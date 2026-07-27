50 geniale Grillrezepte für Ihr BBQ

Sobald die Temperaturen steigen, beginnt für viele die beste Zeit des Jahres: die Grillsaison. Denn kaum etwas gehört so sehr zum Sommer wie ein heißer Grill, gute Freunde und der Duft von frisch gegrilltem Essen.

Dabei geht BBQ längst weit über Würstchen und Nackensteaks hinaus. Heute landen Burger, Fisch, Gemüse, Pizza oder sogar Desserts auf dem Rost. Genau das macht Grillen so beliebt: Mit den richtigen Rezepten wird jedes BBQ abwechslungsreicher, kreativer und oft sogar gesünder.

Warum Grillen längst mehr ist als nur Steak und Würstchen Viele denken beim Grillen zuerst an Fleisch. Tatsächlich eignet sich der Grill aber für deutlich mehr. Fisch, Gemüse, Kartoffeln oder sogar Obst entwickeln über der Hitze ganz eigene Röstaromen und sorgen für deutlich mehr Vielfalt beim BBQ.

Besonders praktisch: Viele Grillgerichte lassen sich vergleichsweise unkompliziert zubereiten und passen perfekt zu geselligen Sommerabenden. Gleichzeitig kannst du beim Grillen selbst entscheiden, welche Zutaten und Marinaden verwendet werden – ein klarer Vorteil gegenüber vielen Fertigprodukten.

Kurz erklärt: Darauf kommt es beim Grillen wirklich anFür gutes BBQ braucht es nicht unbedingt komplizierte Rezepte. Oft machen schon diese Basics den Unterschied:



• hochwertige Zutaten

• die richtige Grilltemperatur

• genügend Ruhezeit für Fleisch

• frische Kräuter und Gewürze

• möglichst wenig Fertigmarinaden

• verschiedene Garzonen auf dem Grill



Vor allem vormarinierte Produkte aus dem Supermarkt enthalten oft unnötig viel Zucker, Zusatzstoffe und Aromen. Hochwertiges Fleisch oder frischer Fisch brauchen meist gar nicht viel mehr als gutes Salz, Pfeffer und etwas Öl.

Der BBQ-Klassiker: Fleisch vom Grill Steaks, Burger oder Chicken Wings gehören für viele weiterhin zu jedem gelungenen BBQ dazu. Kein Wunder: Gerade über offenem Feuer entstehen intensive Röstaromen, die Fleisch besonders saftig und aromatisch machen. Neben klassischen Rindersteaks sorgen heute aber auch Pulled Pork, Spareribs oder Chicken Burger für deutlich mehr Abwechslung auf dem Grill.

Besonders beliebt ist dabei das sogenannte "Low & Slow"-Prinzip: Fleisch wird langsam und bei niedriger Temperatur gegart, bis es besonders zart wird. Auch Marinaden spielen beim BBQ eine wichtige Rolle. Kräuter, Gewürze, Senf oder rauchige BBQ-Saucen sorgen für zusätzlichen Geschmack und bringen amerikanisches BBQ-Feeling direkt nach Hause.

Fisch vom Grill bringt mehr Abwechslung aufs BBQ Auch Fisch funktioniert hervorragend auf dem Grill. Vor allem Lachs, Dorade, Garnelen oder Thunfisch profitieren vom rauchigen Aroma und der direkten Hitze. Besonders beliebt sind fettreichere Fischsorten wie Lachs oder Thunfisch. Sie liefern nicht nur viel Geschmack, sondern enthalten außerdem wertvolle Omega-3-Fettsäuren.

Wichtig bleibt dabei vor allem die richtige Garzeit: Viele Fischsorten benötigen deutlich weniger Hitze als Fleisch und trocknen sonst schnell aus. Ein echter BBQ-Favorit sind kurz angegrillte Thunfischsteaks, die innen noch leicht rosa bleiben – ähnlich wie ein gutes Steak.

Veggie-Grillen ist heute längst BBQ-Standard Gemüse vom Grill gehört mittlerweile fast genauso selbstverständlich zum BBQ wie Steak oder Burger. Kein Wunder: Auberginen, Paprika, Spargel oder Zucchini entwickeln über der Hitze intensive Röstaromen und werden überraschend aromatisch.

Dazu kommen vegetarische Burger, Grillkäse, Feta-Päckchen oder gefüllte Süßkartoffeln. Gerade mariniertes Gemüse oder Halloumi sorgen oft auch bei Fleischfans für Begeisterung. Gleichzeitig sind viele vegetarische Grillgerichte leichter und frischer – perfekt für warme Sommertage. Auch veganes Grillen wird immer kreativer. Neben Fleischalternativen landen heute immer häufiger Tofu, Blumenkohl-Steaks oder marinierte Pilze auf dem Rost.

Die besten Grillrezepte für dein BBQ Und jetzt heißt es: Auf die Kohlen, fertig, los! Grill anschmeißen, Freunde einladen – und schon können die vielen Grillrezepte getestet werden. Wir wünschen viel Spaß und guten Appetit.

Bier-Hähnchen vom Grill In der Küche ist der Ofen Ihr bester Freund – er macht die ganze Arbeit. Thomas MacDonald Bier-Hähnchen vom Grill Zutaten für 6 Portion(en) 1.8 kg Ganzes Hähnchen

1 mittelgroße(s) Zitrone(n)

2 Zweige Thymian

1 Dose Bier Zubereitung Innereien entfernen, Hähnchen kalt abspülen, trocken tupfen. Zitrone vierteln, Hähnchen mit Thymianzweigen und Zitronenvierteln füllen. In einen Bräter geben oder auf eine volle, geöffnete 0,33-Liter-Bierdose setzen und so aufs Blech stellen. Im Ofen bei 200 Grad ungefähr 80 Minuten grillen. Die letzten 10 Minuten erhöhen Sie auf 220 Grad. Rausnehmen, 15 Minuten abgedeckt ruhen lassen. Kalorien (kcal): 797

Fett: 61 g

Eiweiß: 58 g

Kohlenhydrate: 2 g

Hähnchen-Burger mit Ananas Ananas kann viel mehr als nur den Obstsalat exotischer machen oder ein trauriges Deko-Dasein am Rande eines Cocktailglases zu fristen. Sie kann auch Burger aufpeppen und ihnen den gewissen Aloha-Effekt verleihen. Lecker! Plamen Petkov Hähnchen-Burger mit Ananas Zutaten für 2 Portion(en) 2 Stücke Hähnchenbrust

120 ml Teriyaki-Sauce

2 Scheiben Gouda

2 Scheiben Ananas

2 mittelgroße(s) Brötchen

0.5 Schote Jalapeños

0.5 mittelgroße(s) rote Zwiebeln Zubereitung Die Hähnchenbrustfilets in der Teriyaki-Sauce marinieren und im verschlossenen Beutel in den Kühlschrank legen. Damit sich das Aroma gut entfalten kann, sollten die Filets 12 Stunden dort ruhen — nur ganz ausnahmsweise reicht auch eine halbe Stunde. Werfen Sie den Grill an, und platzieren Sie die abgetropften Filets darauf. Nach ungefähr 5 Minuten wenden und mit einer Scheibe Gouda belegen. Sobald der Käse geschmolzen ist, können Sie das Fleisch herunternehmen. Grillen Sie nun die Ananasscheiben und die aufgeschnittenen Brötchenhälften etwa 2 Minuten lang auf jeder Seite. Anschließend können Sie die Burger bauen. Bestreichen Sie dafür die Brötchen mit ein bisschen Teriyaki-Sauce, und belegen Sie sie anschließend mit je einer Scheibe Fleisch, einer Scheibe Ananas, Zwiebelringen und ein paar Jalapeño-Scheiben. Kalorien (kcal): 417

Fett: 9 g

Eiweiß: 42 g

Kohlenhydrate: 45 g

Chicken-Wings vom Grill Wenn Asiaten grillen, kommen teilweise exotische Dinge auf den Rost Es gibt jedoch auch Grillklassiker, die in China so beliebt sind wie anderswo auf der Welt, zum Beispiel Chicken-Wings. Bereiten Sie die mal nach folgendem, leckerem Rezept zu Sean Laurenz Chicken-Wings vom Grill Zutaten für 4 Portion(en) 1 Ingwer

2 Zehen Knoblauch

4 Stangen Frühlingszwiebel(n)

4 TL Hoisin-Sauce

3 TL Wasser

1 TL Honig

1 TL Schwarzer Pfeffer

1 TL Salz

16 mittelgroße(s) Chicken Wings Zubereitung Für die Marinade Knoblauch, Ingwer und Frühlingszwiebeln fein hacken und mit dem Rest der Zutaten (außer den Wings) in einer Schüssel vermengen. Hähnchenflügel unter kaltem Wasser abbrausen und trocken tupfen. Flügelspitzen entfernen (sie verbrennen rasch auf dem Grill) und die Wings 30 Minuten in der Marinade liegen lassen. Im Anschluss jeweils 3 Flügel auf 2 (!) Spieße schieben (so lassen sich die Wings besser und gleichmäßiger Wenden). Bei mittlerer Hitze 15 bis 20 Minuten grillen, bis das Fleisch gar und die Haut knusprig ist. Zwischendurch bepinseln Sie es öfter mal mit Marinade. Am besten grillen Sie die Flügel auf Alufolie oder in einer Aluschale, damit keine Marinade in die Glut tropft. Und falls Sie einen Grill mit Deckel haben, schließen Sie ihn – dann garen die Wings noch schneller. Spieße anschließend in eine feuerfeste Form geben, restliche Hoisin-Marinade drübergießen. Kurz vor dem Servieren stellen Sie die Form dann noch einmal für 2 bis 3 Minuten auf den Grill. Kalorien (kcal): 368

