Marco Hagemann über Fußball, Emotionen und Verantwortung am Mikrofon

Sportkommentator Marco Hagemann spricht in „Dein erstes Mal“ mit Martin Werner und Arndt Ziegler über seinen Weg ans Mikrofon, die Vorbereitung auf große Spiele und den besonderen Moment, wenn im Stadion Gänsehaut entsteht. Es geht um die richtige Balance zwischen Emotion und Analyse, um Aussprache, Fachwissen und die Verantwortung, die ein Kommentator gegenüber Zuschauern und Spielern trägt. Hagemann spricht auch über Empörungskultur, Kritik und die Herausforderung, öffentlich wahrgenommen zu werden, ohne das Private vollständig aufzugeben. Eine Folge über Fußball, Medien und die Kunst, im richtigen Moment die richtigen Worte zu finden.