Pressatmung beim Training: Kraft-Booster oder Gesundheitsrisiko?

Du bist kurz vor der letzten Wiederholung. Das Gewicht ist schwer, dein ganzer Körper unter Spannung – und automatisch hältst du die Luft an. Willkommen bei der Pressatmung!

Was viele im Training instinktiv tun, sorgt regelmäßig für Diskussionen: Ist Pressatmung ein legitimes Kraft-Tool oder ein unnötiges Gesundheitsrisiko? Das klären wir hier.

Was ist Pressatmung überhaupt? Unter Pressatmung versteht man das bewusste oder unbewusste Anhalten der Luft während einer starken körperlichen Anstrengung. Dabei schließt sich die Stimmritze, während die Atemmuskulatur weiter Druck aufbaut. Im Bauch- und Brustraum entsteht ein hoher Innendruck, der den Oberkörper stabilisiert.

Dieser Effekt ist der Grund, warum Pressatmung vor allem im Krafttraining vorkommt. Sie sorgt für mehr Körperspannung und kann helfen, schwere Gewichte kontrollierter zu bewegen – ähnlich wie ein innerer Gewichthebergürtel.

Typisch ist die Pressatmung bei schweren Grundübungen wie:

Kniebeugen

Kreuzheben

Bankdrücken

Schulterdrücken bzw. Military Press Kurz gesagt: Pressatmung bringt mehr Spannung, mehr Stabilität, mehr Kraft.

Warum Pressatmung im Krafttraining so verbreitet ist Der erhöhte Druck im Rumpf (intraabdominaler Druck) sorgt dafür, dass:

die Wirbelsäule stabilisiert wird

Kraft effizienter übertragen werden kann

schwere Lasten kontrollierter bewegt werden Gerade im Maximalkrafttraining kann Pressatmung dabei helfen, Verletzungen durch Instabilität zu vermeiden – wenn sie richtig eingesetzt wird.

Infobox: Was bedeutet intraabdominaler Druck?Der intraabdominale Druck ist der Druck, der im Bauchraum entsteht, wenn du Bauchmuskulatur, Zwerchfell und Beckenboden gleichzeitig anspannst. Er stabilisiert den Rumpf von innen und schützt so die Wirbelsäule bei schweren Belastungen.

Wo das Risiko der Pressatmung liegt So effektiv Pressatmung für die Stabilität sein kann, sie belastet gleichzeitig das Herz-Kreislauf-System. Durch das Anhalten der Luft steigt der Blutdruck kurzfristig stark an. Für gesunde Menschen ist das meist kein Problem, kann aber unangenehme Begleiterscheinungen haben.

Typisch sind Schwindel, Kopfdruck oder ein kurzzeitiges Benommenheitsgefühl. In seltenen Fällen kann es sogar zu einer Ohnmacht kommen. Besonders kritisch wird Pressatmung für Menschen mit Bluthochdruck oder bestehenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Infobox: Wer besonders vorsichtig sein sollte Pressatmung ist nicht für jeden geeignet. Menschen mit Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen oder bekannten Herzproblemen sollten darauf verzichten oder vorher ärztlichen Rat einholen. Gleiches gilt für alle, die beim Training häufiger unter Schwindel leiden.

Wann Pressatmung sinnvoll sein kann Pressatmung ist kein Anfänger-Trick. Sie kann punktuell sinnvoll sein, wenn du sehr erfahren bist, gesund trainierst und mit extrem schweren Gewichten arbeitest. In solchen Fällen wird sie bewusst und nur für kurze Momente eingesetzt – etwa bei einzelnen Maximalwiederholungen.

Wichtig ist dabei, Pressatmung nicht als Standardtechnik zu nutzen, sondern als gezieltes Werkzeug.

Häufige Fehler im Umgang mit Pressatmung Pressatmung ist kein Selbstläufer. Richtig eingesetzt kann sie stabilisieren, falsch angewendet wird sie schnell zum Risiko. Genau hier passieren die meisten Fehler – vor allem im Freizeittraining.

Fehler 1: Pressatmung bei jeder Wiederholung Einer der häufigsten Fehler ist, die Luft bei jeder Wiederholung anzuhalten – unabhängig vom Gewicht oder der Übung. Viele Trainierende pressen reflexartig, selbst bei moderaten Lasten.

Das Problem: Der Blutdruck steigt unnötig an, während der eigentliche Nutzen ausbleibt. Pressatmung macht vor allem bei sehr schweren Einzelwiederholungen Sinn – nicht bei normalen Trainingssätzen im Hypertrophiebereich.