Fett: 25 g

Eiweiß: 31 g

Kohlenhydrate: 6 g

Rindersteak vom Grill nach Asado-Art Asado: das bedeutet pures Grillvergnügen mal anders - nämlich auf typisch, argentische Art! Sean Laurenz Rindersteak vom Grill nach Asado-Art Zutaten für 4 Portion(en) 4 mittelgroße(s) Rindersteak(s)

1 Prise Pfeffer

1 Prise Salz Zubereitung Das Fleisch mindestens eine halbe Stunde vorm Zubereiten aus dem Kühlschrank nehmen, auf einen Teller legen, alles mit Frischhaltefolie bedecken und bei Zimmertemperatur ruhen lassen. Dann mit kaltem Wasser abspülen und trocken tupfen. Wenn Sie das Fleisch zu kalt auf den Rost legen, zieht es sich auf Grund der enormen Hitzeeinwirkung zusammen und wird zäh. Die Steaks haben eine äußere Fettschicht? Ritzen Sie diese mit einem Messer im Abstand von etwa 2 Zentimetern leicht ein, da sie sich ansonsten beim Grillen wölbt und das Fleisch dadurch nicht gleichmäßig durchgart. Den Rost platzieren Sie zirka 10 Zentimeter über den Kohlen. Die Hitze muss so stark sein, dass Sie die Hand nicht länger als 3 Sekunden in 10 Zentimeter Abstand über den Rost halten können. Die Steaks je Seite etwa 3 Minuten medium grillen. Dann in Alufolie einwickeln und 8 bis 10 Minuten am Rande des Grills bei niedriger Temperatur noch etwas ruhen lassen, damit sich der Fleischsaft optimal verteilt. Moderat würzen, dann bleibt der Eigengeschmack erhalten. Kalorien (kcal): 294

Fett: 13 g

Eiweiß: 45 g

Kohlenhydrate: 1 g

Gegrillte Sardinen-Spieße mit Zitrone und Lorbeer Jeder Deutsche kennt Gyros, die beliebteste aller griechischen Grillspezialitäten. Das Spektrum dessen, was die Südeuropäer auf den Rost legen, ist geradezu phänomenal, so beispielsweise Bifteki (Hackbraten), Souflaki (Spieße), Koteletts oder Leber. Und selbstverständlich grillen sie auch Fisch – im Mittelmeer wimmelt es von Sardinen, den kleinen Leckerbissen, von denen man nie genug kriegen kann. Hier ein Rezept zum Nachmachen: Sean Laurenz Gegrillte Sardinen-Spieße mit Zitrone und Lorbeer Zutaten für 4 Portion(en) 1 kg Sardinen

2 mittelgroße(s) Zitrone(n)

Lorbeer Zubereitung Falls TK-Fische: diese antauen lassen, unter fließend Kaltwasser abspülen. Auf je 2 stabile Spieße 2 bis 3 Fische stecken (1 Spieß unterhalb des Kopfes, 1 Spieß vorm Schwanz). Zitronen in dünne Scheiben schneiden und mit Lorbeerblättern zwischen dem Fisch auf die Spieße schieben. 5 bis 8 Minuten auf den Grill, mäßige Hitze, öfter wenden. Kalorien (kcal): 353

Fett: 14 g

Eiweiß: 56 g

Kohlenhydrate: 2 g

Gegrillte Garnelen mit Cocktailsoße Ein Steak grillen kann ja jeder. Bieten Sie Ihren Gästen einen Grillschmaus der Extraklasse und verwöhnen Sie sie mit unseren gegrillten Garnelen Stephen Lewis Gegrillte Garnelen mit Cocktailsoße Zutaten für 4 Portion(en) 1 Prise Salz

100 g Zucker

24 mittelgroße(s) Garnelen

6 EL Ketchup

4 Holzspieße

0.5 mittelgroße(s) Zitrone(n)

1 mittelgroße(s) Zitrone(n)

1 EL Tafel-Meerrettich

1 TL Sambal Oelek

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer

1 EL schwarze Pfefferkörner

6 Blätter Lorbeer

0.5 TL Pimentbeeren

0.5 TL Senfkörner

4 Nelke(n)

1 EL Selleriesamen

0.5 TL Kardamom

1 TL Paprikapulver

1 Prise Zimt

1 Prise Ingwerpulver Zubereitung Ketchup, Zitronensaft, Meerrettich und die Sambal Oelek miteinander vermengen. Tipp: Alternativ zu Sambal Oelek können Sie auch Sriracha-Soße oder eine andere scharfe Soße verwenden. Die Pfeffer- und Senfkörner, Lorbeerblätter, Nelken, Pimentbeeren und Kardamom sowie die Selleriesamen im Mörser zerstoßen. Rest der Gewürze hinzugeben, alles vermischen. 500 ml Wasser, Salz und Zucker in einen Topf geben, erhitzen und umrühren, bis sich alles aufgelöst hat. Danach abkühlen lassen. Die Garnelen in das Salz-Zucker-Wasser geben, 30 Minuten lang ziehen lassen. Auf keinen Fall länger, sonst werden sie zu salzig! Grill anheizen. Zitrone halbieren oder vierteln. Garnelen aus dem Wasser nehmen, mit Küchenpapier abtupfen. Mit dem Gewürzmix einreiben, vorsichtig auf Holzspieße schieben, zusammen mit Zitronen auf den Rost legen. Garnelen von jeder Seite etwa 2 Minuten grillen, bis sie rosafarben und leicht gebräunt sind. Die Zitronen grillen, bis sie Grillstreifen zeigen. Dann alles auf einer großen Platte anrichten und mit Cocktailsoße garnieren. Kalorien (kcal): 281

Fett: 4 g

Eiweiß: 24 g

Kohlenhydrate: 39 g

Gegrillte Garnelen mit Koriander-Salsa Es gibt im Grunde nichts Einfacheres, als Shrimps zu grillen. Ihr mageres Fleisch fängt fast nie Feuer, ein zartes Rosa lässt erkennen, wann sie gar sind. Dies dauert meist nur 5 Minuten. Aber auch wenn die Shrimps mal länger auf dem Rost liegen, schmecken sie ausgezeichnet und liefern jede Menge wertvolles Eiweiß James Wojcik Gegrillte Garnelen mit Koriander-Salsa Zutaten für 4 Portion(en) 900 g Garnelen

120 g Koriander

2 Zehen Knoblauch

1 EL Ingwer

1 Schote Chili

30 ml Olivenöl

1 mittelgroße(s) Limette(n)

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer Zubereitung Koriander, Knoblauch, Ingwer, Chili, Öl für die Salsa mit dem Mixer pürieren, bis eine sämige Masse entsteht. Falls nötig, mehr Öl als angegeben nehmen. Fertige Masse in eine Schüssel geben. Mit Salz und Pfeffer würzen, dann mit 1 bis 2 TL Limettensaft beträufeln. Abschmecken, gegebenenfalls nach-würzen, kalt stellen. Die Salsa können Sie abgedeckt und bei kühler Lagerung auch noch am nächsten Tag verzehren. Vor dem Servieren allerdings unbedingt wieder auf Raumtemperatur bringen. Holzkohle- oder Gasgrill befeuern, aber nicht zu sehr aufheizen, weil die Shrimps sonst schnell schwarz werden. Den Rost am besten so positionieren, dass er nicht weiter als 10 Zentimeter von der Wärmequelle entfernt ist. Die Shrimps so lange grillen, bis die Schale zu heiß zum Anfassen ist oder das helle Fleisch erkennbar ein zartes Rosa angenommen hat. In jedem Fall sollten die Krustentierchen zwischendurch einmal gewendet werden. Wenn sie fertig sind, mit der Salsa servieren. Kalorien (kcal): 293

Fett: 12 g

Eiweiß: 43 g

Kohlenhydrate: 5 g

Lamm-Zucchinispieße Spieße überzeugen durch ihre Vielfältigkeit und gerade Lammfleisch stellt eine aromatische Alternative zu Schwein oder Rind dar. Zusammen mit Gemüse und Kräutern ist so ein Spieß leckerer als jedes Steak oder Kotelett. Heizen Sie schon mal den Grill an! James Wojcik Lamm-Zucchinispieße Zutaten für 4 Portion(en) 750 g Lammfleisch

450 g Zucchini

3 EL Olivenöl

1 TL Oregano

1 Zehe Knoblauch

2 Handvoll Lorbeerblätter

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer Zubereitung Bringen Sie den Grill auf eine mittlere Temperatur, platzieren Sie den Rost etwa 10 Zentimeter über der Glut beziehungsweise der Flamme. Vermischen Sie das Öl, den Oregano, Knoblauch, Salz und Pfeffer miteinander. Mit dieser Mixtur reiben Sie die Fleisch- und Zucchinistückchen gleichmäßig ein. Danach schieben Sie immer abwechselnd ein Fleischstück, ein Zucchinischeibchen und ein Lorbeerblatt auf den Spieß. Falls Ihnen dabei ein Blättchen entzwei geht, klemmen Sie das Bruchstück einfach zwischen Zucchini- und Fleischstückchen ein. Grillen Sie die Spieße von jeder Seite ungefähr 2 bis 5 Minuten lang – je nachdem, ob Ihre Party- Gäste das Fleisch gerne halb (medium) oder lieber ganz durchgebraten (well done) genießen wollen. Kalorien (kcal): 358

