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Oliver Zeidler über mentale Stärke, den Umgang mit Druck und den einsamsten Moment im Ruderboot

Folge 27: Oliver Zeidler
Oliver Zeidler über mentale Stärke, den Umgang mit Druck und den einsamsten Moment im Ruderboot

Ruder-Olympiasieger Oliver Zeidler spricht im Men’s-Health-Podcast „Dein erstes Mal“ über seinen Weg vom Schwimmer zum Weltklasse-Ruderer, den Druck vor Olympia – und den emotionalen Moment, in dem in Paris alles von ihm abfiel.
ArtikeldatumZuletzt aktualisiert am 31.07.2026
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Oliver Zeidler
Foto: PR

Wie bleibt man mental stark, wenn alle von einem erwarten, dass man Olympiasieger wird? In dieser Folge sprechen die Hosts Martin Werner und Arndt Ziegler mit Oliver Zeidler über Training, Technik, Wettkampfstrategie und den besonderen Druck im Einer. Denn im entscheidenden Moment sitzt man allein im Boot — mit den eigenen Gedanken, der eigenen Taktik und der Erwartung von außen.

Oliver erzählt, wie er vom Schwimmen zum Rudern kam, warum Körpergefühl und Technik im Wasser so wichtig sind und wie er die Enttäuschung von Tokio verarbeitet hat. Besonders emotional wird es, als er beschreibt, wie groß der Druck vor Paris war — und wie riesig die Erleichterung nach dem Olympiasieg.

Eine intensive und sehr persönliche Folge über mentale Power, Rückschläge, Familie, Fokus, Gänsehaut-Momente und die Frage, wie man unter maximalem Druck bei sich bleibt.

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