Fehler 2: Pressatmung bei leichten oder isolierten Übungen Bizeps-Curls, Seitheben oder Trizepsdrücken erfordern keine maximale Rumpfstabilität. Trotzdem halten viele hier unbewusst die Luft an.

Das erhöht die Belastung für Herz und Kreislauf, ohne die Übung effektiver zu machen. Bei Isolationsübungen ist kontrolliertes Atmen nicht nur sicherer, sondern oft sogar leistungsfördernder.

Fehler 3: Pressatmung aus Unsicherheit oder Stress Gerade Anfänger pressen häufig, weil sie sich unsicher fühlen oder Angst haben, das Gewicht nicht kontrollieren zu können. Statt Spannung aufzubauen, entsteht dann Verkrampfung.

Die Folge: Die Bewegung wird hektisch, die Technik leidet und der Körper reagiert mit Schwindel oder Kopfdruck. In diesem Fall ist Pressatmung kein Kraft-Tool, sondern ein Zeichen dafür, dass Gewicht oder Übung noch nicht passen.

Fehler 4: Pressatmung trotz gesundheitlicher Risiken Ein besonders kritischer Fehler ist der Einsatz von Pressatmung trotz bekannter gesundheitlicher Einschränkungen. Menschen mit Bluthochdruck oder Herz-Kreislauf-Problemen setzen sich damit einem unnötigen Risiko aus.

Oft passiert das aus Unwissenheit – oder weil Pressatmung im Gym als "normal" wahrgenommen wird. Dabei gilt: Was für Leistungssportler funktioniert, ist nicht automatisch für jeden geeignet.

Fehler 5: Zu langes Luftanhalten Pressatmung ist immer kurz und gezielt gedacht. Wer die Luft über mehrere Sekunden oder gar mehrere Wiederholungen anhält, belastet den Kreislauf extrem.

Typisches Warnsignal: plötzliches Schwarzwerden vor den Augen nach dem Absetzen der Hantel. Spätestens dann ist klar, dass die Atmung nicht mehr unter Kontrolle ist.

Fehler 6: Fehlende Rumpfspannung trotz Pressatmung Ironischerweise pressen manche Trainierende, ohne überhaupt echte Rumpfspannung aufzubauen. Der Bauch ist locker, der Rücken instabil – die Luft wird trotzdem angehalten.

Das Ergebnis: kein stabilisierender Effekt, aber volle Belastung für Herz und Blutdruck. Pressatmung funktioniert nur in Kombination mit aktiver Körperspannung – sonst ist sie wirkungslos.

Fehler 7: Pressatmung als Ersatz für saubere Technik Ein weiterer klassischer Fehler: Pressatmung wird genutzt, um technische Schwächen zu kaschieren. Statt Gewicht zu reduzieren oder an der Bewegungsausführung zu arbeiten, wird stärker gepresst.

Langfristig erhöht das nicht nur das Verletzungsrisiko, sondern bremst auch den Trainingsfortschritt. Technik, Spannung und Atmung gehören zusammen – keines davon ersetzt die anderen.

Richtig atmen beim Krafttraining – die bessere Alternative Für den Großteil der Freizeitsportler ist kontrolliertes Atmen die deutlich bessere Wahl. Dabei atmest du in der nachgebenden Phase einer Übung ein und in der anstrengenden Phase aus. Bei einer Kniebeuge heißt das: einatmen beim Absenken, ausatmen beim Hochdrücken.

Diese Atemtechnik hält den Blutdruck stabiler, versorgt die Muskulatur besser mit Sauerstoff und reduziert das Risiko für Schwindel. Gleichzeitig bleibt genug Körperspannung erhalten, um sauber und effektiv zu trainieren.

FAQ: Häufige Fragen zur Pressatmung Ist Pressatmung grundsätzlich gefährlich? Nein. Für gesunde, erfahrene Sportler kann sie bei schweren Lifts sinnvoll sein. Für viele Freizeitsportler ist sie jedoch nicht notwendig. Sollten Anfänger Pressatmung nutzen? Besser nicht. Anfänger profitieren deutlich mehr von sauberer Technik und kontrollierter Atmung. Kann Pressatmung Muskelwachstum fördern? Indirekt ja, da sie höhere Gewichte ermöglicht. Muskelaufbau funktioniert aber auch ohne Pressatmung sehr effektiv. Warum wird mir beim Training manchmal schwindelig? Eine häufige Ursache ist unbewusste Pressatmung in Kombination mit hoher Belastung.