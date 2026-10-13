Breitere Schultern mit leichten Hanteln: So funktioniert die Y-Press

Für kräftige Schultern musst du nicht immer schwerere Hanteln stemmen. Bei der Dumbbell Y-Press, kurz Y-Press, macht der Bewegungsweg den entscheidenden Unterschied: Du drückst die Gewichte schräg nach oben und außen, bis deine Arme den Buchstaben Y bilden. Dadurch entsteht ein schwierigerer Hebel – und vergleichsweise leichte Kurzhanteln fühlen sich plötzlich erstaunlich schwer an.

Was ist eine Dumbbell Y-Press? Die Y-Press ist eine Variante des klassischen Schulterdrückens mit Kurzhanteln. Beim normalen Schulterdrücken bewegst du die Gewichte möglichst senkrecht über deinen Schultern nach oben. Bei der Y-Press wandern sie dagegen diagonal nach außen. In der Endposition sind deine Arme vollständig gestreckt und bilden von vorn betrachtet ein Y.

Durch den breiteren Bewegungsweg befinden sich die Hanteln weiter vom Körperschwerpunkt entfernt. Dadurch verlängert sich der Hebel, gegen den deine Schultermuskeln arbeiten müssen. Das ist der Grund, weshalb du bei dieser Variante deutlich weniger Gewicht als beim klassischen Schulterdrücken benötigst.

Infobox: Leichteres Gewicht bedeutet nicht automatisch leichte ÜbungEntscheidend ist nicht nur das Gewicht der Hantel, sondern auch ihre Entfernung zum Körper. Je weiter außen du sie hältst, desto größer wird das Drehmoment an der Schulter. Starte deshalb wesentlich leichter als beim normalen Schulterdrücken und erhöhe das Gewicht erst, wenn du den Y-förmigen Bewegungsweg sauber halten kannst.

Diese Vorteile hat die Y-Press Die Übung liegt gewissermaßen zwischen Schulterdrücken und Seitheben. Du führst weiterhin eine Drückbewegung aus, betonst durch den diagonalen Weg aber stärker die seitlichen Schultern.

Du forderst die Schultern mit weniger Gewicht Wenn du die Hanteln weiter vom Körper entfernt bewegst, müssen deine Schultern trotz des geringeren Gewichts ein hohes Drehmoment kontrollieren. So kannst du eine starke Muskelspannung erzeugen, ohne dieselben Hantellasten zu verwenden wie beim normalen Schulterdrücken.

Das kann praktisch sein, wenn du zu Hause trainierst, nur leichte Kurzhanteln zur Verfügung hast oder dein Schultertraining ergänzen möchtest, ohne eine weitere schwere Drückübung einzuplanen. Bei akuten Schulterbeschwerden ist die Y-Press allerdings nicht automatisch die bessere Wahl: Schmerzen solltest du fachlich abklären lassen.

Die seitlichen Schultern arbeiten stärker mit Beim klassischen Schulterdrücken liegt ein großer Teil der Belastung auf den vorderen Schultermuskeln. Auch der Trizeps übernimmt beim Strecken der Ellenbogen viel Arbeit. Die Bewegung nach oben und außen ergänzt eine stärkere Abspreizung der Arme. Dadurch wird der seitliche Anteil des Deltamuskels intensiver einbezogen.

Genau dieser Muskelbereich trägt optisch zur Schulterbreite bei. Die Y-Press ersetzt Seitheben nicht vollständig, ergänzt es aber um eine dynamische Drückbewegung.

Die Spannung bleibt lange auf der Muskulatur Auch wenn deine Arme am oberen Ende gestreckt sind, ziehen die weit außen gehaltenen Hanteln sie weiterhin nach unten. Die Schultermuskeln müssen deshalb nahezu während der gesamten Wiederholung arbeiten.

Voraussetzung dafür ist, dass du die Hanteln nicht über dem Kopf zusammenführst. Sobald du sie nach innen bewegst, verkürzt sich der Hebel – und aus der Y-Press wird allmählich wieder ein normales Schulterdrücken.

Leichte Kurzhanteln reichen länger aus Stehen dir nur Gewichte mit geringen Kilozahlen zur Verfügung, kannst du die Übung durch ihren ungünstigen Hebel dennoch anspruchsvoll gestalten. Statt mit einer normalen Pressbewegung immer mehr Wiederholungen zu sammeln, veränderst du die Mechanik.