Fett: 19 g

Eiweiß: 42 g

Kohlenhydrate: 4 g

Chili-Limetten-Mais Gegrillte Maiskolben schmecken viel besser, als Sie vermutlich erwarten. Die Variante mit Limette und Chili setzt geschmacklich noch eins drauf James Wojcik Chili-Limetten-Mais Zutaten für 4 Portion(en) 8 Kolben Zuckermais

3 EL Butter

1 mittelgroße(s) Limette(n)

2 EL Chilipulver Zubereitung Die den Kolben umgebenden Maisblätter zurückklappen, aber nicht abreißen. Danach die lästigen Fäden entfernen, die sich unter den Blättern befinden und bei reifen Maiskolben oft büschelartig hervortreten. Die Blätter anschließend wieder zurückklappen und sachte um den Kolben schmiegen. Maiskolben unter gelegentlichem Wenden 10 bis 15 Minuten grillen, bis die Körner allmählich braun werden. Dann die Kolben von der schützenden Blätterhülle befreien und mit Butter bestreichen. Auf den Grill zurücklegen und noch mal 5 bis 10 Minuten rösten. Zwischendurch immer wieder wenden, bis die gewünschte Bräune erreicht ist. Saft einer Limettenspalte über einem Maiskolben ausdrücken. Dann mit Chilipulver bestreuen und sofort servieren. Kalorien (kcal): 429

Fett: 13 g

Eiweiß: 14 g

Kohlenhydrate: 62 g

Thunfisch-Spieße Ob pur als Snack oder als leckerer Hauptgang in Kombination mit Salat: Diese Thunfisch-Spieße bringen einen Hauch von Asien in jede Küche. Lucas Zarebinski Thunfisch-Spieße Zutaten für 8 Portion(en) 1 TL Erdnussöl

1 Zehe Knoblauch

1 EL Lauch

1 EL Ingwer

2 EL Erdnussbutter

250 ml Kokosmilch

1 TL Sojasauce

1 mittelgroße(s) Limette(n)

1 EL Chilisauce

450 g Frischer Thunfisch Zubereitung Weichen Sie 8 Holzspieße mindestens 20 Minuten lang in kaltem Wasser ein – wichtig, damit sie später nicht verbrennen. Dann beginnen Sie mit der Soße: dafür Öl in einer Pfanne bei mittlerer Stufe erhitzen. Braten Sie Ingwer und Knoblauch etwa 1 Minute lang leicht an. Geben Sie Erdnussbutter, Kokosmilch und Sojasoße hinzu. Lassen Sie das Ganze bei niedriger Hitze 10 Minuten köcheln. Zum Schluss Chilisoße und Limettensaft dazu geben. Bringen Sie den Grill in Gang oder heizen Sie eine Grillpfanne vor. Schieben Sie die Fischstreifen auf die eingeweichten Spieße und pinseln Sie jeden vollständig mit der Soße ein. Danach von beiden Seiten ungefähr 2 Minuten braten oder grillen, so dass sie außen knusprig und braun, innen aber noch rosa sind. Zuletzt mit dem Lauch garnieren und mit der restlichen Soße (als Dip) servieren. Kalorien (kcal): 190

Fett: 13 g

Eiweiß: 15 g

Kohlenhydrate: 3 g

Nackensteaks in Kräutermarinade Nackensteaks sind reichlich mit Geschmack tragendem Fett durchzogen. Die Kräutermarinade ist dabei nur noch das i-Tüpfelchen! Shutterstock Nackensteaks in Kräutermarinade Zutaten für 4 Portion(en) 4 Schweinefleisch

1 Prise Salz

4 Zehen Knoblauch

2 TL Rosmarin

2 TL Thymian

2 TL Paprikapulver

0.5 TL Schwarzer Pfeffer

1 mittelgroße(s) Zitrone(n) Zubereitung Zutaten für Kräutermarinade vermengen. Nackensteaks damit einreiben, über Nacht im Kühlschrank ziehen lassen. Von jeder Seite ungefähr 6 Minuten grillen, dabei salzen. Lecker dazu: ein großer Salat Kalorien (kcal): 24

Fett: 1 g

Eiweiß: 1 g

Kohlenhydrate: 4 g

Gegrillter Lachs mit Kürbiskern-Risotto und Grillgemüse Kürbiskerne sind knackige Fettkiller. Sie enthalten den Mineralstoff Zink, der Enzyme aktiviert, die den Heißhunger auf kalorienreiche Gelüste ausbremsen Jeff Harris Gegrillter Lachs mit Kürbiskern-Risotto und Grillgemüse Zutaten für 1 Portion(en) 120 g Lachs

0.5 mittelgroße(s) Aubergine(n)

0.25 mittelgroße(s) Zucchini

0.5 mittelgroße(s) Paprika

1 TL Olivenöl

50 g Reis, roh

1 TL Kürbiskerne Zubereitung Lachs in einer beschichteten Grillpfanne oder direkt auf dem Grill 3 bis 4 Minuten pro Seite braten. Gemüse klein schneiden, mit Olivenöl bestreichen und ebenfalls grillen. Reis kochen und zum Schluss die Kürbiskerne untermischen. Alles zusammen servieren. Kalorien (kcal): 569

Fett: 29 g

Eiweiß: 33 g

Kohlenhydrate: 48 g

Würzig mariniertes Rindersteak mit Frühlingszwiebeln vom Grill Wir präsentieren: Das feurigste Rindfleischgericht der Welt! Lassen Sie es sich schmecken Adam Voorhes Würzig mariniertes Rindersteak mit Frühlingszwiebeln vom Grill Zutaten für 2 Portion(en) 250 ml Tomatensaft

1 TL Tabasco

0.5 mittelgroße(s) Zitrone(n)

1 Meerrettich

1 Prise Chiliflocken

2 Zehen Knoblauch

150 g Rindersteak(s)

12 Stange Frühlingszwiebel(n)

1 Prise Schwarzer Pfeffer Zubereitung Zuerst die Marinade zubereiten: Dazu Tomatensaft, Tabasco und Worcestersoße in einer kleinen Schüssel vermengen. Zitrone auspressen, den Saft unterrühren. Dann den Meerrettich schälen, fein reiben und ungefähr einen Esslöffel davon in die Schüssel geben. Anschließend Knoblauch fein hacken und ebenfalls beimischen. Das Rindfleisch mit Küchenkrepp vorsichtig abtupfen. Nicht waschen, da das Fleisch ansonsten an Aroma verliert. Dann in eine Auflaufform legen und gleichmäßig mit der vorbereiteten Marinade bestreichen. Form mit Frischhaltefolie abdecken und für mindestens 20 Minuten in den Kühlschrank stellen. (Um ein besonders intensives Aroma zu erzeugen, können Sie die Marinade sogar bis zu 12 Stunden einwirken lassen).In der Zwischenzeit feuern Sie schon den Grill an. Das Rindfleisch entnehmen, die überschüssige Marinade mit Küchenkrepp abtupfen. Legen Sie das Fleisch für 4 Minuten auf den Rost, dann wenden. Nach weiteren 4 Minuten ist die Garstufe medium erreicht, das heißt: außen gebräunt, innen noch rosa. Nehmen Sie das Steak vom Grill, wickeln Sie es in Alufolie ein und lassen Sie es 5 Minuten ruhen – dann entfaltet sich das Röstaroma perfekt. Die Frühlingszwiebeln waschen und putzen, danach auf den Grill legen. Das Fleisch nach der Ruhepause mit einem scharfen Messer in etwa fingerdicke Streifen zerschneiden, pfeffern und mit den Zwiebeln auf zwei Tellern sofort servieren. Kalorien (kcal): 197

Fett: 7 g

Eiweiß: 23 g

Kohlenhydrate: 13 g

Gegrillter Red Snapper in Zitronen-Dill-Marinade Fisch vom Grill ist eine ganz besondere Delikatesse: Probieren Sie es aus und Sie werden nie wieder zu Würstchen greifen, versprochen! Katie Quinn Davies Gegrillter Red Snapper in Zitronen-Dill-Marinade Zutaten für 2 Portion(en) 2 Bund Dill

4 Zehen Knoblauch

4 mittelgroße(s) Frühlingszwiebel(n)

3 mittelgroße(s) Zitrone(n)

1 TL Olivenöl

1.3 kg Red Snapper Zubereitung Dillspitzen abzupfen, Knoblauch schälen und vierteln, Frühlingszwiebeln putzen und grob hacken. 2/3 der Zitronen auspressen, die Schale dazureiben und alles mit dem Pürierstab zu einer glatten Masse ver­arbeiten. ⅓ davon abnehmen, das Öl einrühren. Den Rest der Zitronen in Spalten schneiden. Den Fisch auf ein Stück Backpapier legen (so groß, dass es später 2-mal um den Fisch geschlagen werden kann). Den Schnapper nun mit der Hälfte der Kräutermischung von innen einreiben und ihn an den dicksten Stellen der beiden Außenseiten je 3-mal einritzen. Zum Schluss die restliche Kräutermischung auf der Haut verteilen. Das Backpapier doppelt um den Fisch wickeln und am Rand zusammenfalten, damit es geschlossen bleibt. Auf einem nicht mehr zu heißen Grill 15 Minuten von jeder Seite grillen, bis das Fleisch weiß ist und sich gut von der Gräte löst. Dann den Fisch vom Grill nehmen und noch gut 5 Minuten im Papier ruhen lassen. Mit Zitronenspalten servieren. Kalorien (kcal): 793

