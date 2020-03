Corona-Virus: Vorräte aufbrauchen Corona-Quarantäne: So kochst du lecker mit Vorräten

Das Corona-Virus verbreitet sich in Deutschland. Hast du dir Vorräte angelegt und fragst dich, was du jetzt daraus kochen kannst? Diese 7 Gerichte

Laut WHO sind in Deutschland knapp 6.000 Menschen am Corona-Virus erkrankt (Stand 16.03.2020). Viele Arbeitnehmer dürfen nur noch im Home Office arbeiten. Das öffentliche Leben wird stark eingeschränkt – Bundesweit werden Schulen und Kitas geschlossen. Clubs, Bars, Kinos,Theater und Fitnessstudios machen dicht. Selbst Gottesdienste dürfen nicht mehr gehalten werden.

Die Folge: Du verbringst fast den gesamten Tag zu Hause und lebst von deinen Vorräten, um nicht unnötig unter Menschen zu gehen. Viele haben sogar Hamsterkäufe getätigt. Schwer verderbliche Lebensmittel wie Pasta, Reis, Kartoffeln, Hülsenfrüchte, Eier, Konserven, aber auch Tiefkühlprodukte, eingelegte Lebensmittel und haltbare Milchprodukte wurden wie wild gekauft. Doch was kannst du aus all den Vorräten kochen? Zum Beispiel diese 7 leckeren und super einfachen Gerichte:

Achtung vor diesen Corona-Fake-News

Wieso solltest du Vorräte parat haben?

Falls Läden schließen müssen oder du wegen Covid-19 zuhause bleiben musst, ist es schlicht und ergreifend gut, einige Lebensmittel auf Vorrat zu haben. Das ist keine Panikmache! Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe empfiehlt selbst in normalen Zeiten, in denen gerade kein Virus umhergeht, einen Lebensmittel-Vorrat für 10 Tage parat zu haben.

Welche Vorräte sollte ich haben?

Die Behörde empfiehlt, Nahrungsmittel zu kaufen, die du auch tatsächlich isst, und die nicht nach 3 Jahren immer noch in der Speisekammer stehen und verstaubt sind. Außerdem solltest du Lebensmittel haben, die du ohne Kühlung lange lagern kannst, also Konserven oder Pasta. Achte vorsichtshalber auch bei sehr haltbarer Ware aufs Mindesthaltbarkeitsdatum.

Du bist in Quarantäne und willst weiter Sport machen? Dieses Workout ist ideal

Was koche ich mit meinen Corona-Vorräten?

Einkaufen ist ja noch einfach, wenn die Regale nicht gerade wieder leergekauft sind. Doch was machst du, wenn es daran geht, die Vorräte zu verwenden? Das kann schnell langweilig und eintönig werden. Immerhin wird selbst die doch so leckere Pasta nach 7 Tagen sehr öde.

Wir haben genau das Richtige für dich. Mit diesem Wochen-Rezept-Plan brauchst du einerseits nur deine Vorräte, auf der anderen Seite ernährst du dich trotzdem abwechslungsreich und gesund:

Tag 1: Thunfisch-Pasta in Tomatensauce

B.G. Photography / Shutterstock.com Thunfisch-Pasta in Tomatensauce

Zutaten für 2 Portionen:

250 g Pasta

1 Dose Thunfisch

1/2 Glas entsteinte Oliven

1 Glas fertige Tomatensauce (beispielsweise mit Basilikum-Geschmack)

Salz, Pfeffer

mit Basilikum garnieren

So gesund ist Thunfisch. Plus: Das musst du beim Kauf beachten

Zubereitung:

Pasta in Salzwasser bissfest kochen. In einem Topf die Tomatensauce erhitzen. In Scheiben geschnittene Oliven, abgetropften Thunfisch, sowie Salz und Pfeffer hinzugeben. Soße 5 Minuten köcheln lassen, nochmal abschmecken und mit der Pasta servieren.

