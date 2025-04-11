Intervallfasten: Die 5 besten Apps fürs Abnehmen

Du willst abnehmen und dabei aufs Intervallfasten setzen? Apps motivieren dich zum Durchhalten und geben weitere Hilfestellungen. Wir haben einige Tipps für Intervallfasten Apps für dich.

Was ist Intervallfasten? Intervallfasten ist eine Ernährungsform, bei der du regelmäßig in bestimmten Zeitintervallen auf Nahrung verzichtest. Es ist keine Diät, sondern eher eine langfristige Ernährungsumstellung. Sie zielt darauf ab, deinen Stoffwechsel zu verbessern und dein Gewicht zu reduzieren. Am einfachsten ist es, wenn du dafür eine App benutzt.

Wie hilft eine App beim Intervallfasten? Eine App hilft dir dabei, deinen Intervallfasten-Plan zu strukturieren und motiviert zu bleiben. Es gibt zahlreiche der kleinen Helfer. Es ist deshalb sinnvoll, einige Apps auszuprobieren. So findest du die zu dir und deinen Bedürfnissen passende Anwendung.

Welche Intervallfasten Apps gibt es? BodyFast Diese App bietet personalisierte Fastenpläne basierend auf deinen Zielen und Angaben wie Gewicht, Größe und Geschlecht.

Funktionen: Fasten-Timer, Erinnerungen, Statistiken, Trophäensystem und Wissensbereich.

Kostenlos mit optionalen kostenpflichtigen Funktionen wie z. B. einem Coach.

Verfügbar für iOS und Android . Fastic Fastic unterstützt verschiedene Fastenmethoden (z. B. 16:8, 5:2) und bietet eine Community-Funktion zur Motivation.

Funktionen: Schrittzähler, Trinkerinnerung, Körperstatus und detaillierte Informationen zum Fastenprozess.

Kostenlos, mit einer kostenpflichtigen Plus-Version für erweiterte Features.

Verfügbar für iOS und Android . Clear Die Intervallfasten App Clear bietet individuell anpassbare Fastenpläne (kostenlos bis zu 19 Stunden Fastenzeit, längere Zeiten in der Plus-Version).

Funktionen: Tagebuch, Gewichts-Tracking, Notizen und Benachrichtigungen für Fastenzeiten, Kurse für Meditation oder gesunde Bewegung.

Verfügbar für iOS und Android . Zero Der Fokus von Zero liegt auf der einfachen Bedienung und personalisierten Fastenplänen.

Funktionen: Fortschrittsverfolgung und Erinnerungen für Essens- und Fastenzeiten.

Verfügbar für iOS und Android . Simple Die Intervallfasten App Simple bietet personalisierte Pläne und eine Community-Plattform zur Unterstützung beim Fasten.

Um alle Funktionen nutzen zu können, brauchst du ein Premium-Abo.

Verfügbar für iOS und Android . Welche Intervallfasten App ist wirklich kostenlos? Die gute Nachricht ist: Die meisten Intervallfasten Apps sind in der Basisversion kostenlos. Das umfasst z. T. viele Funktionen wie unterschiedliche Fastenpläne (von 12:12 für Beginner bis 19:5 für Fortgeschrittene), Trinkerinnerungen oder Schrittzähler.

Nur dann, wenn du noch mehr Funktionen nutzen möchtest, kosten die Apps Geld. Dann bieten sie bezahlpflichtige Plus-Features, wie etwa eine Coaching-Option.

Welche ist die beste kostenlose Intervallfasten App?

AleksandarNakic / GettyImages Fastenpläne, Schrittzähler, Rezepte und Trinkerinnerungen – je nach App hast du viele Möglichkeiten, deine Abnehmerfahrung mit Intervallfasten zu begleiten.



Eine komplett kostenlose und werbefreie Intervallfasten App heißt ganz schlicht "Intervallfasten". So schnörkellos wie ihr Name ist auch das Design der Gratis-App. Sie wurde von Thomas Streitberger ausschließlich für Android-Nutzer entwickelt. Sie ist eine vollständig kostenlose Alternative ohne In-App-Käufe, dafür aber mit vielen Informationen zum Intervallfasten und Tipps zum Umgang mit:

Heißhunger

Alkohol

Fastfood Sie bietet außerdem täglich gesunde Rezeptvorschläge und legt großen Wert auf Datenschutz und umfangreiche Informationen zum Intervallfasten.

