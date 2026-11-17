Uff, 8 Kilometer laufen, 8 Workout-Stationen bewältigen: Dein erster Hyrox verlangt Ausdauer, Kraft und einen klugen Plan. Doch wie bereitest du dich vor, ohne schon im Training ständig ans Limit zu gehen?

Ausdauercoach Chris Hinshaw empfiehlt: Baue zuerst eine belastbare Grundlage auf, statt sofort möglichst hart zu trainieren. Diese 5 typischen Fehler zeigen, worauf es dabei ankommt.

Infobox: Der Experte Chris Hinshaw ist ein international tätiger Ausdauercoach, der unter anderem mit erfolgreichen CrossFit-Athleten arbeitet. Sein Schwerpunkt liegt darauf, die Ausdauerleistung passend zu den individuellen Voraussetzungen und sportlichen Anforderungen zu entwickeln.

Was erwartet dich bei einem Hyrox? Hyrox verbindet Laufen mit funktionellem Kraftausdauertraining. Im Einzelrennen absolvierst du 8 Laufabschnitte über jeweils einen Kilometer. Nach jedem Kilometer folgt eine Workout-Station. Du wechselst also fortlaufend zwischen Laufen und Übungen, die unterschiedliche Muskelgruppen beanspruchen.

Die eigentliche Herausforderung ist nicht nur die Gesamtdistanz. Du musst nach dem Schlitten schieben wieder ins Laufen finden, mit vorermüdeten Beinen Ausfallschritte bewältigen und am Ende noch genügend Kraft für die Wall Balls haben. Eine gute Laufzeit allein garantiert deshalb ebenso wenig ein gutes Rennen wie hohe Gewichte im Fitness-Studio.

Die Reihenfolge der Stationen ist festgelegt. So kannst du gezielt an den einzelnen Anforderungen arbeiten und später auch die Übergänge trainieren:

Gewichte, Wiederholungszahlen und einzelne Vorgaben hängen von deiner Wettkampfklasse ab. Prüfe deshalb frühzeitig das aktuelle Regelwerk deiner Kategorie. Dazu gehören auch die Bewegungsstandards: Eine Wiederholung zählt nur, wenn du sie regelkonform ausführst.

5 typische Anfängerfehler beim Hyrox – und wie du sie vermeidest Ob du aus dem Krafttraining kommst oder bereits regelmäßig läufst: Eine gute Vorbereitung beginnt bei deinem aktuellen Leistungsstand. Diese Fehler solltest du laut Hinshaw besonders im Blick behalten.

Fehler 1: Du überspringst die Grundlagen Harte Intervalle, schwere Schlitten und komplette Wettkampfsimulationen sehen nach der perfekten Vorbereitung aus. Für Einsteiger können sie aber zu früh kommen.

Hinshaw betont, dass zunächst die Basis stimmen muss. Das betrifft nicht nur Herz und Kreislauf: Auch Muskeln, Sehnen, Bänder und Knochen müssen sich an die Belastung gewöhnen. Diese Anpassungen brauchen Zeit.

So machst du es besser: Steigere deinen Trainingsumfang schrittweise und lerne die Bewegungen zunächst mit kontrollierbarer Belastung. Bevor du unter Zeitdruck einen schweren Schlitten schiebst oder viele Wall Balls absolvierst, sollte die Technik sitzen. Erhöhe außerdem möglichst nicht gleichzeitig Trainingsdauer, Gewichte und Intensität. Komplette Hyrox-Simulationen können später sinnvoll sein – sie müssen aber nicht den Einstieg in deine Vorbereitung bilden.

Fehler 2: Du willst sofort 8 Kilometer durchlaufen Weil im Rennen insgesamt 8 Kilometer anstehen, musst du diese Distanz vor dem Trainingsstart am Stück schaffen? Nein. Hinshaw empfiehlt Laufanfängern einen deutlich niedrigeren Einstieg.

Sein Vorschlag: Bewege dich zunächst 20 Minuten lang – Gehpausen sind ausdrücklich erlaubt. Beim Aufbau der Grundlage steht die Zeit in Bewegung im Mittelpunkt, nicht die Geschwindigkeit.

