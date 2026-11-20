Um ein Leben lang fit und gesund zu bleiben, musst du dich aktiv um deine Gesundheit kümmern – und das viel früher, als du vielleicht denkst.

Der bekannte britische TV-Mediziner Dr. Amir Khan hat 5 unverzichtbare Maßnahmen vorgestellt, die Männer über 35 kennen und regelmäßig umsetzen sollten, um auch im Alter gesund zu bleiben. Er ist überzeugt, dass diese Tipps dazu beitragen können, deine Lebensqualität im Alter zu erhalten und das Risiko später auftretender Probleme zu verringern.

"Wer über 35 ist, kann durch diese 5 wissenschaftlich fundierten Gewohnheiten den Alterungsprozess wirklich verändern", sagt er.

Die fünf Gewohnheiten für Männer ab 35 im Überblick

1. Jeden Tag das Gleichgewicht trainieren Schon eine kurze Balanceübung kann sich in den Alltag einbauen lassen: Dr. Amir Khan empfiehlt, beim Zähneputzen 30 Sekunden lang auf einem Bein zu stehen. Das fordert Koordination und Körperwahrnehmung. Wer dabei unsicher ist, sollte sich zunächst an einer Wand oder einem stabilen Waschbecken abstützen, statt das Sturzrisiko zu erhöhen.

"Wir sollten das alle machen", sagt Khan. Das Gleichgewicht hänge unter anderem vom Kleinhirn, dem Innenohr und den Rezeptoren in den Muskeln ab, die dem Körper Rückmeldung über seine Position geben. Diese Systeme würden mit zunehmendem Alter weniger leistungsfähig, wenn man sie nicht fordere. Regelmäßiges Üben könne laut Khan dazu beitragen, das Risiko für spätere Stürze und Verletzungen zu verringern.

2. Zweimal pro Woche Krafttraining einplanen Die Vorteile des Krafttrainings im Alter sind allgemein anerkannt, und wissenschaftliche Studien unterstreichen immer wieder dessen potenziellen Nutzen für ein gesundes Altern und ein langes Leben. Dr. Khan vertritt in seinen Empfehlungen dieselbe Ansicht. Doch es muss nicht wahnsinnig viel Zeit in Anspruch nehmen. Schon ein paar Trainingseinheiten pro Woche können wichtige Vorteile bringen.

"Ab Mitte 30 verliert man langsam Muskelfasern und Knochendichte. Kraft- und Belastungsübungen senden mechanische Signale durch Muskeln und Knochen – das nennen wir Mechanotransduktion", sagt Dr. Khan. "Der Körper reagiert darauf, indem er sie wieder stärker aufbaut. Das schützt den Stoffwechsel, die Gelenkstabilität, die Blutzuckerkontrolle und senkt langfristig das Risiko für Knochenbrüche. Also: zweimal pro Woche zum Krafttraining!"

Unser ExperteDr. Amir Khan ist britischer Arzt, Ausbilder für Hausärzte, Honorary Senior Lecturer an den Universitäten Bradford und Leeds und im Beirat der "School of Pharmacy" sowie der "Practice Managers Association". Er tritt häufig in britischen TV-Sendungen auf, etwa in "Good Morning Britain", "GPs Behind Closed Doors" und "You Are What You Eat".

3. Morgens 5 Minuten nach draußen gehen Schon 5 Minuten Tageslicht am Morgen sind laut Dr. Amir Khan ein einfacher Impuls für den Tagesrhythmus. Licht erreicht Rezeptoren im Auge und beeinflusst die innere Uhr im Gehirn. Khan zufolge könne die Routine dabei helfen, Energie und Schlafrhythmus zu unterstützen. Am besten findet sie draußen statt – auch an einem bewölkten Morgen.

"Nach dem 35. Lebensjahr reagiert der zirkadiane Rhythmus etwas weniger stark", sagt Khan. "Das Licht trifft auf Rezeptoren im Augenhintergrund und sendet Signale an die Hauptuhr deines Gehirns. Es ist das wirksamste kostenlose Hilfsmittel, das wir haben."

Achtung: Die Empfehlung ist kurz und alltagstauglich, sie bedeutet jedoch nicht, dass Tageslicht Schlafprobleme oder anhaltende Müdigkeit allein beheben kann.

4. Kurze intensive Belastungen einbauen Die VO₂max ist ein weiterer wichtiger Indikator für Gesundheit und Fitness im Alter, daher kann es für deine langfristige Fitness von Vorteil sein, sie aufrechtzuerhalten oder zu verbessern. Ein kurzer Belastungsreiz kann die Ausdauer fordern, ohne dass dafür täglich ein langes Intervalltraining nötig ist.

"Mit zunehmendem Alter pumpt unser Herz das Blut etwas weniger effizient und unsere Mitochondrien verwerten Sauerstoff weniger effizient. Kurze intensive Belastungsphasen, wie zum Beispiel 20 bis 40 Sekunden schnelles Treppenlaufen, zügiges Bergaufgehen oder ein kurzer Sprint auf dem Fahrrad, zwingen deine Muskeln dazu, mehr Sauerstoff als gewöhnlich zu verbrauchen, was die Bildung neuer Mitochondrien anregt und die Sauerstoffverwertung verbessert", fügt er hinzu. "Es braucht also nicht jeden Tag HIIT-Kurse (hochintensives Intervalltraining), sondern nur einen Moment am Tag, in dem das Herz wirklich in Schwung kommt."

5. Den Blutdruck regelmäßig kontrollieren "Der Blutdruck steigt unbemerkt an, während sich die Arterien mit zunehmendem Alter versteifen. Wer ihn beispielsweise einmal im Monat in Ruhe misst, erhältt einen Ausgangswert. Liegt er zu Hause über 135/85 mmHg, eine Woche lang täglich Messungen vornehmen und den Durchschnittswert berechnen", rät Dr. Khan.

Der Blutdruck ist ein wichtiger Indikator für die Herz-Kreislauf-Gesundheit und kann dabei helfen, dein Risiko für Erkrankungen wie Schlaganfall und Herzinfarkt einzuschätzen. Es ist außerdem wichtig, den Durchschnitt über einen bestimmten Zeitraum hinweg zu betrachten und nicht nur einen einzelnen Messwert.

FAQ: Häufige Fragen zur Gesundheit ab 35 Muss ich für kurze intensive Belastungen HIIT machen? Nein. Dr. Amir Khan sagt, dass es nicht jeden Tag ein HIIT-Kurs sein muss. Als Beispiele nennt er 20 bis 40 Sekunden schnelles Treppensteigen, einen zügigen Anstieg zu Fuß oder einen kurzen Sprint auf dem Rad. Entscheidend ist, dass die Belastung zur eigenen Fitness und Gesundheit passt. Wie messe ich den Blutdruck zu Hause möglichst zuverlässig? Setze dich vor der Messung einige Minuten ruhig hin und miss in entspannter Haltung. Wenn ein Wert auffällig ist, wiederhole die Messung und besprich anhaltend hohe Werte mit einer Ärztin oder einem Arzt. Khan empfiehlt bei einem Wert über 135/85 mmHg, eine Woche lang täglich zu messen und den Durchschnitt zu betrachten. Was kann ich tun, wenn ich beim Balanceüben unsicher bin? Beginne in der Nähe einer stabilen Stütze, etwa einer Wand oder einem Waschbecken, und halte dich bei Bedarf fest. Die Übung soll Gleichgewicht fordern, nicht einen Sturz provozieren. Bei Schwindel, starken Gleichgewichtsproblemen oder wiederholten Stürzen solltest du ärztlichen Rat einholen.