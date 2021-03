Corona-Selbsttest So funktionieren Corona-Selbsttests – hier gibt's die kostenlosen Schnelltests

Seit dem 6. März gibt es in Deutschland Corona-Selbstests zu kaufen. Mit ihnen kann jeder zu Hause innerhalb von 15 Minuten überprüfen, ob er oder sie sich mit Coronaviren infiziert hat. Wenn der Test negativ ausfällt, ist das Risiko die nächsten Stunden gering, Freunde oder Verwandte bei einem Treffen anzustecken.

Dass der Bedarf groß ist, zeigen die langen Menschenschlangen vor den Verkaufsstellen, und dass die ersten Chargen der rund 25 Euro teuren Tests (5er-Pack) innerhalb kürzester Zeit ausverkauft waren. Was die Selbsttest können und was nicht, und worauf du achten musst, liest du hier.

Was ist der Unterschied zwischen Selbst- und Schnelltest?

Selbsttests führt man, wie der Name schon sagt, selbst durch. Es gibt Spuck-, Gurgel- und Nasenabstrichtests, wobei bisher nur Nasenabstrichtests zugelassen sind. Du kannst sie auf eigene Kosten in Apotheken, Drogerien und Lebensmitteldiscountern kaufen.

Wichtig ist, die Gebrauchsanweisung genau durchzulesen und den Test penibel genau durchzuführen. So musst du z.B. vor dem Nasenabstrichtest vorher einige Male die Nase kräftig schnäuzen, damit der Nasenabstrich Schleim aus den Tiefen deines Rachens, wo die Vermehrung von Viren stattfindet, testen kann. Nur wenn ein Test richtig durchgeführt wurde, kann er mit relativer Sicherheit Auskunft geben, ob du die nächsten 5 bis 8 Stunden keine Coronaviren weitergeben wirst. Idealerweise führst du diese Tests erst kurz bevor du dich mit einem Freund oder einer älteren Verwandten treffen willst durch.

Schnelltests dagegen werden von geschultem Personal durchgeführt, z.B. in Apotheken, Testzentren und Arztpraxen. Dabei handelt es sich meist um Rachen- oder Nasenabstriche.

Wo bekomme ich einen kostenlosen Schnelltest?

Von der Regierung angekündigt ist ein kostenloser Schnelltest für jeden pro Woche und zwar seit dem 8. März. Doch noch sind nicht in allen Bundesländern die Voraussetzungen dafür geschaffen. Die Lage in den Ländern im Überblick:

Welche Selbsttests sind bereits zugelassen?

Aktuell sind von dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) drei Schnelltests für zu Hause zugelassen. Sie prüfen, ob in deinem Körper Antigene des Coronavirus vorliegen. Dabei handelt es sich um körperfremde Eiweißstoffe, welche die Bildung von Antikörpern hervorrufen. Gemeinsam mit dem Paul-Ehrlich-Institut hat das BfArM die Qualität dieser Selbsttests geprüft. Wichtig war dabei auch, dass Laien die Tests gut alleine durchführen können. Wenn du künftig einen Corona-Selbsttest machen willst, solltest du daher einen von ihnen kaufen:

CLINITEST Rapid COVID-19 Self-Test (Hersteller: Healgen Scientific LLC / Antragsteller auf Zulassung: Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH)

Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card (Hersteller: Xiamen Boson Biotech Co., Ltd / Antragsteller auf Zulassung: Technomed Service GmbH)

LYHER® Covid-19 Antigen Schnelltest (Nasal) (Hersteller: Hangzhou Laihe Biotech Ltd., Co. / Antragsteller auf Zulassung: Lissner Qi GmbH)

Wie funktioniert der Selbsttest?

Bei allen drei bislang zugelassenen Selbsttests machst du einen Nasenabstrich. "Man führt ein spezielles Wattestäbchen in den vorderen Nasenbereich und entnimmt dann eine Probe. Sowohl im rechten als auch im linken Nasenloch", erklärt Thomas Preis, Vorsitzender des Apothekerverbands Nordrhein e.V. Die Probe werde dann in eine Extraktionslösung und drei Tropfen von ihr auf ein Testkit gegeben. "Nach 15 Minuten hat man das Ergebnis", sagt der Apotheker. Künftig könnten neben den Abstrichtests auch Spuck- oder Gurgeltests zugelassen werden.

Wie sicher ist der Selbsttest?

Wie bei jedem Corona-Test handelt es sich auch beim Selbsttest nur um eine Momentaufnahme. Heißt konkret: Auch wenn der Test ein negatives Ergebnis anzeigt, kann er innerhalb weniger Stunden bei einer erneuten Testung positiv sein. Das Ergebnis sei rund sechs bis acht Stunden gültig, so der Experte. Antigen-Tests schlagen laut Robert Koch Institut nur an, wenn eine "sehr hohe Viruslast in den oberen Atemwegen" vorliegt.

Wie sicher der Test mit dem Befund richtig liegt, hängt auch davon ab, wie ordentlich du ihn durchführst. Lies dir deswegen unbedingt zuvor die beigelegte Anleitung vollständig durch und wasche deine Hände. Nimm dir außerdem genug Zeit, wenn du den Test machst. Im Vergleich zum PCR-Test, der vom Arzt oder Fachpersonal durchgeführt wird, ist der Selbsttest weniger zuverlässig. Deswegen solltest du bei einem positiven Testergebnis unbedingt im Anschluss einen PCR-Test machen lassen. Solange du auf dessen Ergebnis wartest, solltest du unbedingt zu Hause bleiben und Kontakt vermeiden. Nur so schützt du andere vor einer Ansteckung, falls du infiziert bist.

Wie viel kostet ein Selbsttest?

Bei den Discountern kostet eine Packung mit 5 Tests rund 25 Euro. Unser Experte geht davon aus, das die Tests künftig um die 10 Euro kosten werden. Es könnte dem Bundesministerium für Gesundheit und Soziales zufolge sogar sein, dass die Länder die Kosten von Selbsttests für bestimmte Bereiche übernehmen; vorausgesetzt sie werden Teil ihrer Teststrategie.

Wo kann ich einen Selbsttest kaufen?

Die Antigen-Selbsttests kannst du in Apotheken, einigen Supermärkten und online zu kaufen. Aber Vorsicht bei Online-Käufen, hier sind auch wieder Betrüger unterwegs, die mit Fake-Produkten Geld machen wollen. Cybersicherheitsexperten des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) raten, darauf zu achten, ob der Anbieter ähnliche Produkte im Angebot hat, ob die Tests ähnlich teuer sind wie von anderen Anbietern und ob auf der Seite Kontaktdaten und Impressum vorhanden sind – ansonsten sollte man von einem Kauf absehen.

Antigen-Selbsttests können bequem von zu Hause aus durchgeführt werden und liefern das Ergebnis in knapp 15 Minuten. Trotzdem ersetzen sie keinen PCR-Test vom Fachpersonal. Weiterhin gilt zudem Maske tragen, Abstand halten und Hände waschen. Ebenso hilft die Corona-Warn-App und regelmäßiges Lüften gegen eine Weiterverbreitung des Corona-Virus.