Die Y-Press eignet sich außerdem, um zusätzliches Schultervolumen aufzubauen, wenn dein Trainingsplan bereits schweres Bank- und Schulterdrücken enthält. Wegen des geringeren Gewichts belastet sie den Körper anders – auch wenn sie für die Schultermuskulatur selbst alles andere als leicht ist.

Welche Muskeln trainiert die Y-Press? Die Hauptarbeit leisten deine Schultern. Mehrere weitere Muskelgruppen unterstützen und stabilisieren die Bewegung:

Y-Press oder Y-Raise: Was ist der Unterschied? Trotz der ähnlichen Namen handelt es sich um zwei verschiedene Übungen. Bei der Y-Press startest du mit gebeugten Armen und drückst die Gewichte nach oben und außen. Deine Ellenbogen werden dabei aktiv gestreckt.

Beim Y-Raise bleiben die Arme dagegen weitgehend gestreckt. Du hebst die Hanteln aus der Schulter nach schräg oben – häufig in Bauchlage auf einer Schrägbank. Der Bewegungsablauf ähnelt damit eher einem diagonalen Front- beziehungsweise Seitheben.

Für die Y-Press kannst du meist etwas mehr Gewicht verwenden als für Y-Raises. Beide Übungen benötigen jedoch deutlich leichtere Kurzhanteln als das klassische Schulterdrücken.

So führst du die Kurzhantel-Y-Press richtig aus Du kannst die Übung im Stehen oder im Sitzen ausführen. Im Stehen muss dein Rumpf stärker stabilisieren. Die sitzende Variante kann dir helfen, dich stärker auf den Bewegungsweg der Arme zu konzentrieren.

1. Ausgangsposition einnehmen Stell dich aufrecht und ungefähr hüft- bis schulterbreit hin oder setz dich stabil auf eine Trainingsbank. Halte zwei leichte Kurzhanteln auf Schulterhöhe. Deine Ellenbogen sind gebeugt und befinden sich leicht seitlich vor dem Oberkörper.

2. Körperspannung aufbauen Atme ein und spann Bauch sowie Gesäß an. Halte die Rippen über dem Becken, statt den Brustkorb weit nach vorn zu schieben. Kopf und Wirbelsäule bleiben in einer neutralen Position.

3. Hanteln diagonal nach außen drücken Drück die Kurzhanteln gleichzeitig nach oben und außen. Der Weg verläuft bewusst nicht senkrecht. Von vorn betrachtet sollen deine Arme am Ende den oberen Teil eines Y bilden.

4. Endposition kontrollieren Streck deine Arme, ohne die Hanteln über dem Kopf zusammenzuführen. Halte kurz inne und kontrolliere, dass die Gewichte weder nach hinten driften noch dein Rücken ins Hohlkreuz fällt.

5. Langsam zur Schulter zurückkehren Senke die Hanteln auf demselben diagonalen Weg kontrolliert ab. Lass sie nicht einfach nach unten fallen. Sobald sie wieder auf Schulterhöhe sind, beginnst du die nächste Wiederholung.

Infobox: Schau es dir an! Du möchtest dir den Bewegungsablauf genau ansehen? Hier klicken, um das YouTube-Video "DB Y Press" mit der vollständigen Ausführung anzusehen.

5 Technik-Tipps für eine effektive Y-Press Der ungewöhnliche Hebel funktioniert nur, wenn du ihn während des gesamten Satzes beibehältst. Sobald das Gewicht zu schwer wird, schleichen sich meist Ausweichbewegungen ein.

1. Nutze deutlich leichtere Kurzhanteln Starte mit ungefähr der Hälfte oder sogar weniger von dem Gewicht, das du beim normalen Kurzhantel-Schulterdrücken verwendest. Die richtige Last erlaubt dir einen kontrollierten Y-förmigen Weg, ohne dass du mit Beinen oder Rücken Schwung holst.

2. Führe die Hanteln oben nicht zusammen Wenn die Gewichte zum Ende der Wiederholung nach innen wandern, wird die Übung leichter. Halte die Arme deshalb in der Y-Position und lass den breiten Hebel die Arbeit machen.

