Eiweißquellen: Diese 6 Lebensmittel sind besser als ein Proteinshake

Dosen-Thunfisch kann gleich auf mehreren Ebenen punkten: Der gesunde Meeresbewohner hat nicht nur einen wahnsinnig hohen Eiweißgehalt – durchschnittlich 25 Gramm pro 100 Gramm –, sondern ist in der Variante "im eigenen Saft" auch noch fettarm, sowie von Natur aus Low Carb. Thunfisch ist außerdem reich an Omega-3-Fettsäuren. Weitere Pluspunkte: Er ist super lange haltbar und lässt sich problemlos bunkern.

Da kann kein Shake der Welt mithalten, da der Geschmack hier fast ausschließlich durch den Einsatz von Aromen und Süßungsmitteln entsteht. Eiweißreiche Lebensmittel haben da weit mehr zu bieten. Neben Proteinen finden sich hier auch (gesunde) Fette, zahlreiche – zum Teil lebenswichtige – Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. Die stecken zwar auch in vielen Pulvern, doch hier wurden sie nur künstlich zugesetzt.

Für diejenigen unter Ihnen, die (nur) trainieren, um anschließend mit gutem Gewissen reinzuhauen, ist der beste Part beim Training das Hungergefühl danach. Und den stillt man am besten mit einer guten Post-Workout-Mahlzeit, bestehend aus hochwertigen Proteinlieferanten und guten Carbquellen.

Magerquark kann man mit süßen oder auch herzhaften Zutaten aufpeppen © Iryna Melnyk / Shutterstock.com

2. Magerquark

Magerquark gehört zu den besten Sportler-Lebensmitteln überhaupt. Er enthält rund 13 Gramm hochwertiges Protein pro 100 Gramm, kaum Kohlenhydrate und weniger als 0,1 Gramm Fett. Plus eine ordentliche Portion Calcium, Magnesium, Kalium und Eisen. Magerquark können Sie süß (mit Honig und Früchten), herzhaft (mit Tomatenmark und Kräutern) oder einfach pur genießen.

3. Quinoa

Quinoa erlebt gerade einen riesen Hype in der Fitnessszene. Zu Recht, denn im Gegensatz zu Reis liefert Quinoa nicht nur gesunde Kohlenhydrate, sondern auch jede Menge Eiweiß – nämlich fast doppelt so viel. Das glutenfreie Pseudogetreide lässt sich genauso einfach zubereiten wie Reis und als Beilage ebenfalls zu jeder Art von Fleisch und Gemüse kombinieren. Quinoa ist zudem reich an Eisen und liefert viele gesunde Ballaststoffe.

4. Geflügel

Geflügelfleisch zählt zu den Klassikern der Post-Workout-Mahlzeit und wird gerne mit Reis (ab jetzt mit Quinoa) kombiniert. Hühnchen und Pute enthalten dabei nicht nur reichlich Protein (um die 24 Gramm pro 100 Gramm), sondern sind auch noch sehr fettarm (ohne Haut). Nehmen Sie am besten die mageren Brustfilets, die lassen sich einfach, schnell und vielseitig zubereiten, ob im Ofen oder in der Pfanne.