So machst du es besser: Starte mit lockerem Laufen und gehe zwischendurch, sobald du es brauchst. Wähle ein Tempo, bei dem du noch in ganzen Sätzen sprechen kannst. Falls 20 Minuten anfangs zu viel sind, beginnst du kürzer. Mit der Zeit verlängerst du dann die Laufabschnitte und verkürzt die Gehpausen. Hinshaw sieht 2 lockere, durchgelaufene 20-Minuten-Einheiten pro Woche als praktische Grundlage, auf der sich weitere Trainingsreize aufbauen lassen.

Infobox: 20 Minuten als Einstieg2 lockere Läufe à 20 Minuten pro Woche schaffen eine erste Grundlage. Für deinen Hyrox musst du anschließend auch längere Belastungen und den Wechsel zwischen Laufen und Workout-Stationen schrittweise vorbereiten.

Fehler 3: Du setzt auf einzelne Extrem-Einheiten Unter der Woche fehlt die Zeit, also wird am Wochenende alles nachgeholt: langer Lauf, schwere Gewichte und anschließend noch Burpees. Das klingt engagiert, ist aber nicht unbedingt der bessere Trainingsplan.

Hinshaw bevorzugt für Einsteiger beispielsweise 2 Läufe über jeweils 20 Minuten gegenüber einem einzigen 40-Minuten-Lauf. Entscheidend ist für ihn die Regelmäßigkeit über die Woche.

So machst du es besser: Plane Einheiten, die du langfristig in deinen Alltag integrieren kannst. Kürzere, gut verteilte Trainingsreize helfen dir, Routine aufzubauen und dich zwischen den Belastungen ausreichend zu erholen. Betrachte dabei zudem dein gesamtes Training: Ein harter Beintag, Laufintervalle und schwere Schlittenarbeit beanspruchen teilweise dieselben Muskelstrukturen. Auch wenn die Einheiten unterschiedlich aussehen, brauchst du passende Erholung. Ein guter Plan fordert dich, ohne dich nach jeder Einheit für mehrere Tage auszuschalten. Anhaltende Erschöpfung, zunehmende Schmerzen oder deutlich sinkende Leistung sind Gründe, die Belastung zu überprüfen.

Fehler 4: Du kopierst das Training der Profis Die Workouts der Hyrox-Spitze beeindrucken. Sie passen aber nicht automatisch zu deinem Leistungsstand – oder zu deinen Schwächen. Wer aus dem Laufsport kommt, benötigt möglicherweise mehr Kraft für Schlitten und Trageübungen. Wer seit Jahren Gewichte bewegt, muss dagegen oft stärker an seiner Laufausdauer arbeiten.

Hinshaws Ansatz lautet hier: Trainiere nicht nur das, was dir ohnehin leichtfällt. Arbeite gezielt an dem, was dich begrenzt.

So machst du es besser: Prüfe zunächst, welche Anforderungen dir die größten Schwierigkeiten bereiten. Das könnten zum Beispiel diese sein:

Du läufst regelmäßig, hast aber wenig Krafttrainingserfahrung? Setze einen Schwerpunkt auf Kraftaufbau und Stationstechniken.

Setze einen Schwerpunkt auf Kraftaufbau und Stationstechniken. Du bist kräftig, kommst beim Laufen aber schnell außer Atem? Entwickle deine lockere Laufausdauer schrittweise.

Entwickle deine lockere Laufausdauer schrittweise. Einzelne Übungen funktionieren, aber der Wechsel zum Laufen fällt schwer? Baue später dosierte Kombinationseinheiten ein.

Baue später dosierte Kombinationseinheiten ein. Du bist insgesamt neu im Training? Beginne mit allgemeiner Ausdauer, grundlegender Kraft und sauberer Technik. Das sind Orientierungshilfen, keine individuelle Trainingsplanung. Ein Coach kann dir helfen, deine Voraussetzungen einzuschätzen und passende Schwerpunkte zu setzen.

