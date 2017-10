Eiweiß satt: Das sind die 100 besten Protein-Lieferanten

Eiweißreiche Lebensmittel gehören in jede Küche, denn Eiweiß unterstützt nicht nur den Muskelaufbau, es beschleunigt auch das Abnehmen. Hier kommen die 100 besten Protein-Lieferanten

Immer mehr Ernährungs- und Fitnessexperten empfehlen, bei jeder Mahlzeit eiweißreiche Lebensmittel zu konsumieren. Ganz gleich, ob es darum geht abzunehmen, Muskeln aufzubauen oder einfach nur stark und gesund zu sein. Doch wieso ist eine eiweißbetonte Ernährung so wichtig, wie hilft sie Ihnen beim Erreichen Ihrer Ziele, auf welche Quellen können Vegetarier und Veganer zurückgreifen und was sind die besten eiweißreichen Lebensmittel? Dies und mehr klären wir hier und in der angehängten Bildergalerie der Top 100 eiweißreichen Lebensmittel.

Was ist Eiweiß und wofür brauchen wir es?

Eiweiß, auch unter der Bezeichnung Protein bekannt, zählt neben Kohlenhydraten und Fetten zu den drei Makronährstoffen. Für Ihren Körper sind Eiweiße nicht nur Energielieferanten, sondern unverzichtbare Bausteine, denn Muskeln, Organe, Haut und Haare bestehen größtenteils aus dem Nährstoff. Auch die Hormon- und Enzymbildung funktioniert nur, wenn Ihrem Körper ausreichend Proteine zur Verfügung stehen. Um dies zu gewährleisten, empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, täglich 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht zu verzehren – zu wenig und allgemein, wie viele Ernährungswissenschaftler kritisieren. Wie viel Eiweiß Sie pro Tag konsumieren sollten, hängt nämlich auch davon ab, welches Ziel Sie verfolgen – genauere Informationen zu Ihrem täglichen Bedarf und alles weitere rund um Eiweiße finden Sie hier.

Pflanzliches vs. tierisches Eiweiß

Wie Sie ebenfalls hier in unserem Eiweiß-Special nachlesen können, kann der menschliche Körper Eiweiß aus tierischen Lebensmitteln besser verwerten als aus pflanzlichen Quellen. Kein Wunder: Tierische Proteine ähneln in Ihrer Struktur mehr den körpereigenen Eiweißen als pflanzliche Proteine. Stichwort: Biologische Wertigkeit. Diese gibt nämlich an, wie gut Ihr Körper das über die Nahrung aufgenommene Protein in körpereigenes Eiweiß umbauen kann. Dabei gilt: Je mehr körpereigenes Protein gebildet werden kann, desto höher ist die biologische Wertigkeit eines Lebensmittels. Und hier haben tierische Eiweiße aus Fleisch, Fisch, Milchprodukten und Eiern ganz einfach die Nase vorn.

Eiweißreiche Lebensmittel für Vegetarier und Veganer

Doch alle Vegetarier und Veganer unter Ihnen können aufatmen: Es gibt genug pflanzliche eiweißreiche Lebensmittel, mit denen Sie ebenfalls leicht Ihren täglichen Eiweißbedarf decken können. Ein Paradebeispiel ist hier Tofu: Der Soja-Quark, der aus Sojabohnen, Wasser und Salz hergestellt wird, liefert pro 100 Gramm rund 16 Gramm Eiweiß, das vom Körper sehr gut verwertet werden kann. Zum Vergleich: Geflügel- und Rindfleisch enthalten lediglich 3 Gramm mehr Eiweiß – nämlich 20 Gramm pro 100 Gramm Fleisch. Vorteil zudem: Tofu enthält – wie die meisten pflanzlichen Eiweißquellen – im Gegensatz zu seinen tierischen Verwandten kaum Fett, gesättigte Fettsäuren oder Cholesterin. Dafür haben vegane und vegetarische, eiweißreiche Lebensmittel eine ordentliche Portion Ballaststoffe, (gesunde) ungesättigte Fettsäuren und zahlreiche Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente im Gepäck. Andere Vorschläge für pflanzlichen Fleischersatz: Lupinen oder Seitan. Besonders letzteres kommt Fleisch nicht nur in der Konsistenz sehr nahe, sondern auch in seinem Eiweißgehalt: Satte 28 Prozent pro 100 Gramm. Weitere Top-Eiweißlieferanten für Veganer und Vegetarier finden Sie oben und in unserer Bildergalerie "34 vegane Lebensmittel mit viel Eiweiß".