3. Vermeide ein starkes Hohlkreuz Ein nach vorn geschobener Brustkorb verkürzt den Bewegungsweg und kann den unteren Rücken unnötig belasten. Spanne Bauch und Gesäß an und halte die Rippen möglichst über dem Becken. Gelingt das nicht, reduziere das Gewicht oder führe die Übung sitzend aus.

4. Hol keinen Schwung aus den Beinen Die Y-Press ist keine Schwungdrück-Übung. Bleibe mit den Knien ruhig und drücke die Hanteln ausschließlich aus Schultern und Armen nach oben. Benötigst du Beinschwung, ist das Gewicht zu hoch oder der Satz beendet.

5. Senke die Hanteln kontrolliert ab Die negative Bewegungsphase liefert ebenfalls einen wichtigen Trainingsreiz. Nimm dir ungefähr 2 bis 3 Sekunden, um die Gewichte zurück auf Schulterhöhe zu führen. Dadurch bleibt die Spannung auf der Muskulatur und du behältst die Kontrolle über die Schultergelenke.

Die häufigsten Fehler bei der Y-Press Bei zu schweren Hanteln verwandelt sich die Übung schnell in ein gewöhnliches Schulterdrücken. Diese Fehler solltest du vermeiden:

Die Hanteln wandern nach innen: Dadurch verkürzt sich der Hebel und die seitliche Schulter wird weniger gefordert.

Dadurch verkürzt sich der Hebel und die seitliche Schulter wird weniger gefordert. Du lehnst dich stark zurück: Das Hohlkreuz übernimmt einen Teil der Bewegung.

Das Hohlkreuz übernimmt einen Teil der Bewegung. Du drückst die Gewichte nach hinten: Die Hanteln sollten schräg nach außen und oben wandern, nicht hinter deinen Kopf.

Die Hanteln sollten schräg nach außen und oben wandern, nicht hinter deinen Kopf. Du verwendest Beinschwung: So nimmst du den Schultern einen Teil der Belastung.

So nimmst du den Schultern einen Teil der Belastung. Du senkst die Hanteln zu schnell ab: Damit verschenkst du Muskelspannung und Kontrolle.

Damit verschenkst du Muskelspannung und Kontrolle. Du erzwingst eine schmerzhafte Armposition: Nicht jede Schulter toleriert denselben Winkel. Passe den Bewegungsweg an oder wähle eine andere Übung. Ein leichtes Brennen in der Schultermuskulatur ist normal. Stechende Schmerzen, ein Einklemmen im Gelenk oder ausstrahlende Beschwerden sind dagegen ein Grund, die Übung abzubrechen.

So baust du die Y-Press ins Schultertraining ein Die Y-Press eignet sich besonders als zweite oder dritte Schulterübung nach einer schwereren Grundbewegung. Du kannst sie aber auch als Hauptübung nutzen, wenn dir nur leichte Kurzhanteln zur Verfügung stehen.

Für Muskelaufbau sind 3 bis 4 Sätze mit 8 bis 15 kontrollierten Wiederholungen ein sinnvoller Ausgangspunkt. Pausiere zwischen den Sätzen etwa 60 bis 90 Sekunden. Wähle das Gewicht so, dass die letzten Wiederholungen anstrengend sind, der breite Bewegungsweg aber erhalten bleibt.

Ein mögliches Schultertraining könnte so aussehen:

Die Y-Press trainiert vor allem die vorderen und seitlichen Schultern. Für ein ausgeglichenes Training solltest du zusätzlich die hinteren Schultern und die obere Rückenmuskulatur berücksichtigen.

Infobox: Intensitätstechnik mit mechanischem VorteilWenn du deinen Satz verlängern möchtest, kannst du direkt nach den Y-Presses zu normalen Schulterdrück-Wiederholungen wechseln. Sobald keine saubere Y-Press mehr möglich ist, führst du die Hanteln näher über dem Körper nach oben und machst einige weitere Wiederholungen. Der kürzere Hebel erleichtert die Bewegung, ohne dass du das Gewicht wechseln musst. Diese Intensitätstechnik eignet sich für Fortgeschrittene und sollte nicht in jedem Satz zum Einsatz kommen.