Fehler 5: Du startest den ersten Kilometer zu schnell Die Musik läuft, das Adrenalin steigt und die anderen ziehen los. Plötzlich läufst du deutlich schneller als geplant. Was sich am Anfang leicht anfühlt, kann die folgenden Kilometer und Stationen erheblich erschweren.

Hinshaw empfiehlt deshalb, besonders in den ersten 90 Sekunden bis 2 Minuten geduldig zu bleiben. Nutze diese Zeit, um einen kontrollierten Atemrhythmus zu finden, statt sofort anzugreifen.

So machst du es besser: Orientiere dich an deinem vorbereiteten Tempo und deinem Belastungsgefühl – nicht an den Menschen neben dir. Der erste Kilometer ist kein isolierter Lauf, sondern der Auftakt zu einer langen Gesamtbelastung. Übe das am besten bereits im Training: Starte bewusst kontrolliert und beobachte, wie gut du anschließend eine Station bewältigst. Deine Bestzeit über einen einzelnen Kilometer ist dafür kein sinnvoller Maßstab. Du musst am Start keine Zeit gewinnen. Du willst verhindern, dass du später unnötig viel verlierst.

Dein Trainingskompass für den ersten Hyrox Für deinen ersten Hyrox zählt nicht die härteste einzelne Einheit, sondern ein Plan, der zu dir passt. Diese 5 Grundsätze helfen dir, deine Vorbereitung und dein Renntempo sinnvoll zu steuern:

Grundlage vor Intensität: Gewöhne dich zuerst an regelmäßige Belastung.

Gewöhne dich zuerst an regelmäßige Belastung. Gehpausen sind erlaubt: Entwickle deine Laufausdauer schrittweise.

Entwickle deine Laufausdauer schrittweise. Konstanz schlägt Aktionismus: Plane Einheiten, die du durchhalten kannst.

Plane Einheiten, die du durchhalten kannst. Schwächen bestimmen den Fokus: Kopiere nicht wahllos Profi-Workouts.

Kopiere nicht wahllos Profi-Workouts. Kontrolliert starten: Finde deinen Rhythmus, bevor du das Tempo erhöhst.

FAQ: Die häufigsten Fragen für Hyrox-Einsteiger Muss ich vor meinem ersten Hyrox 8 Kilometer am Stück laufen können? Nicht, um mit der Vorbereitung zu beginnen. Für den Wettkampf solltest du aber ausreichend Laufausdauer entwickeln: Dort kommen 8 Kilometer plus die Belastung der Stationen zusammen. Kurze Einstiegsläufe allein reichen dafür nicht aus. Sind Gehpausen im Lauftraining sinnvoll? Ja. Gerade Laufanfängern helfen sie, die Belastung zu dosieren und länger in Bewegung zu bleiben. Verlängere die Laufabschnitte nach und nach, statt jedes Training bis zur Erschöpfung durchzuziehen. Wie oft sollte ich für Hyrox trainieren? Das hängt von deinem Leistungsstand, deiner verfügbaren Zeit und deiner Erholung ab. Entscheidend ist, Lauftraining, Kraft und Stationstechniken sinnvoll abzudecken. Steigere deine bisherige Trainingshäufigkeit nicht sprunghaft. Brauche ich komplette Wettkampfsimulationen? Nicht regelmäßig und vor allem nicht direkt zum Einstieg. Zunächst sind gezielte Einheiten für Ausdauer, Kraft und Technik besser dosierbar. Später können ausgewählte Kombinationseinheiten oder eine passend geplante Simulation helfen, Abläufe und Tempo zu üben. Welche Wettkampfklasse passt zu Anfängern? Vergleiche vor der Anmeldung die Anforderungen und Gewichte der Kategorien mit deinem Leistungsstand. Ein Doubles-Format kann interessant sein, weil ihr die Stationsarbeit aufteilt. Die Laufstrecken absolviert ihr dennoch gemeinsam – unterschätze die Ausdaueranforderung deshalb nicht.