Men's Health wird 25 Jahre Diese starken Rabatte gibt's zum Men's-Health-Jubiläum

Was fällt euch ein, wenn ihr ans Jahr 1996 zurückdenkt? Das Golden Goal von Oliver Bierhoff? Oder die Geburt von Klonschaf Dolly? Songs wie "Coco Jamboo" und "Macarena" vielleicht? Oder eher die 5 Oscars für "Braveheart"? Was auch immer es ist, gefühlt ist es auf jeden Fall schon echt lange her, oder? Das ging auch uns durch die Köpfe. 25 Jahre, wow! So lange gibt es Men’s Health nun schon in Deutschland.

Ohne dich gäbe es uns nicht

im Mai 1996 ging es also los. Seitdem setzt das Redaktionsteam jedes Mal alles daran, die neuesten Trends, News und Reportagen rund um die Themen Fitness, Food, Health, Fashion und Beauty für euch aufzuspüren. Dass uns einige von euch seit Ausgabe 1 begleiten, darauf sind wir genauso stolz wie auf jeden Einzelnen, der neu hinzukommt, und alle, die immer wieder mal Men’s-Health-Artikel lesen – egal ob hier online oder im gedruckten Magazin.

Unser Discount-Dankeschön

An dieser Stelle können wir also nur eines sagen: Danke für grandiose 25 Jahre! Und um dich gebührend an unserem Jubiläum teilhaben zu lassen, haben wir uns etwas ganze Besonderes einfallen lassen: eine satte Rabatt-Aktion. Ab dem 14. April erhältst du bis zum 12. Mai alle unserer Trainings- und Ernährungsplan 25 Prozent günstiger. Anders gesagt: Mitfeiern lohnt sich. Welche Pläne wir für dich bereithalten? Unter anderem genau diese hier:

So klappt der Lauf-Einstieg

Nicht nur das frühlingshafte Wetter sollte Motivation genug zum Laufen sein. Es gibt keinen einfacheren Weg, deine Ausdauer zu verbessern und dein Herz-Kreislauf-System zu stärken als über regelmäßige Lauf-Einheiten an der frischen Luft. Mit unserem speziellen Einsteiger-Plan starten auch Anfänger sicher durch.

Jetzt ausprobieren Unsere Empfehlung 8-Wochen-Plan für Einsteiger Endlich 5 Kilometer am Stück laufen Trainingsplan für deine ersten 5 Kilometer ohne Pause

zielführender Mix aus Geh- und Lauf-Intervallen

speziell für Kardio-Anfänger

14,90 € Du bist bereits Kunde? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an usermail@menshealth.de. Personal Coaching Coaching Zone Dein Fitness-Ziel in greifbarer Nähe Du willst Gewicht verlieren, Muskeln aufbauen oder rundum fitter werden? Dann bist du bei uns genau richtig. Unsere Top-Trainer holen dich genau dort ab, wo du gerade stehst und schreiben dir einen maßgeschneiderten Trainings- und/oder Ernährungsplan - Motivation und Rückfragen inklusive.

Kein Gym, kein Problem!

Nicht ohne Grund ist das Training mit dem eigenen Körpergewicht der Fitness-Trend der letzten Jahre. Schließlich kannst du so deine gesamte Fitness ein komplettes Level nach oben katapultieren. Das Einzige, was du dazu benötigst: ein strukturierter, zielführender Plan. Hier kommt er:

Jetzt ausprobieren Unsere Empfehlung Trainingsplan 8-Wochen-Plan: Topfit mit Bodyweight-Training weniger Fett, mehr Muskeln, mehr Athletik

für Anfänger und Fortgeschrittene

detaillierter Trainingsplan

8 Workouts, 48 Übungen mit Video-Anleitung

kein Equipment nötig

36 Seiten, druck-optimiert

Kardio-Plan für Karftsportler

Du liebst das Training mit Kurz- und Langhantel? Davon wollen wir dich auch gar nicht abhalten, im Gegenteil! Ergänzen solltest du dein Krafttraining dennoch, nämlich um zielführendes Kardio-Training, das speziell auf Fitness-Sportler ausgerichtet ist. Muskelverlust: Fehlanzeige!

Jetzt ausprobieren Unsere Empfehlung Mehr Ausdauer und Definition in 8 Wochen Der ultimative Lauf-Plan für Fitness-Sportler Spezial-Trainingsplan für Männer mit Krafttrainings-Fokus

zielführender Mix aus Dauerläufen und HIIT-Einheiten

nur 2 Lauf-Session pro Woche nötig

So läuft Muskelaufbau ab 40 Jahren

Jeder von uns wird älter. Also solltest du auch dein Training anpassen. Die gute Nachricht: Auch ab 40 Jahren kannst du noch sichtbare Muskulatur aufbauen. Man muss nur wissen, wie man das Training smart strukturiert. Unser Spezial-Plan zeigt's dir.