Fett: 23 g

Eiweiß: 135 g

Kohlenhydrate: 11 g

Bratwurst mit gegrilltem Gemüse und Rucola Bratwurst auf italienische Art: Gegrilltes Gemüse und Rucola sorgen für mediterranes Flair auf dem Teller und stecken zudem voller guter Nährstoffe. So starten Sie gesund in die Grillsaison! Grillido Bratwurst mit gegrilltem Gemüse und Rucola Zutaten für 2 Portion(en) 4 mittelgroße(s) Bratwürste (z.B. von Grillido BBQ Italico)

1 mittelgroße(s) Aubergine(n)

1 mittelgroße(s) Zucchini

1 mittelgroße(s) rote Zwiebel

2 EL Olivenöl

2 TL Basilikumpesto

1 Handvoll Rucola

8 mittelgroße(s) Cherrytomate(n)

2 Zweige Thymian

1 EL Parmesan

1 Prise Salz Zubereitung Für das gegrillte Gemüse die Aubergine und die Zucchini in dicke Scheiben schneiden und gegebenenfalls halbieren. Die rote Zwiebel schälen, vierteln und in einzelne Segmente teilen. Das geschnittene Gemüse in Olivenöl mit etwas Salz und vom Stil befreiten Thymianblättern marinieren. Den Rucola waschen, trocknen und mit 1 TL des Pestos vermischen. Eine Pfanne (oder natürlich den Grill) auf mittelhohe Hitze vorheizen. Das Gemüse in der Pfanne (oder auf den Grill) grillen, bis es weich wird und etwas Farbe bekommt. In der Pfanne oder auf dem Grill etwas Platz machen und die Bratwürste von allen Seiten gleichmäßig anbraten, bis sie goldbraun sind. Auf den Tellern je ein Bett aus Rucola vorbereiten und darauf jeweils die das gegrillte Gemüse und die Würste anrichten. Das Ganze mit etwas Pesto, Cherrytomaten frisch gehobelten Parmesan garnieren. Dazu passt frisches Ciabatta. Kalorien (kcal): 519

Fett: 32 g

Eiweiß: 45 g

Kohlenhydrate: 14 g

Gegrilltes Schweinefilet mit Pfirsich-Chutney Leckeres Schweinefilet mit einem erfrischenden Pfirsich-Chutney Jonathan Kantor Gegrilltes Schweinefilet mit Pfirsich-Chutney Zutaten für 2 Portion(en) 4 EL Marmelade

1 EL Olivenöl

1 EL Sojasauce

0.5 TL Senf

1 Prise Pfeffer

1 Prise Salz

2 Zehen Knoblauch

300 g Schweinefilet(s)

2 mittelgroße(s) Pfirsich(e) Zubereitung Am Vorabend vor dem Grillfest Pfirsichmarmelade mit Olivenöl, Sojasoße, Senf und Cayennepfeffer sowie Salz würzen. Knoblauch schälen und dazupressen. Schweinelende in Scheiben schneiden, mit der Marinade einpinseln, über Nacht ziehen lassen. Am nächsten Tag frische Pfirsiche halbieren, Stein entfernen. Pfirsiche leicht salzen und zusammen mit dem Fleisch grillen. Kalorien (kcal): 309

Fett: 10 g

Eiweiß: 36 g

Kohlenhydrate: 22 g

Gegrillte Maiskolben mit Sojasaucen-Reduktion Maiskolben sind eine klassische Grill-Beilage – vor allem beim American BBQ. Statt Sie mit Butter einzupinseln, genießen Sie den süßen Mais doch mal mit dieser kräftigen Sojasauce Sean Laurenz Gegrillte Maiskolben mit Sojasaucen-Reduktion Zutaten für 4 Portion(en) 4 Kolben Mais

1 Ingwer

1 Schote Chili

150 ml Sojasauce

3 EL Zucker

1 Sternanis Zubereitung Die Maiskolben in einen Topf mit kochendem Wasser geben, bei mittlerer Hitze darin etwa 20 Minuten garen. Für die Sojareduktion Ingwer und Chili fein hacken, mit den restlichen Zutaten in einen Topf geben und verrühren. Den Mix dann so lange auf kleiner Stufe erhitzen, bis er eine sirupartige Konsistenz angenommen und die Menge sich auf ungefähr ein Viertel reduziert hat (rechnen Sie dafür etwa 20 Minuten ein). Am Ende den Sternanis rausfischen. Die Maiskolben auf den Grill legen und 10 bis 15 Minuten lang unter regelmäßigem Wenden von allen Seiten anbraten. Dann auf einen Teller geben und mit der Sojareduktion beträufeln. Kalorien (kcal): 253

Fett: 3 g

Eiweiß: 11 g

Kohlenhydrate: 46 g

Gegrillte Schwertfisch-Spieße Super einfach Fisch-Spieße für den Grill – die leicht und unkompliziert zuzubereiten sind. Geht auch mit anderen Fischarten Katie Quinn Davies Gegrillte Schwertfisch-Spieße Zutaten für 2 Portion(en) 8 Holzspieße

800 g Schwertfisch

1 mittelgroße(s) Paprika

2 mittelgroße(s) Zucchini

2 EL Cajun-Gewürzpulver

2 TL Olivenöl Zubereitung Die Holzspieße erst ins Wasser legen, damit sie auf dem Grill nicht verbrennen. Fisch und Paprika in etwa 3 cm große Stücke, Zucchini in 1 cm dicke Scheiben schneiden. Zusammen mit dem Gewürzpulver und dem Olivenöl in einer Schüssel vermengen. Fisch und Gemüse abwechselnd auf die Spieße stecken. Diese auf einem nicht mehr zu heißen, leicht eingeölten Grill etwa 4 Minuten von jeder Seite brutzeln lassen. Kalorien (kcal): 589

Fett: 27 g

Eiweiß: 82 g

Kohlenhydrate: 6 g

Gegrillte Zucchini Ob roh, gefüllt, gebraten, geschmort oder überbacken: die Zucchini ist vielseitig verwendbar und schmeckt kalt oder warm gleichermaßen lecker. Probieren Sie das Allround-Gemüse doch mal in dieser Variante mit Essig und Öl zi3000 / Shutterstock.com Gegrillte Zucchini Zutaten für 2 Portion(en) 4 mittelgroße(s) Zucchini

2 EL Olivenöl

1 EL Balsamico

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer Zubereitung Zucchini der Länge nach teilen. Mit Öl bestreichen, 8 Minuten grillen. Spritzer Essig hinzugeben, mit Salz und Pfeffer würzen. Kalorien (kcal): 178

Fett: 13 g

Eiweiß: 7 g

Kohlenhydrate: 9 g

Portobello-Burger mit karamellisierten Zwiebeln Portobello-Pilze sind braune, große Champignons, die dem Burger den letzten Schliff verleihen Romulo Yanes Portobello-Burger mit karamellisierten Zwiebeln Zutaten für 6 Portion(en) 1 mittelgroße(s) Zwiebel(n)

1 EL Butter

1 EL Brauner Zucker

1 TL Balsamico

12 mittelgroße(s) Portobello-Pilz(e)

1 EL Rapsöl

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer

0.5 mittelgroße(s) Aubergine(n)

125 g Mozzarella

150 g Paprika

1 mittelgroße(s) Focaccia Zubereitung Zwiebel in dünne Ringe schneiden und in der Butter bei mittlerer Hitze 4 bis 5 Minuten glasig dünsten. Zucker und Balsamico unterrühren, Pfanne ab­decken und bei geringer Hitze 30 Minuten karamel­lisieren lassen. Zwischendurch umrühren. Portobellos putzen und die Stiele herausdrehen. Mit Öl einreiben und mit Salz und Pfeffer würzen. Aubergine und Mozzarella in dünne Scheiben schneiden. Auberginenscheiben in der Pfanne oder auf dem Grill 5 Minuten von jeder Seite durchbraten und zur Seite stellen. Pilze auf der Unterseite (wo die Stiele waren) 6 bis 7 Minuten braten. Umdrehen und weitere 4 Minuten garen. Die Hälfte der Pilze mit Paprika und Mozzarella belegen, die anderen Pilzhälften mit der Unterseite nach unten darauflegen. Etwa 2 Minuten braten, bis der Käse geschmolzen ist, und herunternehmen. Focaccia in 6 gleich große Stücke schneiden und in Ober- und Unterseite zerteilen. Alle Teile etwa 2 Minuten rösten. Jeweils mit einem gefüllten Portobello, einer Auberginenscheibe und Zwiebelringen belegen und zuklappen. Kalorien (kcal): 319

Fett: 13 g

Eiweiß: 9 g

Kohlenhydrate: 40 g

Texanische Spareribs Sie wollen ein American-BBQ machen? Dann hauen Sie diese Ribs auf den Grill Shutterstock Texanische Spareribs Zutaten für 4 Portion(en) 2 kg Rippchen

1 Zwiebel(n)

1 Zehe Knoblauch

8 EL Olivenöl

1 TL Senf

1 EL Sojasauce

1 EL Wasser Zubereitung Rippchen in kochendem Wasser ungefähr 20 Minuten vorgaren. In der Zwischenzeit die Marinade anrühren und die abgetropften Rippchen mindestens 2 Stunden darin ziehen lassen. Ungefähr 10 Minuten von jeder Seite grillen und dabei immer wieder mit restlicher Marinade bestreichen. Kalorien (kcal): 1047

