Tempo-Reps: Warum langsame Wiederholungen oft härter wirken

Jahrelang galt im Gym vor allem eine Regel: Mehr Gewicht, mehr Wiederholungen, mehr Fortschritt. Doch immer mehr Trainer achten heute auf etwas anderes: Wie kontrolliert du eine Bewegung wirklich?

Tempo-Reps gelten inzwischen wieder als effektives Werkzeug, um Technik, Kontrolle und Muskelspannung gezielt zu verbessern.

Was versteht man unter Tempo-Reps? Statt eine Bewegung einfach "irgendwie" auszuführen, wird bei Tempo-Reps jede Phase der Wiederholung zeitlich genau gesteuert: Anstatt mit hohem Tempo zu trainieren, wird die Bewegungsgeschwindigkeit bewusst verlangsamt, um Spannung und Kontrolle im Muskel zu erhöhen.

Das Ganze wird oft in einem vierstelligen Code angegeben, zum Beispiel 3-1-1-0. Das bedeutet: 3 Sekunden in der exzentrischen Phase (Absenken), 1 Sekunde Pause unten, 1 Sekunde konzentrisch (Hochdrücken), 0 Sekunden Pause oben.

Exzentrisch, konzentrisch – kurz erklärt Exzentrische Phase: Muskel verlängert sich (z. B. Hantel absenken)

Muskel verlängert sich (z. B. Hantel absenken) Konzentrische Phase: Muskel verkürzt sich (z. B. Hantel hochziehen)

Muskel verkürzt sich (z. B. Hantel hochziehen) Isometrische Phase: Muskel hält unter Spannung (kurze Pausen oben oder unten) Klingt simpel – fühlt sich aber mit der richtigen Intensität und Dauer alles andere als leicht an. Zudem erfordert es Konzentration, um beim Zählen nicht den Überblick zu verlieren.

Warum langsames Trainieren bessere Ergebnisse liefert Das Schlüsselprinzip dahinter heißt Time Under Tension – also die Zeit, in der der Muskel aktiv unter Spannung steht. Durch eine längere Time Under Tension kann der Muskelreiz pro Satz nämlich erhöht werden.

Das bedeutet konkret: Jeder Zentimeter der Bewegung wird schwerer, weil dein Muskel länger arbeiten muss – nicht nur am Anfang oder Ende der Wiederholung, sondern durchgehend.

Wer die Bewegung verlangsamt, hat außerdem keine Chance mehr, eine schlechte Technik hinter Schwung zu verstecken. Viele Trainierende erleben genau hier ihre Überraschung.

Übungen, die mit Schwung problemlos funktionieren, fühlen sich plötzlich deutlich schwerer an, sobald jede Phase kontrolliert ausgeführt werden muss.

Wer versucht, im Bewegungsablauf zu tricksen, fällt auf und kann entsprechend korrigieren oder vom Trainer korrigiert werden. Gerade bei komplexen Übungen zeigt sich schnell, wie viel Kontrolle wirklich vorhanden ist und wo noch Schwachstellen liegen. Das führt zu besseren Trainingsergebnissen.

Was lange altmodisch wirkte, gilt heute wieder als effektive Methode für mehr Kontrolle und Muskelspannung.

Mehr Muskelspannung durch kontrolliertes Tempo Eine Meta-Analyse von Schoenfeld et al. (2015) im Fachjournal Sports Medicine zeigt, dass für Muskelaufbau nicht möglichst schnelle, sondern kontrollierte Wiederholungen entscheidend sind. Besonders moderat verlangsamte Wiederholungen bis etwa 8 Sekunden pro Rep erwiesen sich als wirksam. Sehr langsames Training brachte dagegen keinen klaren Zusatznutzen.

Allerdings ist immer langsamer nicht immer besser: So scheint sehr langsames Training mit mehr als 10 Sekunden pro Wiederholung keinen klaren zusätzlichen Effekt zu haben.

Bei diesen Übungen zeigt sich Kontrolle besonders deutlich Tempo-Variationen lassen sich in fast jede Grundübung integrieren. Besonders effektiv sind sie bei:

Bankdrücken: Kontrolliert zur Brust absenken – so merkst du sofort, ob deine Schulter sauber arbeitet.

Kontrolliert zur Brust absenken – so merkst du sofort, ob deine Schulter sauber arbeitet. Kniebeugen: Lass dich etwa 3 Sekunden langsam nach unten, kurze Pause unten – das feuert den Quadrizeps richtig an.

Lass dich etwa 3 Sekunden langsam nach unten, kurze Pause unten – das feuert den Quadrizeps richtig an. Klimmzüge: Erst bewusst aushängen, dann langsam und gezielt hochziehen – dann arbeitet deine Rückenmuskulatur maximal.

Romanian Deadlifts: Langsam absenken hilft dir, die Hüfte richtig arbeiten zu lassen und die komplette Rückseite ordentlich zu dehnen.

skynesher, Getty Images Auch Klimmzüge eignen sich sehr gut für Tempo-Reps. Hier kannst du die Geschwindigkeit selbst kontrollieren und bist dann gezwungen, ohne Schwung zu arbeiten.

FAQ: Was du zum Training mit Tempo-Reps wissen solltest Was genau sind Tempo-Reps? Bei Tempo-Reps wird die Geschwindigkeit jeder Bewegungsphase genau gemessen, oft durch einen vierstelligen Code (z. B. 3-1-1-0). Die Zahlen besagen, wie lange die einzelnen Bewegungen dauern. Welchen Vorteil bietet die Methode gegenüber klassischem Training? Das Hauptprinzip ist die verlängerte Time under Tension (Zeit unter Spannung). Da nicht mit Schwung gearbeitet wird, muss die Technik besonders sauber ausgeführt werden, was den Trainingseffekt erhöhen kann. Was sagt die Wissenschaft zur optimalen Dauer einer Wiederholung? Meta-Analysen zeigen ein breites Spektrum effektiver Wiederholungsdauern. Moderat langsame Wiederholungen bis zu 8 Sekunden fördern die Hypertrophie gut, während deutlich längere Wiederholungen keinen klaren Zusatznutzen zeigen.

Hinweis: Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei gesundheitlichen Fragen wende dich bitte an Fachpersonal.