Übrigens: Egal, ob Vegetarier, Veganer oder Allesesser: Kombinieren Sie unterschiedliche eiweißreiche Lebensmittel in Ihren Mahlzeiten miteinander. So ergänzen sich die verschiedenen Aminosäuren, aus denen Eiweiße bestehen, optimal und die biologische Wertigkeit erhöht sich. Bohnen und Mais, Milch und Haferflocken, Reis und Sojabohnen, Erbsen und Getreide oder klassisch Kartoffeln und Ei – toben Sie sich ruhig aus.

Abnehmen mit eiweißreichen Lebensmitteln – so geht's

Eiweißreiche Lebensmittel erleichtern Ihnen das Abspecken – © Patricia Soon / Shutterstock.com



Die gute Nachricht zuerst: Um abzunehmen, müssen Sie keineswegs hungern, sondern einfach nur das Richtige essen – und zwar eiweißreiche Lebensmittel. Warum? Ganz einfach: Eiweiß sättigt im Vergleich zu Kohlenhydraten und Fetten besonders gut, denn Ihr Körper braucht länger, um Proteine zu verstoffwechseln. Weiterer Pluspunkt: Eiweißreiche Lebensmittel stabilisieren Ihren Blutzuckerspiegel. Wenn Sie sie reichlich und zu jeder Mahlzeit verzehren, schüttet Ihr Körper nur wenig des Hormons Insulin aus. Und Insulin hemmt den Fettabbau – daher sollte es Ihr Ziel sein, große Insulinausschüttungen zu vermeiden, wenn Sie Ihren überflüssigen Kilos an den Kragen möchten. Aber das beste an Eiweiß kommt erst noch: Es hilft Ihnen nämlich nicht nur beim Abnehmen, sondern auch, Ihr Zielgewicht langfristig zu halten. Denn durch eine proteinreiche Ernährung können Sie dem gefürchteten Jojo-Effekt entgehen. Alles weitere zum Abnehmen und wie Sie sich einen individuell passenden Ernährungsplan für Ihr Vorhaben erstellen, können Sie hier nachlesen.

So pushen eiweißreiche Lebensmittel den Muskelaufbau

Nicht nur Abnehmwillige sollten auf Proteine setzen, sondern auch Kraftsportler. Denn Eiweiß hilft nicht nur im Kampf gegen die Pfunde, sondern auch beim Muskelaufbau. Vereinfacht gesagt, stellen Sie Ihrem Körper die Ausgangsbasis für neue Muskelfasern bereit, wenn Sie eiweißreiche Lebensmittel essen - denn Muskeln bestehen ja aus Eiweiß. Und nicht nur das, auch zur Regeneration nach einem harten Workout benötigt Ihr Körper Proteine, um verletzte Muskelzellen und –fasern wieder zu reparieren. Wie viel Eiweiß täglich auf Ihrem Teller landen sollte, hängt auch von Ihrem Trainingspensum und Fitness-Level ab. Hier finden Sie einen Überblick, mit welcher Menge Sie optimale Ergebnisse erzielen können.

Muskeln und Eiweiß = ein untrennbares Gespann – © FXQuadro / Shutterstock.com

Ist zu viel Eiweiß ungesund?

Eins vorweg: Wie bei allen anderen Nährstoffen, gilt auch für Eiweiß, die Dosis macht das Gift. So gesund und gut eiweißreiche Lebensmittel für Ihren Körper sind – übertreiben sollten Sie es nicht. Denn auch Kohlenhydrate und Fette haben ihre Berechtigung auf Ihrem Teller und sind für eine ausgewogene, gesunde Ernährung wichtig. So weit, so gut – aber was ist dran an dem Gerücht, dass Eiweiß auf die Nieren geht? Nichts - solange Sie gesundheitlich nicht bereits beeinträchtigt sind. Führen Sie Ihrem Körper mehr Eiweiß zu, als er benötigt, wird dieses zu Harnstoff abgebaut und über die Nieren ausgeschieden. Wichtig hierbei ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Rund drei Liter am Tag dürfen es schon sein.



Doch genug der Theorie, stürzen Sie sich in die Praxis und klicken Sie sich durch unsere Top 100 der eiweißreichen Lebensmittel (die Bildergalerie finden Sie am Anfang des Artikels) und stellen Sie sich Ihre persönlichen Favoriten zusammen.