Fett: 69 g

Eiweiß: 101 g

Kohlenhydrate: 6 g

Scharfe Chicken Wings mit Joghurt-Dip Chicken Wings erfreuen sich nicht nur in Amerika größter Beliebheit. Die Hühnchenflügel lassen sich super schnell und einfach zubereiten – ob auf dem Grill oder im Ofen. Versuchen Sie unsere Hot Wings – aber Vorsicht: scharf! Sun Lee Scharfe Chicken Wings mit Joghurt-Dip Zutaten für 4 Portion(en) 150 g Mehl

1 TL Cayennepfeffer

1 TL Chinesisches 5-Gewürze-Pulver

0.5 TL Salz

16 mittelgroße(s) Hähnchenflügel

1 Bund Petersilie

4 Zweige Thymian

200 g Naturjoghurt

1 mittelgroße(s) Zitrone(n)

1 EL Fenchelsamen

150 g Griechischer Joghurt Zubereitung Für die Wings: Das Mehl mit den Gewürzen mischen, die Hühnerteile gleichmäßig damit einreiben. Das Fleisch entweder rund 10 Minuten von jeder Seite auf dem Grill braten oder im Backofen auf einem leicht geölten Backblech bei 200 Grad etwa 30 Minuten backen. Nach der Hälfte der Zeit wenden. Für den Dip: Petersilie und Thymian waschen, hacken und mit Jogurt und Fenchelsamen verrühren. Zitronenschale abreiben, einen Teil unterrühren, den anderen Teil als Deko nehmen. Kalorien (kcal): 570

Fett: 33 g

Eiweiß: 35 g

Kohlenhydrate: 34 g

Hühnchen-Spieße Hähnchen ist die ideale Zutat um erfolgreich Pfunde zu verlieren: Es sättigt, ohne viel Fett zu enthalten und unterstützt - durch den hohen Eiweißgehalt - gleichzeitig den Muskelaufbau Jeff Harris Hühnchen-Spieße Zutaten für 1 Portion(en) 125 g Hähnchenbrust

1 mittelgroße(s) Paprika

0.5 mittelgroße(s) Gemüsezwiebeln

4 mittelgroße(s) Champignon(s)

1 EL Olivenöl

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer Zubereitung Zutaten dünn mit Olivenöl benetzen, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Abwechselnd auf Holzspieße stecken. Im vorgeheizten Backofen bei 160° 8 bis 10 Minuten garen. Alle 2 Minuten wenden. Alternativ: grillen oder in der Pfanne braten. Kalorien (kcal): 288

Fett: 14 g

Eiweiß: 33 g

Kohlenhydrate: 9 g

Gegrilltes Lamm mit frischem Minzpüree Dieses zarte Lämmchen schmeckt nicht nur an Ostern Shutterstock Gegrilltes Lamm mit frischem Minzpüree Zutaten für 4 Portion(en) 8 mittelgroße(s) Lammkoteletts

Minze

2 Zehen Knoblauch

3 EL Olivenöl

4 EL Olivenöl

100 ml Wasser

0.5 TL Cumin

0.5 TL Zimt

1 Prise Salz

0.5 TL Cayennepfeffer Zubereitung Cumin, Zimt, Cayennepfeffer, Salz und Öl vermischen. Fleisch damit einreiben, 5 Minuten grillen. Minzblätter mit Wasser, Öl und Knoblauch pürieren, zum Lamm servieren. Kalorien (kcal): 1573

Fett: 124 g

Eiweiß: 109 g

Kohlenhydrate: 2 g

Gegrillte Makrelen mit Teriyaki-Glasur Makrele ist eine exzellente Wahl auf dem Grill: Dieser Fisch ist besonders reich an Omega-3-Fettsäuren und so gesehen ein guter Schutz gegen Arteriosklerose und Herzinfarkt Sean Laurenz Gegrillte Makrelen mit Teriyaki-Glasur Zutaten für 4 Portion(en) 4 mittelgroße(s) Makrele(n)

1 Stück(e) Ingwer

4 EL Sojasauce

4 EL Mirin

1 TL Zucker Zubereitung Fische unter kaltem Wasser gründlichst ab- und ausspülen, anschließend trocken tupfen. Ingwer schälen, fein zerreiben, dann mit Sojasoße und Mirin in einer Schüssel vermengen. Den Zucker darin lösen. Fische in der Marinade einlegen, dann in den Kühlschrank stellen, mindestens eine Stunde durchziehen lassen. Grill anheizen, die Makrelen darauf zirka 15 Minuten garen. Ein aufklappbarer Wendebräter wäre jetzt erste Wahl, denn er sorgt dafür, dass die Fische beim Wenden nicht auseinanderfallen. Den haben Sie nicht? Alternativ können Sie die Makrelen nebeneinander auf 2 längere Spieße ziehen: einen knapp hinter dem Kopf einstecken, den anderen vorm Schwanz. Auch auf diese Art und Weise lassen sich die Makrelen problemlos wenden. Immer wieder mit der Marinade bepinseln, damit die Fischhaut schön knusprig wird Kalorien (kcal): 1074

Fett: 68 g

Eiweiß: 108 g

Kohlenhydrate: 10 g

Gegrilltes Thunfischsteak Der grätenfreie Allrounder aus dem Meer liefert jede Menge Jod, Zink und Vitamin D. Doch das beste: Thunfisch schmeckt butterweich und gar nicht fischig. Braten Sie ihn am besten medium rare - und entdecken Sie seinen zarten Kern Jeff Harris Gegrilltes Thunfischsteak Zutaten für 2 Portion(en) 2 Stücke Frischer Thunfisch

1 TL Olivenöl

1 Dose Mais

2 mittelgroße(s) Tomate(n)

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer

1 TL Kümmel

1 Prise Cayennepfeffer Zubereitung Für das Relish: Olivenöl in einer Bratpfanne erhitzen, Mais abtropfen lassen, die Körner in die Pfanne geben und dann maximal 2 Minuten goldbraun braten. Tomaten (mit Salz und Pfeffer), Kümmel sowie 1 Prise Cayennepfeffer hinzufügen, ½ Minute kochen, vom Herd nehmen. Den Thunfisch mit Salz und Pfeffer bestreuen, braten, wenden und bis zur gewünschten Konsistenz grillen. Mit dem Relish anrichten Kalorien (kcal): 392

Fett: 14 g

Eiweiß: 41 g

Kohlenhydrate: 24 g

Gegrillter Lachs mit dicken Bohnen Lachs – der flinke Flitzer aus dem Ozean – strotzt nur so vor mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Und die machen nicht dick, sondern gesund. Zusammen mit den dicken Bohnen ein echter Leckerbissen Romulo Yanes Gegrillter Lachs mit dicken Bohnen Zutaten für 2 Portion(en) 1 mittelgroße(s) Zwiebel(n)

1 mittelgroße(s) Zitrone(n)

40 ml Olivenöl

3 EL Petersilie

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer

2 Stück(e) Lachs

200 g Dicke Bohnen Zubereitung Zwiebel schälen und fein würfeln. Saft der Zitrone auspressen und mit der Hälfte des Olivenöls in eine große Schüssel geben. Zitronenschale darüber abreiben und mit Petersilie, Salz und Pfeffer abschmecken. Den Salat waschen, klein schneiden und dazugeben. Tischgrill anwerfen oder Ofen auf 250 Grad vorheizen und die Grill-Funktion einschalten. Einen Topf mit Salzwasser zum Kochen bringen. Den Lachs mit dem restlichen Olivenöl bestreichen, zum Schluss salzen und pfeffern. Dicke Bohnen in das kochende Wasser geben und 2 bis 3 Minuten kochen lassen. Danach abgießen und für 5 Minuten in Eiswasser tauchen. Nun die Bohnenkerne aus den Häuten drücken. Lachs 3 Minuten mit der Haut nach unten auf den Grill oder in den Ofen legen. Dann wenden. Bohnenkerne zum Salat geben, vermengen und auf 2 Teller verteilen. Lachs dazu servieren. Kalorien (kcal): 548

Fett: 39 g

Eiweiß: 34 g

Kohlenhydrate: 17 g

Rezept Pizzateig:

500 g Mehl

4 EL Olivenöl

1 Tasse lauwarmes Bier

1 Tasse lauwarme Milch

1 EL Salz

1 TL Zucker

1 Würfel Hefe ( Hefe immer zusammen mit Zucker mischen)

Süßsaure Hühnchen-Spieße mit Zwiebel und Ananas Armes Würstchen! Sorry, wir haben jetzt eine schlankere Alternative zur Bratwurst gefunden – Spieße mit Hühnchen sind lecker und proteinreich Charles Masters Süßsaure Hühnchen-Spieße mit Zwiebel und Ananas Zutaten für 2 Portion(en) 1.5 EL Ketchup

0.5 EL Ahornsirup

1 TL Sojasauce

0.5 EL Reiswein

0.5 TL Chilisauce

1 mittelgroße(s) Zucchini

1 mittelgroße(s) Paprika

250 g Hähnchenbrust

2 Scheiben Ananas

1 mittelgroße(s) rote Zwiebeln

0.5 Bund Koriander

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer Zubereitung Pro Portion und Person brauchen Sie 2 Spieße. Ketchup, Ahornsirup, Chili- und Sojasoße sowie Reiswein- oder Apfelessig in einer Schüssel verrühren und dann nach Geschmack salzen und pfeffern. Erhitzen Sie den Grill oder eine beschichtete Pfanne auf mittlerer Stufe. In der Zwischenzeit die Zucchini und Paprika gründlich waschen, trocknen und danach in mundgerechte Stückchen schneiden. Dann Hähnchen, Ananas und Zwiebel in große Würfel schneiden, Koriander fein hacken. Fleisch, Obst und Gemüse abwechselnd aufspießen (Holzspieße) und mit etwa der Hälfte der angerührten Marinade bestreichen. Spieße anschließend etwa 4 Minuten grillen, dann wenden. Nach weiteren 4 Minuten ist das Hähnchenfleisch durchgegart, Gemüse- und Obststücke sollten leicht angebraten sein. Die Spieße zum Abschluss mit der restlichen Marinade bestreichen und danach auf zwei Teller verteilen. Mit etwas Koriander garnieren und sofort servieren. Kalorien (kcal): 195

