nur frische Luft. Studien zeigen, dass Bewegung in der Natur das Wohlbefinden steigern und die Motivation erhöhen kann. Tageslicht unterstützt zudem den Schlaf-Wach-Rhythmus und trägt zur körpereigenen Vitamin-D-Bildung bei.

Outdoor-Einheiten eignen sich besonders für:

lockere Dauerläufe

Spaziergänge

Radfahren

Mobility-Training

funktionelles Ganzkörpertraining

leichte Zirkeltrainings Ein weiterer Vorteil: Der Körper lernt mit der Zeit, sich besser an hohe Temperaturen anzupassen. Diese sogenannte Hitzeakklimatisation verbessert unter anderem das Schwitzverhalten und die Temperaturregulation.

Die Vorteile eines klimatisierten Fitnessstudios

gettyimages/Compassionate Eye Foundation / Jonathan Bielaski Im klimatisierten Fitnessstudio gelingen intensive Kraft-Workouts auch an heißen Tagen oft konzentrierter und mit höherer Trainingsqualität.



Wenn es draußen richtig heiß wird, spielt das Fitnessstudio seine größten Stärken aus. Die niedrigere Raumtemperatur entlastet Herz und Kreislauf und ermöglicht häufig eine höhere Trainingsqualität.

Vor allem für intensives Krafttraining, schwere Kniebeugen, Kreuzheben oder Intervalltraining ist ein klimatisiertes Gym meist die bessere Wahl.

Weitere Vorteile:

geringere Herz-Kreislauf-Belastung

weniger Flüssigkeitsverlust

höhere Konzentration

bessere Leistungsfähigkeit

geringeres Risiko für Überhitzung Wer gezielt Muskelmasse oder Kraft aufbauen möchte, profitiert deshalb oft von konstanten Bedingungen im Studio.

Welche Trainingsform passt zu welchem Ziel? Nicht jedes Trainingsziel passt gleich gut zu jeder Umgebung. Die folgende Übersicht zeigt, wann Outdoor-Training sinnvoll ist und wann du bei Sommerhitze lieber ins klimatisierte Gym ausweichen solltest.

Klimaanlage: Fluch oder Segen? Viele Sportler befürchten, dass Klimaanlagen krank machen. Tatsächlich entsteht eine Erkältung nicht durch kalte Luft allein. Problematisch werden Klimaanlagen vor allem dann, wenn sie schlecht gewartet sind, die Luft sehr trocken ist oder der Temperaturunterschied zwischen draußen und drinnen extrem ausfällt.

Ideal ist eine Raumtemperatur zwischen etwa 22 und 24 Grad Celsius. Vermeide außerdem, direkt im Luftstrom der Klimaanlage zu trainieren.

So kombinierst du beides sinnvoll Die beste Lösung muss nicht entweder oder heißen. Gerade im Sommer lohnt sich eine Kombination aus beiden Trainingswelten. So könnte eine ausgewogene Sommer-Trainingswoche aussehen:

Montag: Krafttraining im Gym

Krafttraining im Gym Dienstag: Spaziergang oder lockerer Lauf im Park

Spaziergang oder lockerer Lauf im Park Mittwoch: Mobility draußen

Mobility draußen Donnerstag: Schweres Ganzkörpertraining im Studio

Schweres Ganzkörpertraining im Studio Freitag: Radfahren

Radfahren Wochenende: Frühe Outdoor-Einheit vor 9 Uhr Statt dich für Outdoor oder Gym zu entscheiden, kombinierst du beide Optionen je nach Belastung, Temperatur und Tageszeit. So nutzt du kühle Studio-Bedingungen für intensive Einheiten und legst leichtere Workouts nach draußen.

Darauf solltest du unabhängig vom Trainingsort achten Ganz gleich, wo du trainierst – einige Grundregeln gelten immer:

Trinke ausreichend Wasser und bei längeren Einheiten zusätzlich Elektrolyte.

Trainiere möglichst morgens oder abends.

Passe Intensität und Trainingsumfang an die Temperaturen an.

Trage atmungsaktive Funktionskleidung.

Verwende bei Outdoor-Einheiten Sonnenschutz.

Höre auf Warnsignale wie Schwindel, Kopfschmerzen oder Übelkeit.

FAQ: Training bei Sommerhitze Ist Krafttraining bei 35 Grad sinnvoll? Ja, allerdings möglichst im klimatisierten Fitnessstudio oder zu den kühleren Tageszeiten. Reduziere bei Bedarf Trainingsvolumen und Satzpausen. Verbrennt man bei Hitze mehr Kalorien? Nur minimal. Der höhere Energieverbrauch durch die Thermoregulation ist deutlich geringer, als viele vermuten. Ist Outdoor-Training gesünder? Nicht grundsätzlich. Es bietet Vorteile für Motivation, Stimmung und Vitamin-D-Bildung, während das Gym oft bessere Bedingungen für intensives Krafttraining schafft. Kann ich mich an Hitze gewöhnen? Ja. Innerhalb von etwa einer bis zwei Wochen passt sich dein Körper schrittweise an höhere Temperaturen an und kann effizienter schwitzen sowie Wärme besser abgeben. Wann sollte ich das Training abbrechen? Bei Schwindel, Übelkeit, Verwirrtheit, starker Erschöpfung oder Krämpfen solltest du das Training sofort beenden und dich abkühlen.