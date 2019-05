Grilltemperatur: Das sind die idealen Kerntemperaturen für Fleisch und Fisch

Fleisch und Fisch vom Grill sind ein echter Genuss. Damit das Steak perfekt gelingt, sollten Sie jedoch auf die Grill- und Kerntemperatur achten. So verpassen Sie nicht den perfekten Garpunkt

Beim Grillen kommt es in erster Linie auf die Technik und nicht auf die Größe (oder Preisklasse) des Grills an. Egal, ob Sie mit Holzkohle, Gas oder Smoker grillen: Die richtige Grilltemperatur ist in jedem Fall die Grundvoraussetzung zum perfekt gegarten Steak. Dabei ist nicht nur die Temperatur, die auf dem Grillrost herrscht, entscheidend, sondern auch die optimale Kerntemperatur des Fleisches.

Wie misst man die Grilltemperatur?

Bevor Ihr Grillgut auf dem Rost landet, muss der richtig heiß sein. Um zu testen, wie heiß Ihr Grill ist, gibt es verschiedene Methoden: Grills mit Deckel haben oft ein Thermometer, welches die Wärme unter dem Deckel misst. So ein Messgerät gibt es auch zu kaufen. Wichtig beim Umgang mit dem Thermometer ist, dass der Fühler den Rost nicht direkt berührt. Meist ist ein sogenannter Abstandshalter im Set enthalten. Bevor Sie das Gerät verwenden, lohnt sich ein Blick in die Gebrauchsanweisung, um die maximale Hitzebeständigkeit (vorsichtshalber) zu checken. Ansonsten wird das nur ein kurzes Grillvergnügen.

Wer auf so eine Anschaffung verzichten möchte, für den gibt es die "Fühltechnik". Denn die Grilltemperatur können Sie auch ohne Thermometer mit Ihrer Handinnenfläche messen. Natürlich können Sie mit der Methode nicht die exakte Grilltemperatur bestimmen, aber für den Hausgebrauch reicht es durchaus. Bei dieser Methode ist jedoch Vorsicht angesagt. Mit einem Abstand von etwa 12 Zentimetern positionieren Sie Ihre Handinnenfläche über dem Rost. Und dann heißt es zählen: Wie lange halten Sie es aus, Ihre Hand über den Grill zu halten, ohne dass an Ihrer Hand unangenehm heiß wird?

Grilltemperatur Zeit, bis die Hand weggezogen wird 110 - 170 °C 8 - 10 Sekunden 170 - 230 °C 5 - 7 Sekunden 230 - 300 °C oder höher 1 - 4 Sekunden

Wenn Sie es schon nach 1 bis 4 Sekunden nicht mehr aushalten, ist der Grill richtig heiß und hat zwischen 230 bis 300 Grad. Können Sie Ihre Hand 5 bis 7 Sekunden in dieser Position halten, hat der Grill eine mittlere Hitze zwischen 170 und 230 Grad erreicht. Müssen Sie Ihre Hand erst nach 8 bis 10 Sekunden zurückziehen, hat der Grill erst 110 bis 170 Grad.