Fett: 2 g

Eiweiß: 32 g

Kohlenhydrate: 13 g

Hähnchenschenkel mit Sesam Koreanische Speisen wie diese sind sehr geschmacksintensiv (teuflisch scharf!). Kurz gesagt, es handelt sich um Gerichte für Männer (und natürlich auch Frauen), die ihre Geschmacksknospen gerne auf vielfältige Art und Weise herausfordern beziehungsweise malträtieren James Wojcik Hähnchenschenkel mit Sesam Zutaten für 4 Portion(en) 1500 g Hähnchenschenkel

30 g Sesam

1 Zehe Knoblauch

1 EL Ingwer

3 EL Sojasauce

2 EL Sesamöl

2 EL Zucker

2 EL Mirin

1 Stange Frühlingszwiebel(n)

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer Zubereitung Rösten Sie den Sesam ohne Fett bei mittlerer Hitze in einem Topf oder einer Pfanne. Einige Minuten lang immer wieder schwenken oder rühren, bis die Sesamkörner sich goldbraun färben. Hälfte des Sesams mit einem Mörser zu Pulver zermahlen, die andere Hälfte beiseitestellen. Falls Sie keinen Mörser besitzen, zerquetschen Sie den Sesam mit einem Löffel auf einem Schneidebrettchen. Sesampulver mit Knoblauch, Ingwer, Sojasoße, Zucker oder Mirin, Öl, Salz, Pfeffer und zirka 3 Esslöffeln Wasser in einer Schüssel vermengen. Die Hautseite der Hähnchenschenkel großzügig mit der Marinade einreiben. Anschließend die Schenkel in den Rest der Marinade legen. In der Zwischenzeit bereiten Sie schon mal den Grill vor. Grill auf mäßige Hitze bringen. Beim Holzkohlengrill warten, bis die Glut ihre heißeste Phase hinter sich hat. Dann die Hähnchen grillen, dabei vorsichtig sein, denn die Marinade kann relativ schnell Feuer fangen. Also lieber im weniger heißen Bereich des Grills beginnen – in den heißeren Bereich geht’s erst, wenn weniger Fett austritt. Schenkel so oft wenden, bis eine gleichmäßige Bräunung erreicht ist. Die Hähnchenteile sind fertig, wenn sie etwas angeschmort und knusprig aussehen. Test: Finger in das Fleisch drücken, es sollte leicht nachgeben. Die Hähnchenschenkel mit den fein geschnittenen Frühlingszwiebeln und dem zuvor beiseitegestellten Sesam garnieren. Fleisch wahlweise heiß oder warm (Zimmertemperatur) servieren. Kalorien (kcal): 820

Fett: 54 g

Eiweiß: 72 g

Kohlenhydrate: 14 g

Satay-Spieße mit Sesam-Gurken-Salat Ob auf dem Grill oder in der Pfanne: die indonesischen Satey-Spieße gelingen überall. Der erfrischende Gurken-Sesam-Salat ergänzt die scharfen Spieße perfekt Sun Lee Satay-Spieße mit Sesam-Gurken-Salat Zutaten für 2 Portion(en) 2 Stück(e) Hähnchenbrust

80 g Erdnüsse

Schote Chili

4 Blätter Kaffir-Limonenblätter

1 Stange Zitronengras

1 Zehe Knoblauch

80 g Erdnussbutter

2 TL Kurkuma

2 TL Ingwer

200 ml Kokosmilch

20 g Brauner Zucker

2 TL Fischsauce

1 mittelgroße(s) Salatgurke(n)

1 TL Sesam

1 TL Ingwer

2 TL Sesamöl

1 EL Mirin

1 EL Reisessig Zubereitung Für die Spieße: Filets würfeln. Nüsse hacken, beiseite legen. Chili entkernen, mit den übrigen Zutaten in der Küchenmaschine zu Paste verarbeiten. Hälfte in eine Schüssel geben, mit Huhn und Nüssen mischen. Die Würfel auf Spieße stecken und mit dem Rest der Marinade bestreichen. In der Pfanne oder auf dem Grill: 8 Minuten knusprig braten. Für den Salat: Gurke längs in schmale Streifen schneiden. Sesam ohne Fett in der Pfanne goldbraun rösten. Restzutaten mischen. Gurke und Sesam dazugeben, vorm Verzehr 5 Minuten ziehen lassen. Kalorien (kcal): 1006

Fett: 73 g

Eiweiß: 51 g

Kohlenhydrate: 39 g

Bulgogi ("Feuerfleisch") Die würzigen Rindfleischstreifen sind ein absoluter Klassiker der koreanischen Grillkunst. In der Regel wird das Ganze über Holzkohle erhitzt, doch lässt es sich auch ohne große Probleme und schnell in geselliger Runde um den Elektrogrill auf dem Wohnzimmertisch zubereiten. In dem Fall kann sich jeder Gast seine Happen aussuchen und auf den Grill legen. Sean Laurenz Bulgogi ("Feuerfleisch") Zutaten für 4 Portion(en) 2 Köpfe Romana-Salat

3 Zehen Knoblauch

3 mittelgroße(s) Frühlingszwiebel(n)

4 EL Sojasauce

4 TL Zucker

1 TL Sesamöl

600 g Rindfleisch

3 EL Sonnenblumenöl

1 EL Sesam Zubereitung Den Salat vorsichtig Blatt für Blatt auseinandernehmen, dann waschen, trocken tupfen oder schleudern und beiseitestellen. Die Blätter nicht zerkleinern. Für die Marinade Knoblauchzehen, Frühlingszwiebeln und die Chilischote fein hacken und anschließend alles mit Zucker, Sojasoße und Sesamöl in einer großen Schüssel vermengen. Fleisch in etwa 0,5 Zentimeter dünne Scheibchen und diese wiederum in Streifen schneiden. Dann etwa 1 Stunde marinieren. Grillschale aus Alu mit Öl einpinseln und auf dem Grill heiß werden lassen. Dann das Fleisch aus der Marinade nehmen, in der Schale 1 bis 2 Minuten lang unter Wenden scharf anbraten. Es sollte außen bereits knusprig sein, innen aber noch etwas rot. Am Ende mit ein wenig Sesam bestreuen. Fleischhäppchen einzeln auf Salatblätter legen und einrollen. Bulgogi mit den Fingern essen. Kalorien (kcal): 475

Fett: 29 g

Eiweiß: 45 g

Kohlenhydrate: 10 g

Zaziki mit griechischem Jogurt Selbstgemachtes Zaziki krönt jede Grillparty. Dieses - durch den griechischen Jogurt besonders eiweißreiche Tzaziki - harmoniert besonders gut zu unseren gegrillten Sardinen-Spießen mit Zitrone und Lorbeer. Testen Sie es: Sean Laurenz Zaziki mit griechischem Jogurt Zutaten für 4 Portion(en) 2 mittelgroße(s) Salatgurke(n)

1 TL Salz

0.5 Bund Minze

2 TL Minze

3 Zehen Knoblauch

6 EL Olivenöl

350 g Griechischer Joghurt Zubereitung Gurken waschen, grob raspeln und mit Salz in einer Schüssel vermengen. 15 Minuten ziehen lassen, dann in ein Sieb geben, restliches Wasser rausdrücken. Im sauberen Geschirrhandtuch auspressen, um der Gurke die letzte Flüssigkeit zu entziehen. Frische Minze und Knoblauch klein hacken, mit Gurke, Öl und Jogurt in eine Schüssel geben und vermengen. Vorm Servieren mindestens eine Stunde lang im Kühlschrank ruhen lassen. Die getrocknete Minze zum Schluss drüberstreuen, eventuell noch ein Schüsschen Öl unterheben. Kalorien (kcal): 309

Fett: 28 g

Eiweiß: 6 g

Kohlenhydrate: 10 g

Scharfe Garnelen vom Grill Über dieses proteinreiche Garnelen-Rezept freuen sich deine Muskeln Katie Quinn Davies Scharfe Garnelen vom Grill Zutaten für 4 Portion(en) 0.5 Bund Oregano

1 Schote Rote Chili

2 Zehen Knoblauch

1 mittelgroße(s) Limette(n)

2 TL Olivenöl

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer

1 kg Garnelen

1 EL Pflanzenöl Zubereitung Oregano von den Zweigen zupfen, Chilischote ent­kernen und hacken, Knoblauch schälen und pressen, die Schale der Limette abreiben. Alles zusammen in einer großen Schüssel mit dem Olivenöl zu einer Paste vermischen, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Garnelen dazugeben und alles gut durchmischen. Mit Folie abdecken und im Kühlschrank 10 bis 30 Minuten ziehen lassen. Grillrost mit Alufolie auskleiden (mit der glän­zenden Seite nach oben) und leicht mit raffiniertem Pflanzenöl einfetten. Die Garnelen etwa 3 Minuten von jeder Seite grillen, bis sie gar sind. Kalorien (kcal): 309