Jetzt ausprobieren Unsere Empfehlung 8-Wochen-Plan Muskelaufbau-Trainingsplan für Männer ab 40 Ganzkörper-Training fürs Home Gym

nur Kurzhanteln und Hantelbank nötig

speziell auf Männer ab 40 zugeschnitten

alle 29 Übungen in Bild und Video

Endlich weg mit dem Fett!

Abnehm-Erfolge kannst du vor allem über die Ernährung erzielen. Zwar gilt, dass dich unterschiedlichste Ansätze ans Ziel führen können, doch nicht jeder Weg ist schmackhaft und nachhaltig. Unser zum Glück schon. Also, durchziehen uns abspecken!

Jetzt ausprobieren Unsere Empfehlung Fett weg in 8 Wochen Unser Abnehm-Ernährungsplan für Einsteiger ausführlicher 8-Wochen-Speiseplan

30 einfache und leckere Fett-weg-Rezepte

perfekt für Einsteiger

geniale Snack-Tipps

68-Seiten-PDF, druck-optimiert

Besser im Bett

Richtig gelesen! Auch deine Performance beim Sex kannst du zielgerichtet optimieren. Unser Plan ist genau darauf zugeschnitten, die im Bett entscheidenden Muskelgruppen zu pushen und dir mehr Durchhaltevermögen zu verschaffen.

Jetzt ausprobieren Unsere Empfehlung Trainingsplan: Besser im Bett in 8 Wochen für Einsteiger und Fortgeschrittene

detaillierter Trainingsplan mit 6 Workouts

24 effektive Übungen, nur Kurzhanteln nötig

Zum Drucken optimiert

Muskelaufbau-Garantie für Beginner

Wer gerade erst mit dem Krafttraining beginnt, braucht eine genau Anleitung, die wir ebenfalls für dich parat haben. Eine gute Nachricht schon mal vorweg: Muskelaufbau-Neulinge verzeichnen die größten sichtbaren Fortschritte. Glaubst du nicht? Dann überzeuge dich selbst:

Jetzt ausprobieren Unsere Empfehlung 8-Wochen-Plan Muskelaufbau-Trainingsplan für Anfänger Ganzkörper-Training fürs Home Gym

nur Kurzhanteln nötig

speziell für Einsteiger

alle 30 Übungen in Bild und Video

24 Seiten optimiert zum Ausdrucken

Essen für garantierte Muskel-Gains

Wenn du sichtbare Muskelmasse aufbauen möchtest, solltest du die Ernährung bloß nicht links liegen lassen. Wie die ausfallen sollte? Klar, eiweißreich. Doch es gibt noch weitere entscheidende Punkte zu bedenken. Unser Zuwachs-Ernährungsplan weist dir den Weg auf leckere Weise.

Jetzt ausprobieren Unsere Empfehlung 8-Wochen-Plan Muskelaufbau-Ernährungsplan detaillierter Ernährungsplan mit Nährwertangaben

38 Zuwachs-Rezepte – einfach und lecker

zielorientierte Snack-Tipps

optimiert zum Ausdrucken

Breites Kreuz im Home-Gym

Die V-Form verpasst dir in jedem T-Shirt den charakteristischen Sportler-Look. Ohne Gym kannst du dir diese nicht erarbeiten? Falsch gedacht! Unser Spezial-Plan fürs Home-Gym beweist dir das Gegenteil.

Jetzt ausprobieren Unsere Empfehlung Trainingsplan 8-Wochen-Plan: Breites Kreuz & V-Form im Home-Gym detaillierter 8-Wochen-Trainingsplan als PDF

nur Kurzhanteln, Langhantel und Hantelbank nötig

für Anfänger und Fortgeschrittene

36 Seiten, druck-optimiert

Low carb, no problem!

Die Low-carb-Ernährung ist seit Jahrzehnten in aller Munde. Schließlich lässt dich die beliebte Ernährungsform nachhaltig abnehmen und auch die Muskulatur durch weniger Körperfett besser zur Geltung kommen. Höchste Zeit also, dein persönliches Low-carb-Projekt in die Tat umzusetzen. Mit unserem Ernährungsplan klappt's ohne Frage.

Jetzt ausprobieren Unsere Empfehlung Low-Carb-Ernährungsplan 8-Wochen-Ernährungsplan für die Low-Carb-Diät detaillierter 8-Wochen-Plan

Theorie-Teil mit Infos rund um die Low-Carb-Ernährung

37 leckere Low Carb-Rezepte

inklusive Nährwertangaben

Snack-Tabelle mit Kombi-Möglichkeiten

optimiert zum Ausdrucken

Nicht fündig geworden? Keine Sorge! Schließlich zeigen wir dir hier nur ein kleines Best-of unserer beliebtesten Pläne. Schau dich also am besten gleich weiter auf unseren Seiten um, denn fast jeder unserer Artikel enthält einen passenden Plan zum Thema. Wir wünschen dir maximale Erfolge bei deiner Umsetzung.