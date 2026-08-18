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Positiv denken, ohne sich die Welt schönzureden: Dr. Biyon Kattilathu über Gedanken, Kritik und mentale Stärke

Folge 28: Dr. Biyon Kattilathu
Positiv denken, ohne sich die Welt schönzureden: Dr. Biyon Kattilathu über Gedanken, Kritik und mentale Stärke

Motivationstrainer, Podcaster und Autor Dr. Biyon Kattilathu spricht im Men’s-Health-Podcast „Dein erstes Mal“ über positive Gedanken, mentale Gesundheit, Verletzlichkeit – und darüber, wie man aus dem eigenen Gedankenkarussell wieder aussteigt.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 18.08.2026
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Dr. Biyon Kattilathu
Foto: PR

Kann man positives Denken wirklich lernen? In dieser Folge sprechen die Hosts Martin Werner und Arndt Ziegler mit Dr. Biyon Kattilathu über die Macht unserer Gedanken, den Umgang mit negativen Gefühlen und die Frage, wie man aus Grübelschleifen wieder herausfindet. Dabei geht es auch darum, warum positives Denken nicht bedeutet, Probleme einfach schönzureden.

Biyon erzählt, wie sehr ihn seine Eltern geprägt haben, welche Rolle Dankbarkeit in seinem Leben spielt und warum Worte Menschen berühren, motivieren und manchmal auch etwas in Bewegung setzen können. Außerdem spricht er offen über Kritik, öffentliche Wahrnehmung und darüber, wie man mit negativen Kommentaren oder verletzenden Worten umgeht.

Eine inspirierende, aber angenehm unverkitschte Folge über mentale Gesundheit, Selbstentwicklung, Verletzlichkeit als Stärke und die Frage, wie kleine Gedanken große Wirkung entfalten können.

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