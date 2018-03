Isometrisches Training: Mehr Muskeln, ohne sich zu bewegen

Personal Trainer Maier zufolge helfen isometrische Übungen dabei, die Maximalkraft länger aufrechtzuerhalten. Davon profitieren unter anderem Armwrestler – aber auch der Kumpel, dessen Umzugskarton Sie in den 6. Stock tragen. Für das passende Armtraining müssen Sie nicht mal ins Studio, ein Besuch im Bad genügt: "Nehmen Sie eine analoge Waage in beide Hände und pressen Sie diese so fest wie möglich zusammen. Die Anzeige schnellt daraufhin auf 60, 70 oder 80 Kilo hoch, aber schon nach 1 Sekunde sind es 5 Kilo weniger und nach 10 Sekunden wird wahrscheinlich nur noch die Hälfte angezeigt", sagt der Experte. Wiederholen Sie die Übung jeden zweiten oder dritten Tag, werden Sie Ihre Maximalkraft relativ schnell für 5 bis 10 Sekunden halten können.

Die Mutter aller isometrsichen Übungen: Mit der Plank bzw. dem Unterarmstütz trainiern Sie Ihre Rumpfmuskeln © Shutterstock / wavebreakmedia

Für welche Muskel-Ziele eignet sich isometrisches Krafttraining?

"Generell können Sie mit statischem Krafttraining alle Muskeln trainieren", sagt Maier. Besonders gut eignen sich reine Halte-Übungen laut dem Experten jedoch für die Rumpfstabilität, Beinmuskulatur und Griffkraft. Die Planke bzw. der Unterarmstütz ist so ein Beispiel für pure isometrische Arbeit, die sowohl den Bauch, Rücken, Seiten und die tiefliegenden Muskeln fordert. "Kräftige Coremuskeln sind im Training und Alltag unerlässlich, Liegestützen funktionieren ohne sie nicht", so der Personal Trainer. Allerdings sieht es auch ohne kräftige Schenkel mit einem guten Standing schlecht aus. Übungen wie der Reiterstand oder die Wandhocke sind ideal, um die Liebste angemessen über die Türschwelle zu tragen. Zudem trainieren Sie immer wenn Sie (Kurz-)Hantel, Kettlebell oder Klimmzugstange anfassen Ihre Griffkraft auf statische Weise. Die Haltung der Hände verändert sich ja nicht, je fester Sie zugreifen, desto härter trainieren Sie. Zudem hilft es Ihnen beispielsweise beim Press, die Hantel nach oben zu führen.

>>> So perfektionieren Sie Plank und Unterarmstütz

Eignet sich isometrisches Training für den Muskelaufbau?

Auf jeden Fall! Neben den klassischen, isometrischen Moves können Sie so gut wie jede andere Kraftübung mit Gewicht statisch ausführen, indem Sie die Übung am schwersten Punkt einfrieren. Und halten. Haaalten. So verlängern Sie die Zeit, in der ihre Muskeln unter Spannung stehen – das fördert das Muskelwachstum. Ein neuer Trainingsreiz muss also nicht zwingend mehr Scheiben auf der Hantelstange bedeuten, eine Prise Statik lässt die Intensität für die entsprechenden Muskeln genauso gut ansteigen. Ein klassisches Beispiel ist Bankdrücken. Führen Sie zunächst wie gewohnt Ihre Sets aus und hängen Sie bei dem letzten eine Haltephase an. "Das kann sowohl am tiefsten, als auch am höchsten Punkt der Bewegung sein", erklärt der Experte. "Oft reicht die Power noch, um die Stange mit ausgestreckten Armen zu halten, wenn unten schon nichts mehr geht".

Ein Hinweis: Testen Sie das starke Innehalten bitte nie allein! Entweder haben Sie Ihren Trainingsbuddy oder ein Rack an Ihrer Seite, um die Stange schnell loszuwerden, wenn Sie die Kraft verlässt. Es gibt allerdings einige Übungen, bei denen der Einfrier-Effekt nicht ganz so groß ist, wie er mit einer reinen isometrischen Bewegung wäre. "Einen Bizeps-Curl zu halten ist weniger effektiv, als sich mit rechtwinklig gebeugten Armen an eine Klimmzugstange zu hängen", so der Coach. Einfach, weil beim Curl mit weniger Gewicht als an der Stange gearbeitet wird.