Unsere Empfehlung Hast Du einen Gutscheincode? Ernährungsplan Starke Abwehrkräfte in 4 Wochen spezieller 4-Wochen-Speiseplan

15 exklusive Rezepte für dein Immunsystem

geniale Snack- und Supplement-Tipps

17 Seiten, druck-optimiert

Mehr Infos zum Plan 6,90 € Jetzt kaufen Nach Bezahlung kannst du das PDF hier in dieser Box herunterladen. Bei Problemen wende dich bitte per Mail an usermail@menshealth.de. Wir helfen gern!

Tag 2: Pasta mit Tomatensauce und Brokkoli

Zutaten für 2 Portionen:

200 g Pasta nach Wahl

500 g passierte Tomaten oder 400 gehackte Tomaten aus der Dose

1 EL Öl

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

200 g TK-Brokkoli

Salz, Pfeffer, italienische Kräuter

So wirst du den Knoblauch-Geruch wieder los

Zubereitung:

Pasta in Salzwasser bissfest kochen. Tiefkühl-Brokkoli in kochendem Wasser zirka 5 Minuten garen. Tipp: Nimm nur so viel Wasser, dass der Brokkoli gerade so bedeckt ist. Währenddessen das Öl in der Pfanne erhitzen und die gewürfelten Zwiebeln und Knoblauchzehen andünsten. Passierte oder gehackte Tomaten dazu geben, mit Salz, Pfeffer und italienischen Kräutern würzen und 5 Minuten köcheln lassen. Brokkoli abgießen und zu der Tomatensauce geben. Mit Pasta servieren.

Tag 3: Spaghetti Carbonara

Sea Wave / Shutterstock.com Spaghetti Carbonara wird mit Eigelb gemacht, es kommt keine Sahne dazu

Zutaten für 2 Portionen:

250 g Spaghetti

1 EL Öl

150 g Speck

2 Eier

80 g Parmesan (Pecorino Romano)

Salz, Pfeffer

So gesund ist die Proteinbombe Käse wirklich

Zubereitung:

Pasta in Salzwasser bissfest kochen. 2 EL vom Nudelwasser werden für später aufbewahrt. Eier trennen und die Eigelbe mit geriebenem Parmesan verquirlen. Öl in einer Pfanne erhitzen und den Speck knusprig anbraten. Die Spaghetti hinzugeben und kurz unterheben. Die Eier-Käse-Mischung drüber gießen und alles gut miteinander vermengen. 2 EL Nudelwasser hinzugeben, bis eine cremige Konsistenz entsteht. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und servieren.

Tag 4: Kartoffelpüree mit Fischstäbchen und Spinat

1eyeshut / Shutterstock.com Fischstäbchen werden in der Pfanne zwar knusprigen, im Backofen zubereitet enthalten sie jedoch weniger Fett

Zutaten für 4 Portionen:

1 Packung Kartoffelpüree

200 ml H-Milch

1 Packung Fischstäbchen

1 Packung TK-Spinat (Rahm-, oder Blattspinat)

10 Fischsorten mit viel Omega-3

Zubereitung:

Backofen auf 220°C vorheizen. Fischstäbchen auf ein Backblech legen und circa 16 Minuten backen. Nach 10 Minuten einmal wenden. Den Tiefkühl-Spinat in einen Topf mit etwas Wasser geben und langsam erhitzen, bis er heiß ist. 1 Beutel Kartoffelpüree nach Packungsanweisung zubereiten. Hierfür werden meist 500 ml Wasser zum Kochen gebracht, das Kartoffelpüree-Pulver zusammen mit etwas Salz eingerührt und anschließend nochmal mit 200 ml Milch vermengt. Alles auf einen Teller geben und servieren.

