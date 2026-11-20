Warum fällt es Männern eigentlich so schwer, Gefühle zu zeigen? Und weshalb glauben viele noch immer, dass sie stark sein und ihre Probleme allein lösen müssen?

Björn Krause kennt diese Fragen nicht nur aus seiner Arbeit als Männercoach, sondern auch aus eigener Erfahrung. Im Gespräch mit Arndt Ziegler und Martin Werner erzählt er, warum viele Männer emotional noch auf „Windows 95“ laufen, wie uns Erfahrungen aus der Kindheit bis ins Erwachsenenalter prägen und weshalb gerade das Gefühl der Hilflosigkeit für Männer so schwer auszuhalten ist. Seine Botschaft: Emotionen sind keine Schwäche, sondern können eine echte Superpower sein.

Besonders persönlich wird es, als Björn von seiner eigenen Kindheit und der Beziehung zu seinem Vater erzählt. Von einem Jungen, der gelernt hat, seine Tränen zu unterdrücken, um dazuzugehören. Und von einem bewegenden Moment viele Jahre später, als er all seinen Mut zusammennahm, seinem Vater in die Augen sah und sagte: „Papa, ich liebe dich.“ Die überraschende Reaktion seines Vaters zeigt eindrücklich, wie tief alte emotionale Muster sitzen können – und wie schwierig es manchmal ist, sie zu durchbrechen.

Doch wie gelingt es Männern, einen besseren Zugang zu ihren Gefühlen zu finden? Björn erklärt, wie unser emotionaler Autopilot funktioniert, warum wir nicht alles mit dem Verstand lösen können und wie sich der bewusste Umgang mit Emotionen trainieren lässt. Außerdem spricht er über die Kraft echter Männerfreundschaften, den Mut, sich verletzlich zu zeigen, und darüber, warum Zuhören manchmal wichtiger ist als jeder gut gemeinte Ratschlag. Eine ehrliche, berührende und herrlich unterhaltsame Folge über Männlichkeit, Nähe und die Erkenntnis, dass wahre Stärke auch darin liegen kann, Schwäche zuzulassen.

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