Fett: 12 g

Eiweiß: 47 g

Kohlenhydrate: 4 g

Rezept für bunte Gemüsespieße Grillen geht auch gesund UND lecker– wie diese knackigen Gemüsespieße beweisen. Wir haben das beste Rezept für die kalorienarme Veggie-Beilage für dich parat: arfo / Shutterstock.com Rezept für bunte Gemüsespieße Zutaten für 2 Portion(en) 1 mittelgroße(s) Paprika

0.5 mittelgroße(s) Zucchini

1 mittelgroße(s) rote Zwiebel

50 g Kirschtomate(n)

1 TL Kräuterbutter

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer Zubereitung Für die Gemüsespieße zunächst Paprika und Zucchini in mundgerechte Stücke schneiden, Zwiebeln abziehen und vierteln. Tomaten waschen, ganz lassen oder halbieren, je nach Größe. Gemüse abwechselnd auf Holzspieße stecken, salzen, pfeffern und mit geschmolzener Kräuterbutter bestreichen. Gemüsespieße für 10 bis 15 min auf den Grill legen, rundherum grillen, regelmäßig wenden. Das Ganze funktioniert übrigens auch in einer Grillpfanne, also ohne Grill. Kalorien (kcal): 56

Fett: 3 g

Eiweiß: 3 g

Kohlenhydrate: 7 g

Marinierte Hähnchenbrust mit tropischer Grill-Salsa In eine gute Marinade kommt kein Salz, da es dem Fleisch bereits vor dem Kochen die Flüssigkeit entzieht und es dadurch trocken wird. Daher ganz zum Schluss oder sogar erst auf dem Teller salzen Romulo Yanes Marinierte Hähnchenbrust mit tropischer Grill-Salsa Zutaten für 4 Portion(en) 1 mittelgroße(s) Limette(n)

3 Zweige Minze

4 Zweige Koriander

150 ml Kokosmilch

4 Filet(s) Hähnchenbrust

1 EL Olivenöl

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer

0.5 mittelgroße(s) Ananas

1 EL Olivenöl

1 mittelgroße(s) Avocado(s)

1 mittelgroße(s) Paprika

1 mittelgroße(s) rote Zwiebel

1 Stange Frühlingszwiebel(n)

4 Zweige Koriander

3 Zweige Minze

1 Schote Jalapeños

1 mittelgroße(s) Limette(n) Zubereitung Für die Marinade die Schale der Limette abreiben, den Saft auspressen und in eine flache Schüssel geben. Minze und Koriander waschen, klein hacken und mit der Kokosmilch dazugeben. Alles gut verrühren. Hähnchenbrüste in die Marinade legen und 30 Minuten abgedeckt in den Kühlschrank stellen. Für die Salsa die Ananas schälen und in Ringe schneiden. Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, die Ananasringe bei mittlerer Hitze von jeder Seite 4 bis 5 Minuten braten und auf einem Küchenbrett etwas abkühlen lassen. Hähnchen aus dem Kühlschrank holen, Marinade abtropfen lassen. Olivenöl in der Pfanne erhitzen und das Fleisch etwa 4 bis 5 Minuten von jeder Seite braten. Mit Salz und Pfeffer würzen, auf einem Brett abkühlen lassen. Avocado, Paprika, Zwiebel und Ananas in sehr kleine Würfel schneiden, Lauchzwiebel, Koriander, Minze und Jalapeño fein hacken. Alles in einer Schüssel zu einer Salsa vermengen. Abgeriebene Schale und Saft der Limette dazugeben. Jeweils ein Stück Hähnchenbrust auf einem Teller mit der Salsa servieren. Kalorien (kcal): 442

Fett: 26 g

Eiweiß: 31 g

Kohlenhydrate: 21 g

Rib-Eye-Steak vom Grill Rib-Eye: Der Name kommt von typischen Fettkern, der etwa die Größe eines 1 Euro Stücks hat und wie ein Auge aussieht. Es stammt von jungen Tieren und ist das schmackhafteste Steak - also ab auf den Grill damit! Shutterstock Rib-Eye-Steak vom Grill Zutaten für 1 Portion(en) 1 mittelgroße(s) Rib-Eye-Steak(s)

2 EL Senf

1 EL Rapsöl

1 Prise Chilipulver

1 Zehe Knoblauch

Prise Schwarzer Pfeffer Zubereitung Am Tag vor dem Grillevent Senf, Öl und Chilipulver zu einer Marinade vermengen. Das Steak mit der Knoblauchzehe einreiben, außerdem mit ein wenig Meersalz und etwas schwarzen Pfeffer würzen und über Nacht in der Marinade einlegen. Im Grill sollte sich auf einer Seite sehr heiße, auf der anderen Seite gar keine Glut befinden. Das Fleisch über der Glut von beiden Seiten bräunen, danach den Rost vom Grill nehmen. Die Glut rasch nach links und rechts verteilen, so dass die Mitte frei bleibt. Das den Rost wieder auflegen, das Steak über der glutfreien Mitte platzieren und auf den gewünschten Garpunkt bringen. Kalorien (kcal): 648

Fett: 41 g

Eiweiß: 63 g

Kohlenhydrate: 7 g

Jogurt-Minze-Dip mit Gurke Erfrischender Dip mit einer geballten Ladung frischer Minze - perfekt zu Veggie-Sticks & Co Shutterstock Jogurt-Minze-Dip mit Gurke Zutaten für 2 Portion(en) 0.5 mittelgroße(s) Salatgurke(n)

2 Zweige Minze

2 Zehen Knoblauch

250 g Naturjogurt

1 Spritzer Zitronensaft

1 Prise Pfeffer Zubereitung Gurke schä­len, längs halbieren und ent­ker­nen, dann den Rest raspeln. Sal­zen, 15 Minuten entwässern lassen, in Kü­chenkrepp ausdrüc­ken. Minze fein hac­ken, Knob­lauchzehen zer­drü­cken, mit Gurke,Jog­hurt, Zitro­nen­saft und Pfeffer zum Dip rühren. Kalorien (kcal): 114

Fett: 6 g

Eiweiß: 7 g

Kohlenhydrate: 10 g

Basisrezept: Burger-Frikadelle Burger müssen nicht immer fetttriefende Kalorienbomben sein. Mit den richtigen Zutaten ergeben sie eine perfekte Diät-Mahlzeit. Shutterstock Basisrezept: Burger-Frikadelle Zutaten für 4 Portion(en) 500 g Rinderhackfleisch

1 mittelgroße(s) Ei(er)

100 g Haferflocken

70 g Zwiebel(n)

100 g Spinat

2 EL Käse

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer Zubereitung Verquirlen Sie das Ei in einer Schüssel. Geben Sie die restlichen Zutaten dazu und vermischen Sie das Ganze gut mit den Händen. Formen Sie die Masse zu vier gleichgroßen Bratlingen. Braten Sie die Burger in einer beschichteten Pfanne oder auf dem Grill bei mittlerer Hitze für 6 Minuten auf jeder Seite oder nach Belieben länger. Kalorien (kcal): 376

Fett: 23 g

Eiweiß: 32 g

Kohlenhydrate: 18 g

Grill-Halloumi mit Zitrone und Tapenade Leckerer Grillkäse mit spritziger Zitrus-Note, der auf keinem Grill-Event fehlen darf Levi Brown Grill-Halloumi mit Zitrone und Tapenade Zutaten für 2 Portion(en) 1 mittelgroße(s) Zitrone(n)

2 EL Olivenöl

250 g Halloumi

4 TL Oliventapenade

4 TL Gegrillte eingelegte Paprika Zubereitung Zitrone halbieren, von einer Hälfte die Schale abreiben, anschließend auspressen. Andere Hälfte in 4 Scheiben schneiden. Zitronenabrieb mit Saft und Olivenöl vermischen. Halloumi mit den Zitro­nenscheiben und der Ma­rinade in eine flache Schale geben, von allen Seiten überziehen und gut 30 Mi­nuten ziehen lassen. Halloumi und Zitronenscheiben bei mittlerer Hitze auf dem Grill oder in einer Grillpfanne rund 2 Minuten von beiden Seiten rösten. Alles auf 2 Tellern an­rich­ten. Mit Tapenade und Pap­rika (beides fertig aus dem Glas) sowie dem Dressing beträufeln. Kalorien (kcal): 548

Fett: 46 g

Eiweiß: 26 g

Kohlenhydrate: 5 g

Gegrillte Sardinen Der Grill-Klassiker aus Portugal: Gegrillte Sardinen am Stück! Schmackhaft und super einfach in der Zubereitung Shutterstock Gegrillte Sardinen Zutaten für 4 Portion(en) 1 kg Sardinen

4 EL Olivenöl

1 Prise Salz

Prise Weißer Pfeffer

2 mittelgroße(s) Limette(n)

2 EL Pflanzenöl Zubereitung Grillrost mit Pflanzenöl einstreichen. Fische ausnehmen und anschließend trocken tupfen. Mit Olivenöl bestreichen und dann bei starker Hitze jeweils 3 Minuten von beiden Seiten grillen. Vor dem Servieren noch mit Salz und Pfeffer würzen und zuletzt mit Limonenspalten dekorieren. Kalorien (kcal): 522

Fett: 33 g

Eiweiß: 56 g

Kohlenhydrate: 1 g

Dorade à la griglia Die Dorade ist der perfekte Grill-Fisch! Durch sein festes Fleisch lässt er sich hervorragend am Stück zubereiten ohne zu zerfallen. Ein frischer Genuss - und eine willkommene Abwechslung zum obligatorischen Steak Shutterstock Dorade à la griglia Zutaten für 4 Portion(en) 4 Stück(e) Dorade(n)

