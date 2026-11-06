Fit in jedem Alter: Henning Baum verrät seine Fitnessformel

Wie bleibt man auch mit über 50 stark und fit? In dieser Folge sprechen die Hosts Martin Werner und Arndt Ziegler mit Schauspieler Henning Baum über seine Leidenschaft für Krafttraining, die ihn schon seit seiner Kindheit begleitet. Der Star aus "Der letzte Bulle" erklärt, warum ihm echte Körperkraft wichtiger ist als der perfekte Beachbody, welche Übungen für ihn entscheidend sind und warum drei Trainingseinheiten pro Woche viel bewirken können.

Henning berichtet auch von eigenen Knie- und Rückenproblemen und davon, wie ihm systematisches Training trotz Arthrose geholfen hat. Außerdem erklärt er, warum er heute für keine Filmrolle mehr extreme körperliche Veränderungen in Kauf nehmen würde und weshalb er auf keinen Fall noch einmal 25 Jahre alt sein möchte.

Natürlich kommen auch seine ersten Male nicht zu kurz: von den ersten Zwei-Kilo-Hanteln bis zu eigens angefertigten Gewichten aus Kruppstahl, die er heute noch besitzt. Dazu gibt's Geschichten über seine Lieblingsrolle Mick Brisgau, den legendären Opel Diplomat V8 und die Suche nach der besten Currywurst im Ruhrgebiet. Eine unterhaltsame Folge über Fitness, Lebenserfahrung, Schauspielerei und jede Menge Ruhrpott-Charme.