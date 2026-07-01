Der größte Fehler bei engen Liegestützen kostet dich Muskelwachstum

Kaum eine Übung ist so unkompliziert und gleichzeitig so effektiv wie der klassische Liegestütz. Doch mit einer kleinen Anpassung kannst du den Fokus deutlich stärker auf deine Arme legen, genauer gesagt auf den Trizeps. Dafür eignen sich enge Liegestütze – auch genannt "Clos-Grip Push-up".

Die Übung funktioniert komplett ohne Equipment, trainiert den gesamten Oberkörper und passt perfekt bei Home-Workouts oder als Finisher im Gym. Entscheidend ist allerdings die richtige Technik. Denn gerade bei engen Liegestützen machen viele einen Fehler, der nicht nur die Wirkung reduziert, sondern auch die Schultern unnötig belastet.

Warum Close-Grip-Push-ups so effektiv sind Beim Close-Grip-Push-up – auch enger Liegestütz genannt – stehen die Hände enger zusammen als beim klassischen Push-up. Dadurch verschiebt sich die Belastung stärker auf den Trizeps, während Brust, Schultern und Core weiterhin mitarbeiten. Damit gehört die Übung zu den effektivsten Bodyweight-Moves fürs Oberkörpertraining. Besonders praktisch: Du brauchst dafür keinerlei Geräte und kannst die Übung nahezu überall durchführen.

Infobox: Das trainieren Close-Grip Push-upsClose-Grip Push-ups beanspruchen mehrere Muskelgruppen gleichzeitig:



• Trizeps

• Brustmuskulatur

• Schultern

• Core

• oberer Rücken



Der Fokus liegt jedoch klar auf der Armstreckung – und damit auf dem Trizeps.

So führst du enge Liegestütze richtig aus Die Übung wirkt simpel – technisch gibt es aber ein paar wichtige Details.

Step-by-Step-Anleitung Starte im hohen Plank: Positioniere deine Hände etwas enger als schulterbreit auf dem Boden. Spanne Bauch, Gesäß und Schulterblätter aktiv an. Ellbogen nah am Körper halten: Beim Absenken bleiben die Ellbogen möglichst dicht am Oberkörper. Genau das erhöht die Belastung auf den Trizeps. Brust kontrolliert absenken: Senke den Körper langsam Richtung Boden ab, ohne ins Hohlkreuz zu fallen. Kraftvoll nach oben drücken: Drücke dich kontrolliert zurück nach oben und strecke die Arme vollständig aus. Wichtig: Der Körper bleibt während der gesamten Bewegung möglichst in einer geraden Linie.

Dieser Technikfehler passiert besonders häufig Viele trainieren den sogenannten "Diamond Push-up", bei dem sich Daumen und Zeigefinger berühren und eine Raute bilden. Laut Ebenezer Samuel, Fitness Director von Men's Health US und Krafttrainer, ist diese extreme Position allerdings oft unnötig. Sie bringt die Schultern in eine ungünstige Innenrotation und erhöht dadurch das Verletzungsrisiko.

Deutlich sinnvoller ist es, die Hände nur leicht enger als schulterbreit zu platzieren. So bleibt die Belastung hoch auf dem Trizeps, ohne die Schultergelenke in eine ungünstige Position zu bringen.

Warum Körperspannung bei der Übung entscheidend ist Ein häufiger Fehler: Die Körpermitte sackt während der Bewegung ab. Dadurch verliert die Übung an Effektivität und belastet unnötig den unteren Rücken.

Ebenezer Samuel empfiehlt deshalb, den gesamten Körper wie bei einem stabilen Plank anzuspannen. Besonders Bauch und Gesäß sollten aktiv arbeiten. Je stabiler dein Körper bleibt, desto stärker arbeitet der Trizeps.

Deshalb sollten die Ellbogen dicht am Körper bleiben Der größte Unterschied zum klassischen Push-up liegt in der Position der Ellbogen. Spreizen sie sich zu weit nach außen, übernimmt die Brustmuskulatur einen größeren Teil der Arbeit. Bleiben die Arme dagegen eng am Oberkörper, arbeitet der Trizeps deutlich intensiver.

Genau deshalb gilt:

Ellbogen möglichst nah am Körper halten

kontrolliert arbeiten

keinen Schwung nutzen Diese Vorteile haben Close-Grip-Push-ups Close-Grip-Push-ups gehören zu den effektivsten Bodyweight-Übungen für den Oberkörper, weil sie gleich mehrere Muskelgruppen gleichzeitig beanspruchen. Vor allem der Trizeps arbeitet deutlich intensiver als bei klassischen Liegestützen. Gleichzeitig werden aber auch Brust, Schultern, Core und Teile des oberen Rückens aktiviert.

