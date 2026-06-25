Sportkommentator Marco Hagemann spricht in „Dein erstes Mal“ mit Martin Werner und Arndt Ziegler über seinen Weg ans Mikrofon, die Vorbereitung auf große Spiele und den besonderen Moment, wenn im Stadion Gänsehaut entsteht. Es geht um die richtige Balance zwischen Emotion und Analyse, um Aussprache, Fachwissen und die Verantwortung, die ein Kommentator gegenüber Zuschauern und Spielern trägt. Hagemann spricht auch über Empörungskultur, Kritik und die Herausforderung, öffentlich wahrgenommen zu werden, ohne das Private vollständig aufzugeben. Eine Folge über Fußball, Medien und die Kunst, im richtigen Moment die richtigen Worte zu finden.
Folge 18: Sportkommentator Marco Hagemann :Marco Hagemann über Fußball, Emotionen und Verantwortung am Mikrofon
Marco Hagemann ist eine der bekanntesten Stimmen des deutschen Fußballs. Im Podcast erzählt er, wie man Millionen Menschen ein Spiel erklärt – und dabei selbst Fan, Profi und Beobachter zugleich bleibt.
Zuletzt aktualisiert am 25.06.2026
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