Kann die Y-Press schweres Schulterdrücken ersetzen? Wenn maximale Kraft beim Schulterdrücken dein Ziel ist, lautet die Antwort: nein. Dafür musst du die klassische Bewegung regelmäßig trainieren und das Gewicht langfristig erhöhen. Die Y-Press ist bewusst so konstruiert, dass du mit weniger Last arbeitest.

Für den Muskelaufbau kann sie trotzdem sehr wertvoll sein. Muskeln reagieren nicht nur auf möglichst schwere Gewichte, sondern auf ausreichend hohe Spannung und fordernde Sätze. Durch den längeren Hebel erzeugt die Y-Press genau diese Spannung mit leichteren Hanteln.

Sie ist daher keine bessere oder schlechtere Version des Schulterdrückens, sondern ein ergänzendes Werkzeug. Kombiniere schwere Grundübungen mit leichteren Varianten, die unterschiedliche Bewegungswege und Wiederholungsbereiche abdecken.

Für wen eignet sich die Y-Press? Die Übung ist besonders praktisch, wenn du ...

zuhause nur leichte Kurzhanteln besitzt

im Hotelstudio keine schweren Gewichte findest

deinem Schultertraining eine neue Belastungsrichtung geben möchtest

zusätzliche Trainingssätze absolvieren willst, ohne erneut sehr schwer zu drücken

neben der vorderen auch die seitliche Schulter stärker fordern möchtest Bei akuten Schulter-, Ellenbogen- oder Nackenproblemen solltest du den Bewegungsweg nicht erzwingen. Lass Beschwerden fachlich abklären und wähle bei Bedarf eine schmerzfreie Alternative. Das geringere Hantelgewicht macht die Übung nicht automatisch gelenkschonend, da der lange Hebel das Schultergelenk dennoch stark fordert.

So steigerst du dich bei der Y-Press Bei der Y-Press solltest du dich in kleinen Schritten steigern, denn durch den langen Hebel macht sich bereits eine geringe Gewichtserhöhung deutlich bemerkbar. Erhöhe daher zunächst die Wiederholungszahl: Schaffst du in allen 3 Sätzen jeweils 15 saubere Wiederholungen, kannst du beim nächsten Training etwas schwerere Kurzhanteln verwenden und wieder mit 8 bis 10 Wiederholungen beginnen.

Alternativ verlängerst du die Absenkphase auf 3 bis 4 Sekunden, hältst kurz in der oberen Y-Position inne oder ergänzt einen weiteren Satz. Auch eine sitzende Ausführung ohne Beinschwung kann die Übung anspruchsvoller machen. Fortgeschrittene können unmittelbar danach einige klassische Schulterdrück-Wiederholungen anschließen. Verändere jedoch immer nur einen Faktor und behalte die charakteristische Y-Position bei – eine saubere Ausführung ist wichtiger als mehr Gewicht.

FAQ: Häufige Fragen zur Kurzhantel-Y-Press Wie schwer sollten die Kurzhanteln sein? Verwende deutlich weniger Gewicht als beim klassischen Schulterdrücken. Starte konservativ und erhöhe erst, wenn du die Hanteln kontrolliert nach oben und außen bewegen kannst, ohne ins Hohlkreuz zu fallen. Trainiert die Y-Press vor allem die seitliche Schulter? Die vordere und seitliche Schulter arbeiten gemeinsam. Durch den diagonalen Bewegungsweg wird die seitliche Schulter stärker einbezogen als bei vielen klassischen Drückvarianten. Sollte ich die Y-Press im Sitzen oder Stehen ausführen? Beides funktioniert. Im Stehen muss dein Rumpf mehr stabilisieren. Im Sitzen kannst du dich oft besser auf den Bewegungsweg konzentrieren und Ausweichbewegungen reduzieren. Ist die Y-Press bei Schulterproblemen geeignet? Nicht automatisch. Trotz leichterer Hanteln erzeugt der lange Hebel eine hohe Belastung am Schultergelenk. Führe nur schmerzfreie Bewegungen aus und lass anhaltende Beschwerden ärztlich oder physiotherapeutisch abklären. Wie oft kann ich die Übung trainieren? Ein- bis zweimal pro Woche reicht für die meisten aus. Berücksichtige dabei auch Bankdrücken, Liegestütze und andere Schulterübungen, die deine vorderen Schultern bereits beanspruchen.