Ein weiterer Vorteil: Für die Übung brauchst du keinerlei Equipment. Dadurch eignen sich enge Liegestütze perfekt fürs Home-Workout oder fürs Training unterwegs. Weil der gesamte Körper unter Spannung arbeiten muss, verbessern sie außerdem Stabilität, Körperspannung und funktionelle Kraft.

Auch andere Druckübungen wie Bankdrücken können von einem starken Trizeps profitieren. Wer regelmäßig Close-Grip-Push-ups trainiert, verbessert deshalb oft nicht nur seine Armkraft, sondern auch die Leistung bei anderen Oberkörperübungen.

So baust du die Übung ins Training ein Close-Grip Push-ups eignen sich sowohl als Hauptübung im Oberkörpertraining als auch als intensiver Finisher am Ende eines Workouts.

Wichtig ist dabei vor allem eine saubere und kontrollierte Ausführung – nicht möglichst viele Wiederholungen in kurzer Zeit.

Diese Fehler solltest du vermeiden Gerade bei engen Liegenstützen entscheidet die Technik darüber, ob wirklich der Trizeps arbeitet – oder ob Schultern und Handgelenke unnötig belastet werden. Genau deshalb lohnt es sich, auf typische Fehler zu achten.

1. Die Hände zu eng platzieren Viele setzen die Hände extrem nah zusammen und formen die bekannte "Diamond"-Position. Das sieht zwar intensiv aus, bringt die Schultern aber häufig in eine ungünstige Innenrotation. Besser ist eine Griffposition, die nur leicht enger als schulterbreit ist.

2. Die Ellbogen nach außen drücken Sobald die Ellbogen seitlich wegklappen, übernimmt die Brust einen größeren Teil der Arbeit. Gleichzeitig steigt die Belastung für die Schultergelenke. Ziel ist deshalb, die Arme möglichst nah am Oberkörper zu halten.

3. Die Körperspannung verlieren Ein durchhängender Rücken oder eine absackende Hüfte gehören zu den häufigsten Fehlern bei Push-ups. Dadurch geht nicht nur Spannung verloren – auch der untere Rücken wird unnötig belastet. Bauch und Gesäß sollten deshalb während der gesamten Bewegung aktiv angespannt bleiben.

4. Zu schnell trainieren Viele absolvieren Liegestütze mit Schwung statt kontrolliert. Genau dadurch verliert die Übung an Effektivität. Wer langsamer arbeitet, erhöht die Muskelspannung und trainiert deutlich sauberer.

5. Den Kopf nach vorn schieben Auch die Kopfhaltung wird oft unterschätzt. Der Blick sollte leicht nach unten gerichtet bleiben, damit die Halswirbelsäule neutral bleibt und kein zusätzlicher Druck entsteht.

Warum Qualität wichtiger ist als Wiederholungen Gerade bei Bodyweight-Übungen gilt oft: mehr Wiederholungen = besseres Training. Beim Close-Grip Push-up stimmt das allerdings nur bedingt. Deutlich wichtiger ist eine saubere Technik mit kontrollierter Bewegungsausführung. Schon wenige Wiederholungen mit hoher Körperspannung und engem Ellbogenverlauf trainieren den Trizeps effektiver als viele unsaubere Push-ups mit Schwung. Wer die Übung langsam und kontrolliert ausführt, holt deshalb meist deutlich mehr aus dem Training heraus.

FAQ: Häufige Fragen zu Close-Grip Push-ups Sind Close-Grip Push-ups besser für den Trizeps? Ja. Durch die engere Griffposition arbeitet der Trizeps deutlich stärker als bei klassischen Liegestützen. Was ist der Unterschied zu normalen Push-ups? Bei normalen Push-ups ist die Brustmuskulatur stärker beteiligt. Beim Close-Grip Push-up liegt der Fokus stärker auf den Armen. Sind Diamond Push-ups sinnvoll? Sie können funktionieren, belasten die Schultern jedoch oft unnötig stark. Eine leicht engere Handposition gilt meist als sinnvoller. Wie oft sollte man Close-Grip Push-ups trainieren? Zwei bis drei Einheiten pro Woche reichen für die meisten aus. Kann man mit Push-ups wirklich Muskeln aufbauen? Ja. Besonders mit sauberer Technik und ausreichender Intensität lassen sich Muskeln und Kraft effektiv aufbauen.