Tag 5: Kartoffeln mit Ei und Roter Bete, Gewürzgurken

Zutaten für 2 Portionen:

250 g Kartoffeln (festkochend)

1 Zwiebel

3 Eier

15 g Speck

Salz, Pfeffer, Paprikagewürz

1/2 Glas Rote Bete

1/2 Glas Gewürzgurken

5 Gründe, als Sportler mehr Rote Bete zu essen

Zubereitung:

Kartoffeln in kochendem Wasser ca. 20 Minuten garen. Danach abgießen, mit kaltem Wasser abschrecken und die Schale abziehen. Zwiebel würfeln und mit dem Speck in einer heißen Pfanne mit etwas Öl anbraten. Kartoffeln in Scheiben schneiden und mit in die Pfanne geben. Von beiden Seiten goldbraun anbraten. Die Eier mit Salz, Pfeffer und Paprikagewürz verquirlen und über die Kartoffeln in die Pfanne gießen. Etwas stocken lassen und zwischendurch wenden, bis das Ei fest geworden ist. Auf einem Teller mit eingelegter Roter Bete und Gewürzgurken servieren.

Tag 6: Linsen-Eintopf mit Wiener Würstchen

Cristanna / Shutterstock.com Für den Linseneintopf kannst du Linsen aus der Dose, oder getrocknete Linsen verwenden

Zutaten für 2 Portionen:

500 g Linsen aus der Dose (Alternativ 200 g getrocknete Linsen)

1 Zwiebel

2 Möhren

2 Kartoffeln

15 g Speck

3 TL Gemüsebrühe (Pulver)

2 Wiener Würstchen aus dem Glas

Salz, Pfeffer, Muskat

Darum solltest du mehr Hummus essen

Zubereitung:

Zwiebel, Möhren und Kartoffeln in Würfel schneiden und zusammen mit dem Speck in einem Topf mit Öl anbraten. Die Linsen mit etwas Wasser und der Gemüsebrühe hinzugeben. Magst du den Eintopf gerne etwas flüssiger, gibst du mehr Wasser hinzu, ansonsten reicht bereits eine kleine Menge. Ca. 10 Minuten köcheln lassen, bis alles weich ist. Die Würstchen kleinschneiden und mit hinzu geben. Den Eintopf mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken.

Tag 7: Reis-Salat mit Erbsen und Möhren

Zutaten für 2 Portionen:

125 g Reis

1 Zwiebel

1/2 Dose Erbsen und Möhren

1 Dose Thunfisch (im eigenen Saft, ansonsten in Öl)

4 Scheiben Ananas aus der Dose

5 EL Mayonnaise

Salz, Pfeffer

So gesund ist das Ananas-Enzym Bromelain

Zubereitung:

Den Reis mit 250 ml Wasser zum Kochen bringen und al dente garen. Danach abkühlen lassen.

Die Zwiebel würfeln und die Ananas in Scheiben schneiden.

Den Reis mit allen Zutaten vermengen, ein paar Löffel Ananassaft aus der Dose hinzugeben und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Auch mit Konserven lässt sich lecker kochen. Wir haben dir eine Beispiel-Woche mit 7 unterschiedlichen Rezepten erstellt. So brauchst du deine Hamsterkäufe auf, gleichzeitig hast du jeden Tag etwas Leckeres und Ausgewogenes zu essen.

Unsere Empfehlung Hast Du einen Gutscheincode? Ernährungsplan Starke Abwehrkräfte in 4 Wochen spezieller 4-Wochen-Speiseplan

15 exklusive Rezepte für dein Immunsystem

geniale Snack- und Supplement-Tipps

17 Seiten, druck-optimiert

Mehr Infos zum Plan 6,90 € Jetzt kaufen Nach Bezahlung kannst du das PDF hier in dieser Box herunterladen. Bei Problemen wende dich bitte per Mail an usermail@menshealth.de. Wir helfen gern!

Die stärkste Trainings-App der Welt Mehr als 1.000 Übungen im Video

Mehr als 500 Workouts

Ideal für jedes Fitness-Level

Plus: Statistiken, Kalender und Ernährungs-Tipps ab 2,50€

pro Monat