Die meisten kostenlosen Funktionen bietet die App BodyFast. Darunter sind mehr als 10 Fastenpläne inklusive beliebter Varianten wie 16:8 oder 5:2 (16 Stunden fasten, 8 Stunden Nahrungsaufnahme bzw. an 5 Wochentagen essen und an 2 komplett fasten).

Wie lange muss ich Intervallfasten, um 5 kg abzunehmen? Laut dem US-Fitnessexperten David Zinczenko ist es durchaus möglich, dass du mit der 16:8-Methode sehr schnell die ersten Erfolge beim Gewichtsverlust siehst. Wer seine Tagesenergie innerhalb von 8 Stunden aufnimmt und in den übrigen 16 Stunden fastet, könne bis zu 5 Kilo in einer Woche verlieren, so Zinczenko.

Doch Vorsicht: Die ersten Erfolge auf der Waage sind häufig einem Wasserverlust geschuldet und noch nicht nachhaltig. Solche Crash-Diäten fördern stattdessen den Jo-Jo-Effekt, weil du sie nicht lange durchhalten kannst. Achte also nicht nur darauf, wann du isst, sondern auch, was du isst.

Warum nimmt man bei 16:8 nicht ab? Wenn du trotz Intervallfasten-Tagesplan kein Gewicht verlierst, kann das verschiedene Gründe haben. Nimmst du während der 8 Stunden zu viel und zu ungesundes Essen zu dir? Treibst du zu wenig Sport oder trinkst du zu wenig? Diese Faktoren können eine Gewichtsabnahme verhindern.

Oft passiert der Fehler, dass du während der Essensphase normal weiterisst, inklusive Fastfood oder Süßigkeiten. Die sind zwar kein Tabu, aber wenn du abnehmen willst, sollten sie entsprechend selten auf dem Plan stehen.

Auch, wenn du die Hauptmahlzeit in die Abendstunden verlegst, kann das einen negativen Effekt auf dein Gewicht haben, da der Stoffwechsel abends weniger leistungsfähig ist.

Wie viel nimmt man mit Intervallfasten 16:8 ab?

AleksandarNakic / GettyImages Abnehmen mit App und Intervallfasten? Dazu gehört auch eine Ernährungsumstellung zum Beispiel auf Gemüsesaft statt Schokomüsli



Das Gewicht, das du mithilfe von Intervallfasten verlieren kannst, variiert von Person zu Person. Im Durchschnitt kannst du mit etwa 0,5 bis 2 kg Gewichtsverlust pro Woche rechnen.

Langzeitstudien zeigen, dass nach 12 Monaten eine Gewichtsreduktion von etwa 4,6 bis 5,4 kg im Vergleich zu einer Kontrollgruppe realistisch ist. Die relative Gewichtsabnahme nach einem Jahr beträgt etwa 4,87 % bis 5,30 %.

Dabei gilt: Wie hoch der Gewichtsverlust ausfällt, hängt sehr vom individuellen Stoffwechsel und dem Lebensstil ab. Darüber hinaus nehmen stark übergewichtige Menschen zu Beginn tendenziell schneller ab.

Im Endeffekt ist eine langfristige, gesunde Ernährungsumstellung für nachhaltigen Erfolg entscheidend.

Die häufigsten Fragen zu Intervallfasten Apps: Welche kostenlosen Intervallfasten Apps gibt es? Fast alle Intervallfasten Apps gibt es in einer kostenlosen Basisversion, die oft schon viele Funktionen bietet. Damit kannst du loslegen und später entscheiden, ob du für die zusätzlichen Features bezahlen willst oder nicht. Welche ist die beste App für Intervallfasten? Welche App dich am besten beim Intervallfasten begleitet, hängt von deinen Vorlieben ab. Willst du nur ein Basisprogramm? Dann ist vielleicht die kostenlose App „Intervallfasten“ die richtige Wahl. Willst du eine Community, mit der du dich austauschen kannst, dann solltest du „Fastic“ ausprobieren. Motivieren dich Statistiken und Trophäen, dann teste „BodyFast“. Kann ich mit Intervallfasten 10 kg abnehmen? Langfristig purzeln deine Kilos mit Intervallfasten. Laut einer Langzeitstudie nahmen die Teilnehmer binnen eines Jahres nachhaltig zwischen 4 und 5 kg ab. Verlierst du zu schnell sehr viel Gewicht, ist das meist dem Wasserverlust geschuldet und nicht nachhaltig. Mit Geduld und gesunder Ernährung kannst du mithilfe von Intervallfasten aber durchaus 10 kg oder mehr abnehmen.