4 Blätter Lorbeer

Thymian

Rosmarin

200 ml Weißwein

2 EL Senf

Prise Meersalz

1 Prise Pfeffer

Zitronenthymian

2 mittelgroße(s) Zitrone(n) Zubereitung Doraden unter kaltem Wasser waschen, mit Küchenpapier trocknen. In die Bauchhöhle je ein Lorbeerblatt legen. Für die Marinade Zucker, Weißwein, Senf, Salz, 3 Pfeffer und gezupften Thymian verrühren, bis der Zucker gelöst ist. Die Doraden bestreichen, für kurze Zeit ruhen lassen und dann noch einmal bestreichen. Stäbe der Grillkörbe einölen, Fische hineinlegen und Körbe schließen. Etwas getrockneten Thymian und Rosmarin auf die Glut streuen, Fische von beiden Seiten grillen. Am Ende nach Belieben mit Zitrone abschmecken. Kalorien (kcal): 238

Fett: 9 g

Eiweiß: 26 g

Kohlenhydrate: 5 g

Chimichurri Chimichurri – klingt lustig, schmeckt lecker. In Argentinien wird die Würzpaste zu gegrilltem Fleisch gereicht oder als Marinade verwendet. Versuchen Sie es - am besten zusammen mit einem schönen Rindersteak vom Grill! Sean Laurenz Chimichurri Zutaten für 4 Portion(en) 1 Schalotte(n)

0.5 Bund Petersilie

2 Zweige Thymian

1 Handvoll Oregano

2 Zehen Knoblauch

1 Blätter Lorbeer

0.5 TL Meersalz

0.5 TL Schwarzer Pfeffer

0.25 mittelgroße(s) Paprika

0.5 TL Paprikapulver

100 ml Olivenöl

50 ml Wasser

50 ml Rotweinessig Zubereitung Schalotte schälen, schneiden. Petersilie, Thymian, Oregano und Knoblauch fein hacken. Die Lorbeerblätter zerbröseln oder mit Salz und Pfeffer im Mörser zerstoßen. Paprika in sehr feine (!) Würfel schnippeln. Alle Zutaten und Gewürze – außer Olivenöl, Wasser und Rotweinessig – in einer Schüssel vermengen und 30 Minuten ruhen lassen. Dann Wasser, Essig und Öl dazugeben und das Ganze gut durchrühren. Kalorien (kcal): 243

Fett: 26 g

Eiweiß: 1 g

Kohlenhydrate: 3 g

Calamares-Spieße in Zitrusmarinade Alles, was das Mittelmeer hergibt, landet in der mediterranen Küche auf dem Grill. Beliebt sind auch leckere Gerichte mit Fleisch und Fisch. Und diese Tintenfischspieße sind ein absolutes Muss für alle Grillfans: Sean Laurenz Calamares-Spieße in Zitrusmarinade Zutaten für 4 Portion(en) 2 mittelgroße(s) Zitrone(n)

2 mittelgroße(s) Limette(n)

400 g Tintenfisch

10 EL Olivenöl

6 Blätter Lorbeer

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer Zubereitung Zitronen, Limetten waschen, trocken tupfen und die Schale (ohne die innere weiße Schicht) mit einem Zestenreißer sachte von oben nach unten abziehen. Alternativ können Sie hierfür einen Sparschäler verwenden. Dann die Schalenstücke in feine Streifen schneiden. Die Zitrusfrüchte auspressen, den Saft in einer kleinen Schüssel sammeln. Tintenfischtuben (Calamares genannt) unter kaltem Wasser ausspülen und trocken tupfen. Die Lorbeerblätter mit Zitronen und Limettensaft, Zitruszesten und Olivenöl in eine Schüssel geben, verrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Den Tintenfisch mit der Marinade vermengen, dann mindestens 30 Minuten darin liegen lassen. Pro Spieß je nach Größe 3 bis 5 Tuben nacheinander auffädeln und auf dem Grill 5 bis 7 Minuten scharf anbraten. Es ist wichtig, dass Sie die Spieße jetzt regelmäßig wenden! Zwischendurch immer wieder möglichst gleichmäßig mit Marinade einpinseln. Kalorien (kcal): 388

Fett: 33 g

Eiweiß: 17 g

Kohlenhydrate: 7 g

Tintenfisch vom Grill Sepia gehört klar zu den anspruchsvolleren Grill-Gerichten. Aber es lohnt sich die Herausforderung anzunehmen Shutterstock Tintenfisch vom Grill Zutaten für 4 Portion(en) 2 mittelgroße(s) Tintenfisch

3 EL Olivenöl

2 mittelgroße(s) Limette(n) Zubereitung Die Tintenfischtuben (Körper ohne Fangarme) waschen, trocken tupfen und der Länge nach durchschneiden, so dass zwei Filets entstehen. Jedes Filet auf der Außenseite mit einem scharfen Messer diagonal mehrmals einritzen. Die Filets in Öl wenden und von jeder Seite bei großer Hitze 1 bis 2 Minuten, bei niedriger Hitze 4 bis 6 Minuten grillen. Kalorien (kcal): 93

Fett: 10 g

Eiweiß: 1 g

Kohlenhydrate: 1 g

Gegrillte Forelle in Ahornsirup-Zitrus-Marinade Grillen auf kanadische Art? Kein Problem - mit diesem Forellen-Rezept: Shutterstock Gegrillte Forelle in Ahornsirup-Zitrus-Marinade Zutaten für 4 Portion(en) 4 mittelgroße(s) Forelle(n)

1 Prise Salz

4 EL Ahornsirup

1 EL Olivenöl

4 EL Ketchup

1 mittelgroße(s) Orange(n)

1 mittelgroße(s) Zitrone(n)

Prise Weißer Pfeffer

Prise Cayennepfeffer Zubereitung Zutaten für die Marinade vermischen. Forellen waschen, trocken tupfen, mit stumpfem Messer von der Schwanzflosse zum Kopf hin schuppen. Danach zwei Stunden im Kühlschrank marinieren. Fisch salzen, auf ein großes Stück Alufolie (Innenseite eingeölt) legen. Folie zum Päckchen schließen, 12 bis 15 Minuten auf dem Grillrost garen. Kalorien (kcal): 449

Fett: 14 g

Eiweiß: 64 g

Kohlenhydrate: 18 g

Gegrilltes Kaninchen Kaninchenfleisch ist zart und reich an tierischem Eiweiß. Außerdem liefert es wertvolles Eisen (3,3 mg pro 125 g Portion), welches wichtig für Blutbildung ist Shutterstock Gegrilltes Kaninchen Zutaten für 4 Portion(en) 1 mittelgroße(s) Kaninchen

5 Zweig Thymian

1 l Weißwein

0.25 l Sojasauce

1 EL Pfefferkörner

4 EL Olivenöl

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer Zubereitung Ausgenommenes Kaninchen mit Thymianzweigen in ein längliches Gefäß legen. Weißwein und Sojasoße mit zerstoßenem Pfeffer kräftig würzen. Aufkochen und über Kaninchen gießen. Abgedeckt in der Marinade einen Tag stehen lassen. Vor dem Grillen rausnehmen und trockentupfen. Auf Spieß stecken, mit Salz, Pfeffer würzen, mit Olivenöl bestreichen. Kalorien (kcal): 1352

Fett: 62 g

Eiweiß: 149 g

Kohlenhydrate: 7 g

So wird dein BBQ noch entspannter Gerade bei größeren Grillabenden lohnt sich gute Vorbereitung. Viele Marinaden, Salate oder Dips lassen sich bereits Stunden vorher vorbereiten. Auch unterschiedliche Temperaturzonen auf dem Grill helfen dabei, Fleisch, Fisch und Gemüse gleichzeitig perfekt zu garen. Praktisch ist außerdem eine Mischung aus direkten und indirekten Grillmethoden. Während Steaks bei hoher Hitze scharf angegrillt werden, gelingen größere Stücke Fleisch oft besser bei niedriger Temperatur und längerer Garzeit.

FAQ: Häufige Fragen rund ums Grillen Welche Lebensmittel eignen sich besonders gut zum Grillen? Klassiker sind Steak, Burger, Würstchen oder Hähnchen. Aber auch Fisch, Gemüse, Grillkäse oder Kartoffeln funktionieren hervorragend auf dem Grill. Was sollte man beim Grillen von Fisch beachten? Fisch benötigt meist weniger Garzeit als Fleisch. Besonders wichtig sind mittlere Hitze und ein gut geölter Grillrost. Sind Fertigmarinaden sinnvoll? Viele Fertigmarinaden enthalten unnötig viel Zucker und Zusatzstoffe. Frische Kräuter, Gewürze und gutes Öl sind oft die bessere Wahl. Was eignet sich als vegetarische Grillalternative? Halloumi, Gemüse-Spieße, gefüllte Paprika, Süßkartoffeln oder vegane Burger sind beliebte Alternativen. Gasgrill oder Holzkohlegrill – was ist besser? Das hängt vom Geschmack ab. Holzkohle sorgt für klassisches Raucharoma, Gasgrills bieten dafür oft mehr Kontrolle und Komfort. Wie bleibt Fleisch auf dem Grill saftig? Wichtig sind die richtige Temperatur, ausreichend Ruhezeit nach dem Grillen und möglichst hochwertiges Fleisch.