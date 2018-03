Workout für Kurzentschlossene: In einem Monat zur Strandfigur

30- Tage Workout: Split Workout A: Fliegende Bewegungen

Übung 2

Mit einer Kurzhantel in jeder Hand legen Sie sich auf die Schrägbank. Die Arme winkeln Sie leicht an, Ihre Handflächen zeigen zueinander. Dann die Hanteln in einem weiten Bogen nach unten führen

Profi-Tipp: Über Kopf die Arme kreuzen (wirkt stärker auf die innere Brust ein)

Alternativgerät: Brustpresse

Den passenden Trainingsplan zu diesen Übungen finden Sie hier.