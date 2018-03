Schnell zur Traumfigur: In 14 Tagen zur Strandfigur

14 Tage Workout: Bizeps-Curls mit Kurzhanteln

Übung 4

Sie halten eine Kurzhantel in jeder Hand, die Arme neben dem Körper, die Handflächen zeigen nach vorn. Heben Sie den rechten Unterarm so weit, dass in Ihrem Ellenbogen ein 90-Grad-Winkel entsteht. Ziehen Sie die linke Hantel so weit wie möglich zur Brust, ohne den Oberarm zu bewegen. Kurz halten, dann die linke Hantel senken. Während Sie mit dem linken Arm alle Wiederholungen absolvieren, halten Sie den rechten Arm in der 90-Grad-Stellung. Anschließend zurück in die Startposition und alle Wiederholungen mit der rechten Seite machen, während der linke Arm im 90-Grad-Winkel verharrt.

Profi-Tipp: Hantel in der Endposition drei Sekunden lang unter Spannung halten

Alternativgerät: Kabelzugturm

Den passenden Trainingsplan finden Sie hier.