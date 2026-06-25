Anmelden
Anmelden
Menü öffnen
Menü
Finde deinen passenden Plan
TrainingspläneMenü aufklappen
FitnessMenü aufklappen
FoodMenü aufklappen
HealthMenü aufklappen
Longevity
LifeMenü aufklappen
Reise
StyleMenü aufklappen
DealsMenü aufklappen
News
HoroskopeMenü aufklappen
Zur Startseite
Life
Mind

Marco Hagemann über Fußball, Emotionen und Verantwortung am Mikrofon

Folge 18: Sportkommentator Marco Hagemann
Marco Hagemann über Fußball, Emotionen und Verantwortung am Mikrofon

Marco Hagemann ist eine der bekanntesten Stimmen des deutschen Fußballs. Im Podcast erzählt er, wie man Millionen Menschen ein Spiel erklärt – und dabei selbst Fan, Profi und Beobachter zugleich bleibt.
ArtikeldatumZuletzt aktualisiert am 25.06.2026
Als Favorit speichern
Marco Hagemann
Foto: PR

Sportkommentator Marco Hagemann spricht in „Dein erstes Mal“ mit Martin Werner und Arndt Ziegler über seinen Weg ans Mikrofon, die Vorbereitung auf große Spiele und den besonderen Moment, wenn im Stadion Gänsehaut entsteht. Es geht um die richtige Balance zwischen Emotion und Analyse, um Aussprache, Fachwissen und die Verantwortung, die ein Kommentator gegenüber Zuschauern und Spielern trägt. Hagemann spricht auch über Empörungskultur, Kritik und die Herausforderung, öffentlich wahrgenommen zu werden, ohne das Private vollständig aufzugeben. Eine Folge über Fußball, Medien und die Kunst, im richtigen Moment die richtigen Worte zu finden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt
Icon spotify

An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.